Тур: 1. Стадион: Кадриорг.
0'
1:0
11' ГолTristan Teevaeli
1:1
28' ГолМовсесян Эдгар
39' Желтая карточкаLuqman Gilmore
1:2
77' ГолМовсесян Эдгар
79' Желтая карточкаКлаван Рагнар
83' Желтая карточкаСинилайд Сандер
90' Желтая карточкаАгасарян Нарек
90'+6
Ход матча
11'
1:0
28'
1:1
39'
77'
1:2
79'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 14
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
23
Тенисте
Тайо
12
Пурье
Атс
55
Симонян
Эрик
16
Айзек
Барри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Joosep Poder
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meijel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Симонян ЭрикЗащитник
- Защитник
-
16 Айзек БарриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Абу АюбПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Калев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tristan Teevaeli
|1
|1
Урарту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мовсесян Эдгар
|2
|2
Карточки
Калев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаван Рагнар
|1
|0
|Синилайд Сандер
|1
|0
Урарту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luqman Gilmore
|1
|0
|Агасарян Нарек
|1
|0
Результаты матчей
Калев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Калев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Калев
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Калев - Курессааре 2:2 Пярну Вапрус - Калев 0:1 Нымме Калью - Калев 2:0 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5
Таммека Тарту - Калев 4:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Левадия Таллин - Калев 2:2 Калев - Нымме Юнайтед 2:0 Калев - Нарва Транс 1:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Калев - Нымме Калью 0:2 Нымме Юнайтед - Калев 0:2 Калев - Левадия Таллин 1:2 Нарва Транс - Калев 2:2 Калев - Пярну Вапрус 3:1 Курессааре - Калев 3:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Флора Таллин - Калев 2:2 Калев - Таммека Тарту 1:1
Урарту
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1 Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1
Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Локомотив Москва - Урарту 2:1
Результаты матчей
Калев
Урарту
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Калев
Урарту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Калев 1:2 Урарту
Исход игры
Калев
31.7% (33)
Ничья
22.1% (23)
Урарту
46.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
48.04% (49)
Меньше
51.96% (53)
Обе команды забьют
Да
65.69% (67)
Нет
34.31% (35)
Популярный счёт
1:2 Урарту
25% (26)
1:1 Ничья
18.3% (19)
2:1 Калев
16.3% (17)
0:1 Урарту
12.5% (13)
1:0 Калев
10.6% (11)
2:0 Калев
3.8% (4)
0:2 Урарту
3.8% (4)
1:3 Урарту
2.9% (3)
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