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Тур: 1. Стадион: .
Ноа Ереван
 
Позже
Шкендия
Прогнозы 53
Ноа Ереван 35.8% (19)
X 28.3% (15)
Шкендия 35.8% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
Шкендия
2.23
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3.45
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3.17
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1
Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Аль-Вакра - Ноа Ереван 0:1
Шкендия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Партизани - Шкендия 2:1 Шкендия - Дрита 4:0 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Тирана - Шкендия 0:1
Шкендия - Тиквеш 1:0 Работнички - Шкендия 0:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Шкупи - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 3:2 Шкендия - КФ Гостивари 4:1 Тиквеш - Шкендия 2:1 Шкендия - Силекс 6:1 Македония Джёрче Петров - Шкендия 1:1 Шкендия - Брегалница 4:1 Шкендия - Работнички 1:1 Вардар - Шкендия 1:1 Шкендия - Воска Спорт 0:0 Академия Пандев - Шкендия 0:0 Шкендия - Вардар 3:0 Шкендия - КФ Гостивари 2:2

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноа Ереван - Шкендия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.8% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Ноа Ереван 35.8% (19)
    X 28.3% (15)
    Шкендия 35.8% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноа Ереван
    Ничья
    Шкендия
    2.23
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    3.45
    Реклама, fon.bet
    3.17
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ноа Ереван - Шкендия онлайн

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    Прогнозы на матч Ноа Ереван - Шкендия

    Исход игры
    Ноа Ереван
    35.2% (19)
    Ничья
    29.6% (16)
    Шкендия
    35.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (15)
    1:2 Шкендия
    22.2% (12)
    1:0 Ноа Ереван
    14.8% (8)
    2:1 Ноа Ереван
    13% (7)
    0:1 Шкендия
    9.3% (5)
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    Ноа Ереван
    Шкендия
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