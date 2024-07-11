Тур: 1. Стадион: Шериф.
Прогноз на матч от Liveresult
66
Ilounga
Pata
33
Matheus
Lins
45
Аллач
Айуб
18
Киабу
Мусса
69
Адемо
Питер
97
Силва
Тьяго
4
Руан
III
32
Алиев
Гисмат
90
Волков
Давит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Ilounga PataЗащитник
- Защитник
-
33 Matheus LinsЗащитник
-
45 Аллач АйубПолузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Адемо ПитерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Форов ДалилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Риак АякНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Alesio Mija
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
-
97 Силва ТьягоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Руан IIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Алиев ГисматПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Волков ДавитНападающий
- Запасные игроки
-
41 Назиров АнарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Садыгов Рашад
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1
Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0 Рома - Шериф 3:0 Бельцы - Шериф 3:1
Зира
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германнштадт - Зира 1:2 Карабах - Зира 2:1 Зира - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зира 0:1
Зира - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зира 1:2 Зира - Араз ПФК 0:1 Габала - Зира 0:2 Зира - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зира 0:0 Зира - Габала 4:0 Зира - Габала 2:1 Сабах Баку - Зира 0:1 Зира - Кяпаз 2:1 Карабах - Зира 3:1 Зира - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зира 0:3 Нефтчи - Зира 1:0 Зира - Сумгаит 0:0 Зира - Сабаил 3:0
Будет доступно позже.
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шериф - Зира
Исход игры
Шериф
88.5% (108)
Ничья
5.7% (7)
Зира
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (41)
Меньше
60.19% (62)
Обе команды забьют
Да
39.81% (41)
Нет
60.19% (62)
Популярный счёт
2:0 Шериф
31.1% (38)
2:1 Шериф
22.1% (27)
1:0 Шериф
15.6% (19)
3:1 Шериф
4.9% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
0:1 Зира
1.6% (2)
3:0 Шериф
1.6% (2)
1:2 Зира
1.6% (2)
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