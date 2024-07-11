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Тур: 1. Стадион: .
Морнар
2:1
Конец матча
Динамо Тбилиси
0'
1:0
20' Гол
Джюришич Марко
2:0
23' Гол
Вусурович Милан
38' Желтая карточка
Дублевич Балса
44' Желтая карточка
Угрехелидзе Николос
68' Желтая карточка
Каландадзе Александре
84' Красная карточка
Сератлич Эрмин
87' Желтая карточка
Моисцрапишвили Гиорги
87' Желтая карточка
Хвадагиани Саба
89' Желтая карточка
Джюришич Марко
2:1
90' Гол
Угрехелидзе Николос
90'+6

Ход матча

20'
Джюришич Марко
1:0
23'
Вусурович Милан
(Джюришич Марко)
2:0
38'
Дублевич Балса
 
44'
 
Угрехелидзе Николос
46'
 
Saba Samushia
Nikoloz Tsetskhladze
46'
 
Схиртладзе Давит
Ломинадзе Нодар
66'
Kotaro Kishi
Зорич Дарко
 
68'
 
Каландадзе Александре
69'
 
Моисцрапишвили Гиорги
Осикмашвили Леван
70'
 
Иобашвили Джадули
Vakhtang Salia
71'
Цеткович Марко
Дублевич Балса
 
71'
Сератлич Эрмин
Balsa Vukotic
 
81'
 
Mukhran Bagrationi
Saba Kharebashvili
84'
Сератлич Эрмин
 
87'
 
Моисцрапишвили Гиорги
87'
 
Хвадагиани Саба
89'
Джюришич Марко
 
90'
Вуячич Александар
Ондон Крис
 
90'
Вукович Никола
Джюришич Марко
 
90'
2:1
Угрехелидзе Николос
(Сантис Оскар)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 103
Морнар 8.7% (9)
X 13.6% (14)
Динамо Тбилиси 77.7% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
15
Баошич
Йован
16
Митрович
Филип
33
Balsa
Vukotic
23
Дублевич
Балса
4
Andrija
Kaluderovic2
8
Джюришич
Марко
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
20
Вусурович
Милан
37
Mikheil
Makatsaria
40
Хвадагиани
Саба
27
Угрехелидзе
Николос
3
Каландадзе
Александре
38
Saba
Kharebashvili
6
Ломинадзе
Нодар
16
Осикмашвили
Леван
25
Nikoloz
Tsetskhladze
8
Симон
Доминик
18
Сантис
Оскар
7
Vakhtang
Salia
Морнар
4-3-3
Динамо Тбилиси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джюришич Марко 1 1
Вусурович Милан 1 1
Динамо Тбилиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угрехелидзе Николос 1 1

Карточки

Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сератлич Эрмин 0 1
Джюришич Марко 1 0
Дублевич Балса 1 0
Динамо Тбилиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каландадзе Александре 1 0
Моисцрапишвили Гиорги 1 0
Хвадагиани Саба 1 0
Угрехелидзе Николос 1 0

Результаты последних матчей

Морнар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1
Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2 Морнар - Сутьеска Никшич 1:0 Морнар - Смедерево 2:3
Динамо Тбилиси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Тбилиси - Гагра 2:0 Колхети Поти - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Дила - Динамо Тбилиси 2:1
Самтредия - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Телави 0:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 3:1 Гагра - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Колхети Поти 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Динамо Тбилиси - Дила 2:2 Динамо Тбилиси - Самтредия 1:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Телави - Динамо Тбилиси 4:0 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Бельцы - Динамо Тбилиси 0:4 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
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Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
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    Прогнозы 103
    Морнар 8.7% (9)
    X 13.6% (14)
    Динамо Тбилиси 77.7% (80)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морнар 2:1 Динамо Тбилиси

    Исход игры
    Морнар
    8.7% (9)
    Ничья
    13.6% (14)
    Динамо Тбилиси
    77.7% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (56)
    Меньше
    44.55% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.37% (64)
    Нет
    36.63% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Тбилиси
    47.6% (49)
    0:1 Динамо Тбилиси
    17.5% (18)
    0:2 Динамо Тбилиси
    9.7% (10)
    1:1 Ничья
    9.7% (10)
    1:0 Морнар
    4.9% (5)
    2:1 Морнар
    2.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    0:3 Динамо Тбилиси
    1.9% (2)
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