Тур: 1. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж.
0'
20' Желтая карточкаNelito Da Cruz
51' Желтая карточкаСиссе Ибраим
69' Желтая карточкаМиеттинен Самули
75' Красная карточкаСиссе Ибраим
76' Желтая карточкаЗенаджи Амин
Ход матча
20'
51'
69'
75'
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
30 Владение мячом, % 70
67
Koray
Ozcan
30
Denis
Agovic
10
Агович
Эдис
33
Матеус
Лейте
- Основной состав
-
67 Koray OzcanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Denis AgovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Матеус ЛейтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Daryl Myre
-
-
-
-
-
11 Conrad Azong
-
88 Helio Lopes
-
87 Doddy Bopaka
-
25 Lukas Sever
-
-
17 Logan Reves
-
Главный тренер: Pedro Garcia Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Otto Ruoppi
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Страссен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nelito Da Cruz
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Миеттинен Самули
|1
|0
Результаты последних матчей
Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2 Страссен - Расинг Юнион 1:1
Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1 Страссен - Мариска Мерш 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5
ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогнозы на матч Страссен 0:0 КуПС
Исход игры
Страссен
12.5% (13)
Ничья
17.3% (18)
КуПС
70.2% (73)
Тотал 2.5
Больше
52% (52)
Меньше
48% (48)
Обе команды забьют
Да
63% (63)
Нет
37% (37)
Популярный счёт
1:2 КуПС
38.5% (40)
0:1 КуПС
15.4% (16)
1:1 Ничья
12.5% (13)
0:2 КуПС
9.6% (10)
2:1 Страссен
5.8% (6)
1:0 Страссен
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.9% (3)
0:3 КуПС
1.9% (2)
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