Тур: 1. Стадион: ДГ Арена.
2:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолДжюришич Марко
2:0
23' ГолВусурович Милан
38' Желтая карточкаДублевич Балса
44' Желтая карточкаУгрехелидзе Николос
68' Желтая карточкаКаландадзе Александре
84' Красная карточкаСератлич Эрмин
87' Желтая карточкаМоисцрапишвили Гиорги
87' Желтая карточкаХвадагиани Саба
89' Желтая карточкаДжюришич Марко
2:1
90' ГолУгрехелидзе Николос
90'+6
Ход матча
20'
1:0
23'
38'
84'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
15
Баошич
Йован
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баошич ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зорич ДаркоНападающий
-
55 Ондон КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
94 Luka Perovic
-
10 Kotaro Kishi
-
Главный тренер: Simo Medigovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сантис ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 КадетеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
Бомбардиры внутри турнира
Морнар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джюришич Марко
|1
|1
|Вусурович Милан
|1
|1
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угрехелидзе Николос
|1
|1
Карточки
Морнар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сератлич Эрмин
|0
|1
|Джюришич Марко
|1
|0
|Дублевич Балса
|1
|0
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каландадзе Александре
|1
|0
|Моисцрапишвили Гиорги
|1
|0
|Хвадагиани Саба
|1
|0
|Угрехелидзе Николос
|1
|0
Результаты последних матчей
Морнар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1
Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2 Морнар - Сутьеска Никшич 1:0 Морнар - Смедерево 2:3
Динамо Тбилиси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Тбилиси - Гагра 2:0 Колхети Поти - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Дила - Динамо Тбилиси 2:1
Самтредия - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Телави 0:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 3:1 Гагра - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Колхети Поти 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Динамо Тбилиси - Дила 2:2 Динамо Тбилиси - Самтредия 1:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Телави - Динамо Тбилиси 4:0 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Бельцы - Динамо Тбилиси 0:4 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морнар 2:1 Динамо Тбилиси
Исход игры
Морнар
8.7% (9)
Ничья
13.6% (14)
Динамо Тбилиси
77.7% (80)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (56)
Меньше
44.55% (45)
Обе команды забьют
Да
63.37% (64)
Нет
36.63% (37)
Популярный счёт
1:2 Динамо Тбилиси
47.6% (49)
0:1 Динамо Тбилиси
17.5% (18)
0:2 Динамо Тбилиси
9.7% (10)
1:1 Ничья
9.7% (10)
1:0 Морнар
4.9% (5)
2:1 Морнар
2.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:3 Динамо Тбилиси
1.9% (2)
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