Тур: 1. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
0:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
34
Agon
Xhaka
77
Бойович
Иван
- Основной состав
-
31 Велии ХадисВратарь
-
20 Arber PiraЗащитник
- Защитник
-
34 Agon XhakaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
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-
-
-
Главный тренер: Kida Postoj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бойович ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Andrej Camaj
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Brnovic
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Малишева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dreni Kryeziou
|1
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Малишева
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1 Малишева - Liria2 7:4
КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1 Дукаджини - Малишева 2:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0
Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 1:3
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Левадия Таллин
|Мусаба Ричи
|1
|Левадия Таллин
|Felipe Felicio
|1
|Викингур
|Poul Kallsberg
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Сараево
|Мустафич Мирза
|1
|Сараево
|Анджушич Неманья
|1
|Сараево
|Солдо Винко
|1
|Левадия Таллин
|Мавретич Тиль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Малишева 0:0 Будучность Подгорица
Исход игры
Малишева
28% (30)
Ничья
21.5% (23)
Будучность Подгорица
50.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (47)
Меньше
54.81% (57)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Будучность Подгорица
23.4% (25)
1:1 Ничья
18.7% (20)
0:1 Будучность Подгорица
15.9% (17)
1:0 Малишева
14% (15)
2:1 Малишева
13.1% (14)
0:2 Будучность Подгорица
4.7% (5)
1:3 Будучность Подгорица
2.8% (3)
0:3 Будучность Подгорица
1.9% (2)
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