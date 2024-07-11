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Тур: 1. Стадион: .
Шяуляй
0:2
Второй тайм: 69'
Левадия Таллин
0'
0:1
7' Гол
Мусаба Ричи
0:2
23' Гол
Felipe Felicio
40' Желтая карточка
Мавретич Тиль

Ход матча

7'
0:1
Мусаба Ричи
(Мавретич Тиль)
23'
0:2
Felipe Felicio
(Тур Эдгар)
40'
 
Мавретич Тиль
66'
Куклис Мантас
Паулюс Симонас
 
66'
Gabrielius Micevicius
Шешплаукис Дейвидас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 105
Шяуляй 22.9% (24)
X 41.9% (44)
Левадия Таллин 35.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шяуляй
Ничья
Левадия Таллин
35.00
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3.20
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2.50
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Все Коэффициенты
61
Балютавичюс
Густас
8
Вайткунас
Эгидиюс
4
Олберкис
Сигитас
44
Дапкус
Мартинас
23
Баравикас
Роландас
33
Шимкус
Домантас
13
Романовский
Даниэль
11
Шешплаукис
Дейвидас
19
Паулюс
Симонас
99
Казлаускас
Донатас
10
Икаунекс
Давис
99
Валлнер
Карл-Андре
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
6
Пеэтсон
Расмус
11
Айнсалу
Михкель
36
Педро
Жоао
19
Мусаба
Ричи
15
Мавретич
Тиль
10
Ioan
Yakovlev
9
Felipe
Felicio
Шяуляй
4-2-3-1
Левадия Таллин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шяуляй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаба Ричи 1 1
Felipe Felicio 1 1
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0

Карточки

Шяуляй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавретич Тиль 1 0

Результаты последних матчей

Шяуляй
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Банга Гаргждай 0:0
Дайнава Алитус - Шяуляй 2:2 Шяуляй - Джюгас Тельшяй 3:3 Паневежис - Шяуляй 2:0 Шяуляй - Жальгирис 1:2 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Кауно Жальгирис - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:1 Банга Гаргждай - Шяуляй 0:1 Шяуляй - Судува 0:1 Шяуляй - Дайнава Алитус 1:0 Джюгас Тельшяй - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Паневежис 1:1 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 2:1 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:2
Левадия Таллин
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1
Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Курессааре - Левадия Таллин 0:6

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Мавретич Тиль получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Тур Эдгар сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Фелипе Фелисио бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savivaldybe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 105
Шяуляй 22.9% (24)
X 41.9% (44)
Левадия Таллин 35.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шяуляй
Ничья
Левадия Таллин
35.00
Реклама, bettery.ru
3.20
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2.50
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Где смотреть матч Шяуляй 0:2 Левадия Таллин онлайн

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Прогнозы на матч Шяуляй 0:2 Левадия Таллин

Исход игры
Шяуляй
22.9% (24)
Ничья
41.9% (44)
Левадия Таллин
35.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (36)
Меньше
65.38% (68)
Обе команды забьют
Да
73.08% (76)
Нет
26.92% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (41)
1:2 Левадия Таллин
22.9% (24)
0:1 Левадия Таллин
9.5% (10)
1:0 Шяуляй
9.5% (10)
2:1 Шяуляй
8.6% (9)
2:0 Шяуляй
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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