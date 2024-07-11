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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ботев Пловдив
2:1
Конец матча
Марибор
0'
1:0
9' Гол
Уджа Энтони
1:1
19' Гол
Сирвис Пиюс
30' Желтая карточка
Шоштарич-Карич Свен
30' Желтая карточка
Репас Жига
43' Желтая карточка
Christian Nwachukwu
55' Желтая карточка
Балояннис Константинос
59' Желтая карточка
Репас Ян
2:1
74' Гол
Илиев Никола
78' Желтая карточка
Минков Николай
90'+6

Ход матча

9'
Уджа Энтони
(Попов Ивелин)
1:0
19'
1:1
Сирвис Пиюс
(Репас Ян)
30'
 
Шоштарич-Карич Свен
30'
 
Репас Жига
43'
Christian Nwachukwu
 
46'
Дьябате Сирики
Тамм Йоонас
 
46'
 
Etienne Beugre
Судани Эль-Арби
55'
Балояннис Константинос
 
59'
 
Репас Ян
60'
 
Бозик Марко
Баришич Макс
71'
Илиев Никола
Christian Nwachukwu
 
74'
Илиев Никола
(Уджа Энтони)
2:1
76'
 
Behar Feta
Репас Жига
78'
Минков Николай
 
81'
Andrey Yordanov
Акере Самуэль
 
85'
 
Бурле Редван
Якупович Арнел
89'
Секулич Мартин
Уджа Энтони
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 108
Ботев Пловдив 28.7% (31)
X 33.3% (36)
Марибор 38% (41)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Игонен
Матвей
17
Минков
Николай
5
Тамм
Йоонас
19
Конт
Антуан
38
Балояннис
Константинос
15
Это'О
Джеймс
20
Перера
Антонио
40
Christian
Nwachukwu
10
Попов
Ивелин
7
Акере
Самуэль
11
Уджа
Энтони
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
2
Судани
Эль-Арби
72
Иличич
Йосип
10
Баришич
Макс
17
Якупович
Арнел
Ботев Пловдив
4-2-3-1
Марибор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 1
Илиев Никола 1 1
Попов Ивелин 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирвис Пиюс 1 1
Репас Ян 0 0

Карточки

Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балояннис Константинос 1 0
Минков Николай 1 0
Christian Nwachukwu 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Репас Ян 1 0
Шоштарич-Карич Свен 1 0
Репас Жига 1 0

Результаты матчей

Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботев Пловдив
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0
Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Берое - Ботев Пловдив 0:3 Ботев Пловдив - Черно Море 0:0 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 4:0
Марибор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0
Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0 Марибор - Копер 3:1 Целе - Марибор 1:1 Марибор - Радомлье 1:2 Марибор - Домжале 3:0

Результаты матчей

Ботев Пловдив
Марибор

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботев Пловдив
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Корвинул Хунедоара Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1 (1)
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Сабо Балинт 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Весь список
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    Прогнозы 108
    Ботев Пловдив 28.7% (31)
    X 33.3% (36)
    Марибор 38% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ботев Пловдив 2:1 Марибор

    Исход игры
    Ботев Пловдив
    28.7% (31)
    Ничья
    33.3% (36)
    Марибор
    38% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.6% (48)
    Меньше
    53.4% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    78.64% (81)
    Нет
    21.36% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (34)
    1:2 Марибор
    22.2% (24)
    2:1 Ботев Пловдив
    13% (14)
    1:0 Ботев Пловдив
    8.3% (9)
    0:1 Марибор
    7.4% (8)
    1:3 Марибор
    4.6% (5)
    2:0 Ботев Пловдив
    2.8% (3)
    3:1 Ботев Пловдив
    1.9% (2)
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