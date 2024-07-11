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Тур: 1. Стадион: .
Ботев Пловдив
1:1
Первый тайм: 43'
Марибор
0'
1:0
9' Гол
Уджа Энтони
1:1
19' Гол
Сирвис Пиюс
30' Желтая карточка
Репас Жига
30' Желтая карточка
Шоштарич-Карич Свен
43' Желтая карточка
Christian Nwachukwu

Ход матча

9'
Уджа Энтони
(Попов Ивелин)
1:0
19'
1:1
Сирвис Пиюс
(Репас Ян)
30'
 
Репас Жига
30'
 
Шоштарич-Карич Свен
43'
Christian Nwachukwu
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 106
Ботев Пловдив 27.4% (29)
X 34% (36)
Марибор 38.7% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботев Пловдив
Ничья
Марибор
3.65
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3.35
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5.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Игонен
Матвей
17
Минков
Николай
5
Тамм
Йоонас
19
Конт
Антуан
38
Балояннис
Константинос
15
Это'О
Джеймс
20
Перера
Антонио
40
Christian
Nwachukwu
10
Попов
Ивелин
7
Акере
Самуэль
11
Уджа
Энтони
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
2
Судани
Эль-Арби
72
Иличич
Йосип
10
Баришич
Макс
17
Якупович
Арнел
Ботев Пловдив
4-2-3-1
Марибор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 1
Попов Ивелин 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирвис Пиюс 1 1
Репас Ян 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Ботев Пловдив
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0
Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Берое - Ботев Пловдив 0:3 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 4:0
Марибор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0
Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0 Марибор - Копер 3:1 Целе - Марибор 1:1 Марибор - Радомлье 1:2 Марибор - Домжале 3:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 2
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Корвинул Хунедоара Буш Сержиу 1
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Пакш Akos Kinyik 1
Весь список
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hristo Botev, Plovdiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 106
Ботев Пловдив 27.4% (29)
X 34% (36)
Марибор 38.7% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботев Пловдив
Ничья
Марибор
3.65
Реклама, zenit.win
3.35
Реклама, ligastavok.ru
5.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботев Пловдив 1:1 Марибор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ботев Пловдив 1:1 Марибор

Исход игры
Ботев Пловдив
28% (30)
Ничья
33.6% (36)
Марибор
38.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (47)
Меньше
53.92% (55)
Обе команды забьют
Да
78.43% (80)
Нет
21.57% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (34)
1:2 Марибор
22.4% (24)
2:1 Ботев Пловдив
12.1% (13)
1:0 Ботев Пловдив
8.4% (9)
0:1 Марибор
7.5% (8)
1:3 Марибор
4.7% (5)
2:0 Ботев Пловдив
2.8% (3)
3:1 Ботев Пловдив
1.9% (2)
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