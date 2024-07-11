Тур: 1. Стадион: Толка Парк.
2:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолMark Coyle
1:1
40' ГолFran Paul
45' Желтая карточкаPablo Rodriguez Moreno
2:1
58' ПенальтиДжарвис Уилл
90'+7
Ход матча
1'
1:0
40'
1:1
58'
2:1
59'
85'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
67
Берт
Лиам
36
Джарвис
Уилл
10
John
Martin2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Берт ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джарвис УиллНападающий
- Нападающий
-
10 John Martin2Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Уорд КитПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кут АлистерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Уильямс ДинНападающий
-
9 Бойд ШонНападающий
-
43 Mark Isong
-
19 Lorcan Healy
-
27 Evan Caffrey
-
15 Боун Сэм
-
-
50 Ali Topcu
-
Главный тренер: Damien Duff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рей АльвароЗащитник
- Защитник
-
11 Уолкер ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Понс АланЗащитник
-
14 Барнетт ЭринЗащитник
-
30 Gonzalo PazЗащитник
-
8 BautiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Борг ДиланНападающий
-
15 Пенья ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Abraham Paz
Бомбардиры внутри турнира
Шелбурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джарвис Уилл
|1 (1)
|1
|Mark Coyle
|1
|1
Сент-Джозефс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fran Paul
|1
|1
|Уолкер Лайам
|0
|0
Карточки
Шелбурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сент-Джозефс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Rodriguez Moreno
|1
|0
Результаты матчей
Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Джозефс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Джозефс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шелбурн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0
Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Шелбурн - Дандолк 2:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Богемианс Дублин - Шелбурн 0:2
Сент-Джозефс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:5 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Сент-Джозефс 0:3
Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:2 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 1:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Линкс УЧА - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Колледж 1975 4:1 ФК Европа - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Лайонз Гибралтар 3:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Манчестер-62 4:0 Европа Поинт - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4 Сент-Джозефс - Линкс УЧА 2:0
Результаты матчей
Шелбурн
Сент-Джозефс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шелбурн
Сент-Джозефс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогнозы на матч Шелбурн 2:1 Сент-Джозефс
Исход игры
Шелбурн
88.2% (90)
Ничья
6.9% (7)
Сент-Джозефс
4.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.61% (39)
Меньше
61.39% (62)
Обе команды забьют
Да
37.62% (38)
Нет
62.38% (63)
Популярный счёт
2:0 Шелбурн
28.4% (29)
2:1 Шелбурн
24.5% (25)
1:0 Шелбурн
23.5% (24)
1:1 Ничья
6.9% (7)
3:0 Шелбурн
6.9% (7)
3:1 Шелбурн
3.9% (4)
0:1 Сент-Джозефс
2% (2)
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