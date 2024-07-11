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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Малишева
1:0
Конец матча
Будучность Подгорица
0'
30' Желтая карточка
Agon Xhaka
1:0
67' Гол
Ethnik Brruti
72' Желтая карточка
Donart Vitija
77' Желтая карточка
Ethnik Brruti
85' Желтая карточка
Lazar Savovic
88' Желтая карточка
Andrej Camaj
90' Желтая карточка
Гашевич Огнен
90'+6

Ход матча

30'
Agon Xhaka
 
56'
 
Ivan Bulatovic
Перишич Владимир
63'
Laurent Xhyland
Altin Aliu
 
67'
 
Lazar Savovic
Бойович Иван
67'
Ethnik Brruti
(Роналд Собовале)
1:0
72'
Donart Vitija
 
77'
Ethnik Brruti
 
78'
 
Миркович Лука
Брнович Милош
78'
 
Stefan Djukanovic
Иванович Игор
78'
 
Andrej Camaj
Вукотич Милан
79'
Robert Ndjigi
Ethnik Brruti
 
79'
Fatjon Bunjaku
Роналд Собовале
 
85'
 
Lazar Savovic
88'
 
Andrej Camaj
90'
Прекази Арбер
Donart Vitija
 
90'
 
Гашевич Огнен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 107
Малишева 28% (30)
X 21.5% (23)
Будучность Подгорица 50.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Велии
Хадис
20
Arber
Pira
5
Dreni
Kryeziou
34
Agon
Xhaka
2
Arlind
Veliu
11
Ethnik
Brruti
6
Besnik
Ferati
30
Donart
Vitija
10
Хазроллай
Дрилон
99
Роналд
Собовале
7
Altin
Aliu
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
5
Сериков
Илья
55
Adnan
Orahovac
15
Гашевич
Огнен
14
Брнович
Милош
10
Вукотич
Милан
30
Andrija
Bulatovic
77
Бойович
Иван
4
Перишич
Владимир
7
Иванович
Игор
Малишева
4-3-3
Будучность Подгорица
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Малишева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ethnik Brruti 1 1
Роналд Собовале 0 0
Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Малишева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agon Xhaka 1 0
Ethnik Brruti 1 0
Donart Vitija 1 0
Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашевич Огнен 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0

Результаты матчей

Малишева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Малишева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Малишева
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тиквеш - Малишева 3:2 ФК Балкани - Малишева 2:2 Дрита - Малишева 1:1 Малишева - Liria2 7:4
КФ Лапи - Малишева 1:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 Малишева - Гиляни 0:0 Ферроникели - Малишева 2:1 Малишева - Приштина 0:1 Фуше Косово - Малишева 1:3 Малишева - Дукаджини 1:1 Малишева - Дрита 1:1 Liria2 - Малишева 0:3 Малишева - КФ Лапи 2:1 ФК Балкани - Малишева 2:0 Гиляни - Малишева 2:3 Малишева - Ферроникели 2:1 Приштина - Малишева 0:2 Малишева - Фуше Косово 4:1 Дукаджини - Малишева 2:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0
Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0 Будучность Подгорица - Дечич 2:2 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 1:3

Результаты матчей

Малишева
Будучность Подгорица

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Малишева
Будучность Подгорица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Altin Aliu уходит с поля. Laurent Xhyland выходит вместо него
    • 56'
      Перишич Владимир уходит с поля. Ivan Bulatovic выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Agon Xhaka получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Малишева 28% (30)
    X 21.5% (23)
    Будучность Подгорица 50.5% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Малишева 1:0 Будучность Подгорица

    Исход игры
    Малишева
    28% (30)
    Ничья
    21.5% (23)
    Будучность Подгорица
    50.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.19% (47)
    Меньше
    54.81% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (65)
    Нет
    37.5% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Будучность Подгорица
    23.4% (25)
    1:1 Ничья
    18.7% (20)
    0:1 Будучность Подгорица
    15.9% (17)
    1:0 Малишева
    14% (15)
    2:1 Малишева
    13.1% (14)
    0:2 Будучность Подгорица
    4.7% (5)
    1:3 Будучность Подгорица
    2.8% (3)
    0:3 Будучность Подгорица
    1.9% (2)
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