Тур: 1. Стадион: Hristo Botev, Plovdiv.
1:1
Первый тайм: 43'
0'
1:0
9' ГолУджа Энтони
1:1
19' ГолСирвис Пиюс
30' Желтая карточкаРепас Жига
30' Желтая карточкаШоштарич-Карич Свен
43' Желтая карточкаChristian Nwachukwu
Ход матча
9'
1:0
19'
1:1
30'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
19
Конт
Антуан
15
Это'О
Джеймс
10
Попов
Ивелин
11
Уджа
Энтони
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
72
Иличич
Йосип
10
Баришич
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Илиев НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
42 Ivaylo Videv
-
88 Alen Korosec
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
- Защитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бурле РедванНападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
-
16 Niko Grlic
-
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Бомбардиры внутри турнира
Ботев Пловдив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|1
|1
|Попов Ивелин
|0
|0
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирвис Пиюс
|1
|1
|Репас Ян
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Ботев Пловдив
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0
Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Берое - Ботев Пловдив 0:3 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 4:0
Марибор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0
Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0 Марибор - Копер 3:1 Целе - Марибор 1:1 Марибор - Радомлье 1:2 Марибор - Домжале 3:0
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|2
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Корвинул Хунедоара
|Буш Сержиу
|1
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Корвинул Хунедоара
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
|Пакш
|Akos Kinyik
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ботев Пловдив 1:1 Марибор
Исход игры
Ботев Пловдив
28% (30)
Ничья
33.6% (36)
Марибор
38.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (47)
Меньше
53.92% (55)
Обе команды забьют
Да
78.43% (80)
Нет
21.57% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (34)
1:2 Марибор
22.4% (24)
2:1 Ботев Пловдив
12.1% (13)
1:0 Ботев Пловдив
8.4% (9)
0:1 Марибор
7.5% (8)
1:3 Марибор
4.7% (5)
2:0 Ботев Пловдив
2.8% (3)
3:1 Ботев Пловдив
1.9% (2)
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