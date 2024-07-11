Тур: 1. Стадион: Савивальдибе.
0:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМусаба Ричи
0:2
23' ГолFelipe Felicio
40' Желтая карточкаМавретич Тиль
69' Желтая карточкаДапкус Мартинас
85' Желтая карточкаИкаунекс Давис
90' Желтая карточкаПеэтсон Расмус
90'+5
Ход матча
7'
0:1
23'
0:2
40'
69'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
36
Педро
Жоао
19
Мусаба
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mindaugas Cepas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 HeitorЗащитник
-
26 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоПолузащитник
-
19 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
23 Лийвак ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Curro Torres
Бомбардиры внутри турнира
Шяуляй
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаба Ричи
|1
|1
|Felipe Felicio
|1
|1
|Мавретич Тиль
|0
|0
|Тур Эдгар
|0
|0
Карточки
Шяуляй
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапкус Мартинас
|1
|0
|Икаунекс Давис
|1
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
|Мавретич Тиль
|1
|0
Результаты матчей
Шяуляй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Шяуляй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шяуляй
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Банга Гаргждай 0:0
Дайнава Алитус - Шяуляй 2:2 Шяуляй - Джюгас Тельшяй 3:3 Паневежис - Шяуляй 2:0 Шяуляй - Жальгирис 1:2 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Кауно Жальгирис - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:1 Банга Гаргждай - Шяуляй 0:1 Шяуляй - Судува 0:1 Шяуляй - Дайнава Алитус 1:0 Джюгас Тельшяй - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Паневежис 1:1 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 2:1 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:2
Левадия Таллин
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1
Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Курессааре - Левадия Таллин 0:6
Результаты матчей
Шяуляй
Левадия Таллин
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шяуляй
Левадия Таллин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Мэгпайс
|Тейлор Эштон
|1
|Милсами
|Камара Мамаду
|1
|Жальгирис
|Фофана Адама
|1
|Милсами
|Спатару Дану
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Тре Пенне
|Палацци Мирко
|1
|Шяуляй
|Дапкус Мартинас
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|1
Прогнозы на матч Шяуляй 0:2 Левадия Таллин
Исход игры
Шяуляй
22.9% (24)
Ничья
41.9% (44)
Левадия Таллин
35.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (36)
Меньше
65.38% (68)
Обе команды забьют
Да
73.08% (76)
Нет
26.92% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (41)
1:2 Левадия Таллин
22.9% (24)
0:1 Левадия Таллин
9.5% (10)
1:0 Шяуляй
9.5% (10)
2:1 Шяуляй
8.6% (9)
2:0 Шяуляй
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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