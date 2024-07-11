Тур: 1. Стадион: Даугава.
0'
0:1
21' ГолPoul Kallsberg
33' Желтая карточкаДиуф Шейх
51' Желтая карточкаГринберг Янис
1:1
55' ГолСимич Марко
79' Желтая карточкаStefan Purtic
86' Желтая карточкаЭллингсгор Арон
90'+6
Ход матча
21'
0:1
33'
49'
51'
55'
79'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 9
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
72
Бабич
Анто
55
Симич
Марко
27
Диуф
Шейх
11
Диав
Муамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бабич АнтоЗащитник
-
55 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Диуф ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диав МуамадуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Файе ШейхЗащитник
- Полузащитник
-
10 ДодоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пертия Тамаз
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ольсен АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Rani Hansen
-
-
-
-
Главный тренер: Olavur Mikkelsen
Бомбардиры внутри турнира
Лиепая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симич Марко
|1
|1
|Карашаускас Артурс
|0
|0
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Poul Kallsberg
|1
|1
Карточки
Лиепая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stefan Purtic
|1
|0
|Гринберг Янис
|1
|0
|Диуф Шейх
|1
|0
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллингсгор Арон
|1
|0
Результаты матчей
Лиепая
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лиепая
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиепая
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лиепая - Рига 0:3 Лиепая - РФШ Рига 1:3 Лиепая - Метта лу 1:5 Тукумс 2000 - Лиепая 2:1
Лиепая - Даугавпилс 1:1 ФШ Елгава - Лиепая 1:1 Лиепая - Гробиня 3:0 Лиепая - ФК Валмиера 0:3 Ауда - Лиепая 1:1 Лиепая - Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 4:1 Лиепая - Метта лу 1:2 Тукумс 2000 - Лиепая 0:0 Даугавпилс - Лиепая 0:0 Лиепая - ФШ Елгава 0:1 Гробиня - Лиепая 3:2 ФК Валмиера - Лиепая 0:1 Лиепая - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 4:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3
Викингур
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0 Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4
Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0 Б-68 - Викингур 0:3 Викингур - Б-36 6:0
Результаты матчей
Лиепая
Викингур
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лиепая
Викингур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Мэгпайс
|Тейлор Эштон
|1
|Милсами
|Камара Мамаду
|1
|Жальгирис
|Фофана Адама
|1
|Милсами
|Спатару Дану
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Тре Пенне
|Палацци Мирко
|1
|Шяуляй
|Дапкус Мартинас
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|1
Прогнозы на матч Лиепая 1:1 Викингур
Исход игры
Лиепая
33.3% (36)
Ничья
28.7% (31)
Викингур
38% (41)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (43)
Меньше
58.65% (61)
Обе команды забьют
Да
65.38% (68)
Нет
34.62% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (27)
1:2 Викингур
24.1% (26)
1:0 Лиепая
14.8% (16)
2:1 Лиепая
8.3% (9)
0:1 Викингур
5.6% (6)
2:0 Лиепая
4.6% (5)
0:2 Викингур
4.6% (5)
0:3 Викингур
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!