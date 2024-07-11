  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Шяуляй
0:2
Конец матча
Левадия Таллин
0'
0:1
7' Гол
Мусаба Ричи
0:2
23' Гол
Felipe Felicio
40' Желтая карточка
Мавретич Тиль
69' Желтая карточка
Дапкус Мартинас
85' Желтая карточка
Икаунекс Давис
90' Желтая карточка
Пеэтсон Расмус
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Мусаба Ричи
(Мавретич Тиль)
23'
0:2
Felipe Felicio
(Тур Эдгар)
40'
 
Мавретич Тиль
65'
Куклис Мантас
Паулюс Симонас
 
65'
Gabrielius Micevicius
Шешплаукис Дейвидас
 
69'
Дапкус Мартинас
 
75'
 
Александре Афонсо
Мусаба Ричи
75'
 
Рооснупп Марк-Оливер
Ioan Yakovlev
81'
Урбис Симонас
Казлаускас Донатас
 
85'
 
Maksimilian Skvortsov
Felipe Felicio
85'
 
Лийвак Франк
Педро Жоао
85'
Икаунекс Давис
 
88'
 
Кирсс Роберт
Мавретич Тиль
90'
 
Пеэтсон Расмус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 105
Шяуляй 22.9% (24)
X 41.9% (44)
Левадия Таллин 35.2% (37)
Все прогнозы
61
Балютавичюс
Густас
8
Вайткунас
Эгидиюс
4
Олберкис
Сигитас
44
Дапкус
Мартинас
23
Баравикас
Роландас
33
Шимкус
Домантас
13
Романовский
Даниэль
11
Шешплаукис
Дейвидас
19
Паулюс
Симонас
99
Казлаускас
Донатас
10
Икаунекс
Давис
99
Валлнер
Карл-Андре
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
6
Пеэтсон
Расмус
11
Айнсалу
Михкель
36
Педро
Жоао
19
Мусаба
Ричи
15
Мавретич
Тиль
10
Ioan
Yakovlev
9
Felipe
Felicio
Шяуляй
4-2-3-1
Левадия Таллин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шяуляй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаба Ричи 1 1
Felipe Felicio 1 1
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0

Карточки

Шяуляй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапкус Мартинас 1 0
Икаунекс Давис 1 0
Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеэтсон Расмус 1 0
Мавретич Тиль 1 0

Результаты матчей

Шяуляй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шяуляй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шяуляй
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Банга Гаргждай 0:0
Дайнава Алитус - Шяуляй 2:2 Шяуляй - Джюгас Тельшяй 3:3 Паневежис - Шяуляй 2:0 Шяуляй - Жальгирис 1:2 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Кауно Жальгирис - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:1 Банга Гаргждай - Шяуляй 0:1 Шяуляй - Судува 0:1 Шяуляй - Дайнава Алитус 1:0 Джюгас Тельшяй - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Паневежис 1:1 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 2:1 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:2
Левадия Таллин
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1
Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Левадия Таллин 0:2 Курессааре - Левадия Таллин 0:6

Результаты матчей

Шяуляй
Левадия Таллин

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шяуляй
Левадия Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Мэгпайс Тейлор Эштон 1
Милсами Камара Мамаду 1
Жальгирис Фофана Адама 1
Милсами Спатару Дану 1
Весь список

Топ нарушителей
Дерри Сити Конноли Марк 1
Тре Пенне Палацци Мирко 1
Шяуляй Дапкус Мартинас 1
Вележ Штурм Клемен 1
Дюделанж Хаджи Самир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Мавретич Тиль получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savivaldybe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Шяуляй 22.9% (24)
    X 41.9% (44)
    Левадия Таллин 35.2% (37)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шяуляй 0:2 Левадия Таллин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Шяуляй 0:2 Левадия Таллин

    Исход игры
    Шяуляй
    22.9% (24)
    Ничья
    41.9% (44)
    Левадия Таллин
    35.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (36)
    Меньше
    65.38% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (76)
    Нет
    26.92% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (41)
    1:2 Левадия Таллин
    22.9% (24)
    0:1 Левадия Таллин
    9.5% (10)
    1:0 Шяуляй
    9.5% (10)
    2:1 Шяуляй
    8.6% (9)
    2:0 Шяуляй
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный