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Тур: 1. Стадион: .
Малишева
0:0
Второй тайм: 68'
Будучность Подгорица
0'
30' Желтая карточка
Dreni Kryeziou

Ход матча

30'
Dreni Kryeziou
 
56'
 
Ivan Bulatovic
Перишич Владимир
63'
Laurent Xhyland
Altin Aliu
 
67'
 
Lazar Savovic
Бойович Иван

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 107
Малишева 28% (30)
X 21.5% (23)
Будучность Подгорица 50.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Малишева
Ничья
Будучность Подгорица
3.10
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3.50
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4.60
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Все Коэффициенты
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
5
Dreni
Kryeziou
34
Agon
Xhaka
2
Arlind
Veliu
11
Ethnik
Brruti
6
Besnik
Ferati
30
Donart
Vitija
10
Хазроллай
Дрилон
99
Роналд
Собовале
7
Altin
Aliu
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
5
Сериков
Илья
55
Adnan
Orahovac
15
Гашевич
Огнен
14
Брнович
Милош
10
Вукотич
Милан
30
Andrija
Bulatovic
77
Бойович
Иван
4
Перишич
Владимир
7
Иванович
Игор
Малишева
4-3-3
Будучность Подгорица
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Малишева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dreni Kryeziou 1 0
Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Малишева
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1 Малишева - Liria2 7:4
КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1 Дукаджини - Малишева 2:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0
Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 1:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Ivan Bojovic уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 63'
    Altin Aliu уходит с поля. Laurent Xhyland выходит вместо него
  • 56'
    Перишич Владимир уходит с поля. Ivan Bulatovic выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Dreni Kryeziou получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 107
Малишева 28% (30)
X 21.5% (23)
Будучность Подгорица 50.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Малишева
Ничья
Будучность Подгорица
3.10
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, pari.ru
4.60
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Малишева 0:0 Будучность Подгорица онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Малишева 0:0 Будучность Подгорица

Исход игры
Малишева
28% (30)
Ничья
21.5% (23)
Будучность Подгорица
50.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (47)
Меньше
54.81% (57)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Будучность Подгорица
23.4% (25)
1:1 Ничья
18.7% (20)
0:1 Будучность Подгорица
15.9% (17)
1:0 Малишева
14% (15)
2:1 Малишева
13.1% (14)
0:2 Будучность Подгорица
4.7% (5)
1:3 Будучность Подгорица
2.8% (3)
0:3 Будучность Подгорица
1.9% (2)
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