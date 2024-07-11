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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Калев
1:2
Конец матча
Урарту
0'
1:0
11' Гол
Tristan Teevaeli
1:1
28' Гол
Мовсесян Эдгар
39' Желтая карточка
Luqman Gilmore
1:2
77' Гол
Мовсесян Эдгар
79' Желтая карточка
Клаван Рагнар
83' Желтая карточка
Синилайд Сандер
90' Желтая карточка
Агасарян Нарек
90'+6

Ход матча

11'
Tristan Teevaeli
1:0
28'
1:1
Мовсесян Эдгар
39'
 
Luqman Gilmore
46'
 
Абу Аюб
Luqman Gilmore
46'
Daniil Sheviakov
Тенисте Тайо
 
62'
Синилайд Сандер
Aleksander Svedovski
 
66'
 
Тарахчян Геворг
Полярус Артём
66'
 
Мелконян Карен
Айвазян Харитон
72'
Ковальчук Арсений
Taavi Juerisoo
 
72'
Enriko Kajari
Ramon Smirnov
 
77'
1:2
Мовсесян Эдгар
78'
 
David Harutyunyan
Мирзоян Микаель
79'
Клаван Рагнар
 
83'
Синилайд Сандер
 
90'
Лаур Каспар
Пурье Атс
 
90'
 
Агасарян Нарек
90'
 
Пилоян Эрик
Мовсесян Эдгар

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 14
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 104
Калев 31.7% (33)
X 22.1% (23)
Урарту 46.2% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Форсман
Оскари
22
Daniil
Sotsugov
11
Tristan
Teevaeli
15
Клаван
Рагнар
23
Тенисте
Тайо
14
Aleksander
Svedovski
26
Кальюмяэ
Марек
17
Ramon
Smirnov
18
Vadim
Mihhailov
12
Пурье
Атс
10
Taavi
Juerisoo
91
Hayk
Ghazaryan
88
Маргарян
Жирайр
55
Симонян
Эрик
4
Казарян
Арман
16
Айзек
Барри
99
Айвазян
Харитон
6
Luqman
Gilmore
8
Агасарян
Нарек
77
Мовсесян
Эдгар
22
Мирзоян
Микаель
14
Полярус
Артём
Калев
4-3-3
Урарту
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Калев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tristan Teevaeli 1 1
Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мовсесян Эдгар 2 2

Карточки

Калев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаван Рагнар 1 0
Синилайд Сандер 1 0
Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luqman Gilmore 1 0
Агасарян Нарек 1 0

Результаты матчей

Калев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Калев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Калев
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Калев - Курессааре 2:2 Пярну Вапрус - Калев 0:1 Нымме Калью - Калев 2:0 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5
Таммека Тарту - Калев 4:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Левадия Таллин - Калев 2:2 Калев - Нымме Юнайтед 2:0 Калев - Нарва Транс 1:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Калев - Нымме Калью 0:2 Нымме Юнайтед - Калев 0:2 Калев - Левадия Таллин 1:2 Нарва Транс - Калев 2:2 Калев - Пярну Вапрус 3:1 Курессааре - Калев 3:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Флора Таллин - Калев 2:2 Калев - Таммека Тарту 1:1
Урарту
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1 Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1
Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Локомотив Москва - Урарту 2:1

Результаты матчей

Калев
Урарту

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Калев
Урарту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Лукман Гилмор получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Мовсесян Эдгар бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Tristan Teevaeli бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadriorg staadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Калев 31.7% (33)
    X 22.1% (23)
    Урарту 46.2% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Калев 1:2 Урарту

    Исход игры
    Калев
    31.7% (33)
    Ничья
    22.1% (23)
    Урарту
    46.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.04% (49)
    Меньше
    51.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    65.69% (67)
    Нет
    34.31% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Урарту
    25% (26)
    1:1 Ничья
    18.3% (19)
    2:1 Калев
    16.3% (17)
    0:1 Урарту
    12.5% (13)
    1:0 Калев
    10.6% (11)
    2:0 Калев
    3.8% (4)
    0:2 Урарту
    3.8% (4)
    1:3 Урарту
    2.9% (3)
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