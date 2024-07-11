Тур: 1. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж.
0'
20' Желтая карточкаNelito Da Cruz
51' Желтая карточкаСиссе Ибраим
69' Желтая карточкаМиеттинен Самули
75' Красная карточкаСиссе Ибраим
76' Желтая карточкаЗенаджи Амин
90'+6
Ход матча
20'
51'
69'
75'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
32 Владение мячом, % 68
67
Koray
Ozcan
30
Denis
Agovic
10
Агович
Эдис
33
Матеус
Лейте
- Основной состав
-
67 Koray OzcanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Denis AgovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Матеус ЛейтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Daryl Myre
-
-
-
-
-
11 Conrad Azong
-
88 Helio Lopes
-
87 Doddy Bopaka
-
25 Lukas Sever
-
-
17 Logan Reves
-
Главный тренер: Pedro Garcia Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Otto Ruoppi
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Страссен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенаджи Амин
|1
|0
|Nelito Da Cruz
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|1
|1
|Миеттинен Самули
|1
|0
Результаты последних матчей
Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2 Страссен - Расинг Юнион 1:1
Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1 Страссен - Мариска Мерш 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5
ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогнозы на матч Страссен 0:0 КуПС
Исход игры
Страссен
12.5% (13)
Ничья
17.3% (18)
КуПС
70.2% (73)
Тотал 2.5
Больше
52% (52)
Меньше
48% (48)
Обе команды забьют
Да
63% (63)
Нет
37% (37)
Популярный счёт
1:2 КуПС
38.5% (40)
0:1 КуПС
15.4% (16)
1:1 Ничья
12.5% (13)
0:2 КуПС
9.6% (10)
2:1 Страссен
5.8% (6)
1:0 Страссен
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.9% (3)
0:3 КуПС
1.9% (2)
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