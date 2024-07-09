Тур: 1. Стадион: Абовян Сити.
Позже
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1
Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Аль-Вакра - Ноа Ереван 0:1
Шкендия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Партизани - Шкендия 2:1 Шкендия - Дрита 4:0 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Тирана - Шкендия 0:1
Шкендия - Тиквеш 1:0 Работнички - Шкендия 0:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Шкупи - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 3:2 Шкендия - КФ Гостивари 4:1 Тиквеш - Шкендия 2:1 Шкендия - Силекс 6:1 Македония Джёрче Петров - Шкендия 1:1 Шкендия - Брегалница 4:1 Шкендия - Работнички 1:1 Вардар - Шкендия 1:1 Шкендия - Воска Спорт 0:0 Академия Пандев - Шкендия 0:0 Шкендия - Вардар 3:0 Шкендия - КФ Гостивари 2:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ноа Ереван - Шкендия
Исход игры
Ноа Ереван
35.2% (19)
Ничья
29.6% (16)
Шкендия
35.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (15)
1:2 Шкендия
22.2% (12)
1:0 Ноа Ереван
14.8% (8)
2:1 Ноа Ереван
13% (7)
0:1 Шкендия
9.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!