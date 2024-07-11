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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Страссен
0:0
Конец матча
КуПС
0'
20' Желтая карточка
Nelito Da Cruz
51' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
69' Желтая карточка
Миеттинен Самули
75' Красная карточка
Сиссе Ибраим
76' Желтая карточка
Зенаджи Амин
90'+6

Ход матча

20'
Nelito Da Cruz
 
46'
Conrad Azong
Nicolas Perez1
 
51'
 
Сиссе Ибраим
59'
 
Видьеског Аксель
Воутилайнен Джерри
59'
 
Joslyn Luyeye-Lutumba
Хямяляйнен Танели
67'
Logan Reves
Jimmy Goncalves Teixeira
 
67'
David Dadashev
Nelito Da Cruz
 
69'
 
Миеттинен Самули
75'
 
Ousmane Diawara
Музинга Джонатан
75'
 
Otto Ruoppi
Matias Siltanen
75'
 
Сиссе Ибраим
76'
Зенаджи Амин
 
79'
 
Да Грака Кристофер
Оксанен Яакко
83'
Daryl Myre
Матеус Лейте
 
90'
Eldin Rastoder
Коррейя Бруно
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 104
Страссен 12.5% (13)
X 17.3% (18)
КуПС 70.2% (73)
Все прогнозы
67
Koray
Ozcan
5
Denis
Schutte
57
Gauthier
Bernardelli
30
Denis
Agovic
9
Зенаджи
Амин
6
Nelito
Da
Cruz
10
Агович
Эдис
7
Коррейя
Бруно
8
Jimmy
Goncalves
Teixeira
90
Nicolas
Perez1
33
Матеус
Лейте
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
7
Воутилайнен
Джерри
9
Музинга
Джонатан
Страссен
3-4-3
КуПС
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Страссен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенаджи Амин 1 0
Nelito Da Cruz 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 1 1
Миеттинен Самули 1 0

Результаты последних матчей

Страссен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Свифт Эсперанж - Страссен 2:0 Страссен - Мондерканге 1:0 Шиффланж 95 - Страссен 0:2 Страссен - Расинг Юнион 1:1
Мариска Мерш - Страссен 2:3 Страссен - Фола 3:1 Жюнесс Эш - Страссен 1:2 Страссен - Вильц 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Страссен - Прогрес 0:1 Дифферданж - Страссен 2:0 Страссен - Виктория Роспорт 0:0 Мондор-ле-Бэн - Страссен 1:1 Страссен - Унион Титус 1:0 Кэрьенг - Страссен 0:1 Фола - Страссен 0:2 Мондерканге - Страссен 0:0 Страссен - Шиффланж 95 1:0 Расинг Юнион - Страссен 2:1 Страссен - Мариска Мерш 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5
ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Nelito Da Cruz получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Страссен 12.5% (13)
    X 17.3% (18)
    КуПС 70.2% (73)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Страссен 0:0 КуПС онлайн

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    Прогнозы на матч Страссен 0:0 КуПС

    Исход игры
    Страссен
    12.5% (13)
    Ничья
    17.3% (18)
    КуПС
    70.2% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (52)
    Меньше
    48% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    63% (63)
    Нет
    37% (37)
    Популярный счёт
    1:2 КуПС
    38.5% (40)
    0:1 КуПС
    15.4% (16)
    1:1 Ничья
    12.5% (13)
    0:2 КуПС
    9.6% (10)
    2:1 Страссен
    5.8% (6)
    1:0 Страссен
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    0:3 КуПС
    1.9% (2)
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