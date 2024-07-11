Тур: 1. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаAgon Xhaka
1:0
67' ГолEthnik Brruti
72' Желтая карточкаDonart Vitija
77' Желтая карточкаEthnik Brruti
85' Желтая карточкаLazar Savovic
88' Желтая карточкаAndrej Camaj
90' Желтая карточкаГашевич Огнен
90'+6
Ход матча
30'
67'
1:0
72'
77'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
34
Agon
Xhaka
77
Бойович
Иван
- Основной состав
-
31 Велии ХадисВратарь
-
20 Arber PiraЗащитник
- Защитник
-
34 Agon XhakaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kida Postoj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бойович ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Andrej Camaj
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Brnovic
Бомбардиры внутри турнира
Малишева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ethnik Brruti
|1
|1
|Роналд Собовале
|0
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Малишева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agon Xhaka
|1
|0
|Ethnik Brruti
|1
|0
|Donart Vitija
|1
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гашевич Огнен
|1
|0
|Andrej Camaj
|1
|0
|Lazar Savovic
|1
|0
Результаты матчей
Малишева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Малишева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Малишева
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1 Малишева - Liria2 7:4
КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1 Дукаджини - Малишева 2:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0
Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 1:3
Результаты матчей
Малишева
Будучность Подгорица
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Малишева
Будучность Подгорица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Малишева 1:0 Будучность Подгорица
Исход игры
Малишева
28% (30)
Ничья
21.5% (23)
Будучность Подгорица
50.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (47)
Меньше
54.81% (57)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Будучность Подгорица
23.4% (25)
1:1 Ничья
18.7% (20)
0:1 Будучность Подгорица
15.9% (17)
1:0 Малишева
14% (15)
2:1 Малишева
13.1% (14)
0:2 Будучность Подгорица
4.7% (5)
1:3 Будучность Подгорица
2.8% (3)
0:3 Будучность Подгорица
1.9% (2)
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