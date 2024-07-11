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Тур: 1. Стадион: .
Шериф
 
Позже
Зира
Прогнозы 122
Шериф 88.5% (108)
X 5.7% (7)
Зира 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Зира
3.90
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4.05
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6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Аль-Туми
Рашед
50
Беиратш
Жослен
66
Ilounga
Pata
90
Яде
Папа
Ндиага
33
Matheus
Lins
45
Аллач
Айуб
18
Киабу
Мусса
8
Пальинья
Жуан
61
Аканби
Ибрагим
69
Адемо
Питер
10
Бадоло
Седрик
97
Силва
Тьяго
70
Ибрагим
Джибрилла
5
Ака
Стефан
4
Руан
III
29
Нуриев
Джейхун
15
Pierre
Desire
Zebli
8
Ибрахимли
Исмаил
32
Алиев
Гисмат
23
Утциг
Рафаэль
11
Ахмедзаде
Рустам
90
Волков
Давит
Шериф
4-3-3
Зира
4-3-3

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1
Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0 Рома - Шериф 3:0 Бельцы - Шериф 3:1
Зира
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германнштадт - Зира 1:2 Карабах - Зира 2:1 Зира - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зира 0:1
Зира - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зира 1:2 Зира - Араз ПФК 0:1 Габала - Зира 0:2 Зира - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зира 0:0 Зира - Габала 4:0 Зира - Габала 2:1 Сабах Баку - Зира 0:1 Зира - Кяпаз 2:1 Карабах - Зира 3:1 Зира - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зира 0:3 Нефтчи - Зира 1:0 Зира - Сумгаит 0:0 Зира - Сабаил 3:0

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Зира от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 32 минуты.



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    • Прогнозы 122
    Шериф 88.5% (108)
    X 5.7% (7)
    Зира 5.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Зира
    3.90
    Реклама, zenit.win
    4.05
    Реклама, bettery.ru
    6.30
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шериф - Зира онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф - Зира

    Исход игры
    Шериф
    88.5% (108)
    Ничья
    5.7% (7)
    Зира
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (41)
    Меньше
    60.19% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (41)
    Нет
    60.19% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Шериф
    31.1% (38)
    2:1 Шериф
    22.1% (27)
    1:0 Шериф
    15.6% (19)
    3:1 Шериф
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Зира
    1.6% (2)
    3:0 Шериф
    1.6% (2)
    1:2 Зира
    1.6% (2)
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