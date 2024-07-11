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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Шелбурн
2:1
Конец матча
Сент-Джозефс
0'
1:0
1' Гол
Mark Coyle
1:1
40' Гол
Fran Paul
45' Желтая карточка
Pablo Rodriguez Moreno
2:1
58' Пенальти
Джарвис Уилл
90'+7

Ход матча

1'
Mark Coyle
(Джарвис Уилл)
1:0
40'
1:1
Fran Paul
(Уолкер Лайам)
45'
 
Pablo Rodriguez Moreno
46'
Бойд Шон
Matthew Smith III
 
58'
Джарвис Уилл
2:1
59'
Кут Алистер
Берт Лиам
 
59'
Вуд Харри
John Martin2
 
63'
 
Christian Aznar
Facundo Alvarez
63'
 
Пенья Хуан
Pablo Rodriguez Moreno
69'
 
Понс Алан
Fran Paul
74'
Evan Caffrey
Mark Coyle
 
85'
 
Роса Маркос
Джолли Итан
85'
 
Bauti
Рей Альваро
89'
Боун Сэм
Джарвис Уилл
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 102
Шелбурн 88.2% (90)
X 6.9% (7)
Сент-Джозефс 4.9% (5)
Все прогнозы
1
Conor
Kearns
2
Гэннон
Шон
29
Барретт
Патрик
4
Kameron
Ledwidge
3
Уилсон
Тайрик
67
Берт
Лиам
8
Mark
Coyle
6
Лунни
Джонатан
36
Джарвис
Уилл
11
Matthew
Smith
III
10
John
Martin2
13
Alejandro
Navas
4
Fran
Paul
2
Джолли
Итан
20
Кардосо
Габриэль
10
Рей
Альваро
23
Facundo
Alvarez
11
Уолкер
Лайам
22
Гонсалес
Хуанма
6
Манолин
Мануэль
3
Оливейро
Джэйси
9
Pablo
Rodriguez
Moreno
Шелбурн
4-3-3
Сент-Джозефс
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шелбурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джарвис Уилл 1 (1) 1
Mark Coyle 1 1
Сент-Джозефс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fran Paul 1 1
Уолкер Лайам 0 0

Карточки

Шелбурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сент-Джозефс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Rodriguez Moreno 1 0

Результаты матчей

Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Джозефс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Джозефс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шелбурн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0
Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Шелбурн - Дандолк 2:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Богемианс Дублин - Шелбурн 0:2
Сент-Джозефс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:5 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Сент-Джозефс 0:3
Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:2 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 1:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Линкс УЧА - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Колледж 1975 4:1 ФК Европа - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Лайонз Гибралтар 3:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Манчестер-62 4:0 Европа Поинт - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4 Сент-Джозефс - Линкс УЧА 2:0

Результаты матчей

Шелбурн
Сент-Джозефс

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шелбурн
Сент-Джозефс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Pablo Rodriguez Moreno получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Уолкер Лайам сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Г О О О О Л - Javi Paul бьет в цель!
    • 1'
      Джарвис Уилл сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Mark Coyle бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tolka Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Шелбурн 88.2% (90)
    X 6.9% (7)
    Сент-Джозефс 4.9% (5)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Шелбурн 2:1 Сент-Джозефс

    Исход игры
    Шелбурн
    88.2% (90)
    Ничья
    6.9% (7)
    Сент-Джозефс
    4.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.61% (39)
    Меньше
    61.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    37.62% (38)
    Нет
    62.38% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Шелбурн
    28.4% (29)
    2:1 Шелбурн
    24.5% (25)
    1:0 Шелбурн
    23.5% (24)
    1:1 Ничья
    6.9% (7)
    3:0 Шелбурн
    6.9% (7)
    3:1 Шелбурн
    3.9% (4)
    0:1 Сент-Джозефс
    2% (2)
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