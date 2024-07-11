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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лиепая
1:1
Конец матча
Викингур
0'
0:1
21' Гол
Poul Kallsberg
33' Желтая карточка
Диуф Шейх
51' Желтая карточка
Гринберг Янис
1:1
55' Гол
Симич Марко
79' Желтая карточка
Stefan Purtic
86' Желтая карточка
Эллингсгор Арон
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Poul Kallsberg
33'
Диуф Шейх
 
49'
Додо
Лейдсман Кивон
 
51'
Гринберг Янис
 
55'
Симич Марко
(Карашаускас Артурс)
1:1
64'
 
Нильсен Йорген
Юстинуссен Финнур
64'
 
Йонхардссон Инги
Бардарсон Олаф
68'
Pape doudou Diouf Ndiaye
Диуф Шейх
 
77'
Danila Patijcuks
Диав Муамаду
 
77'
Alans Kangars
Симич Марко
 
79'
Stefan Purtic
 
82'
 
Arni Noa Atlason
Ватнхамар Сольви
86'
 
Эллингсгор Арон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 108
Лиепая 33.3% (36)
X 28.7% (31)
Викингур 38% (41)
Все прогнозы
35
Куракин
Владислав
72
Бабич
Анто
55
Симич
Марко
6
Ускокович
Лука
19
Мелькис
Роберт
22
Stefan
Purtic
27
Диуф
Шейх
21
Гринберг
Янис
25
Карашаускас
Артурс
44
Лейдсман
Кивон
11
Диав
Муамаду
1
Рейнатред
А
Бардюр
22
Ольсен
Ари
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
8
Грегерсен
Бергур
10
Ватнхамар
Сольви
15
Тури
Давид
Геза
19
Эллингсгор
Арон
11
Бардарсон
Олаф
17
Юстинуссен
Финнур
23
Poul
Kallsberg
Лиепая
3-4-3
Викингур
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симич Марко 1 1
Карашаускас Артурс 0 0
Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Poul Kallsberg 1 1

Карточки

Лиепая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stefan Purtic 1 0
Гринберг Янис 1 0
Диуф Шейх 1 0
Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллингсгор Арон 1 0

Результаты матчей

Лиепая
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лиепая
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиепая
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лиепая - Рига 0:3 Лиепая - РФШ Рига 1:3 Лиепая - Метта лу 1:5 Тукумс 2000 - Лиепая 2:1
Лиепая - Даугавпилс 1:1 ФШ Елгава - Лиепая 1:1 Лиепая - Гробиня 3:0 Лиепая - ФК Валмиера 0:3 Ауда - Лиепая 1:1 Лиепая - Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 4:1 Лиепая - Метта лу 1:2 Тукумс 2000 - Лиепая 0:0 Даугавпилс - Лиепая 0:0 Лиепая - ФШ Елгава 0:1 Гробиня - Лиепая 3:2 ФК Валмиера - Лиепая 0:1 Лиепая - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 4:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3
Викингур
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0 Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4
Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0 Б-68 - Викингур 0:3 Викингур - Б-36 6:0

Результаты матчей

Лиепая
Викингур

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лиепая
Викингур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Мэгпайс Тейлор Эштон 1
Милсами Камара Мамаду 1
Жальгирис Фофана Адама 1
Милсами Спатару Дану 1
Весь список

Топ нарушителей
Дерри Сити Конноли Марк 1
Тре Пенне Палацци Мирко 1
Шяуляй Дапкус Мартинас 1
Вележ Штурм Клемен 1
Дюделанж Хаджи Самир 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Cheikh Diouf получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Poul Kallsberg бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Лиепая 33.3% (36)
    X 28.7% (31)
    Викингур 38% (41)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Лиепая 1:1 Викингур онлайн

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    Прогнозы на матч Лиепая 1:1 Викингур

    Исход игры
    Лиепая
    33.3% (36)
    Ничья
    28.7% (31)
    Викингур
    38% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.35% (43)
    Меньше
    58.65% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (68)
    Нет
    34.62% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (27)
    1:2 Викингур
    24.1% (26)
    1:0 Лиепая
    14.8% (16)
    2:1 Лиепая
    8.3% (9)
    0:1 Викингур
    5.6% (6)
    2:0 Лиепая
    4.6% (5)
    0:2 Викингур
    4.6% (5)
    0:3 Викингур
    1.9% (2)
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