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Тур: 1. Стадион: .
Мэгпайс
0:0
Первый тайм: 26'
Дерри Сити
0'
23' Желтая карточка
Конноли Марк

Ход матча

23'
 
Конноли Марк

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 104
Мэгпайс 10.6% (11)
X 17.3% (18)
Дерри Сити 72.1% (75)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мэгпайс
Ничья
Дерри Сити
8.90
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5.00
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1.38
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Все Коэффициенты
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
4
Ruben
Diaz
3
Тейлор
Эштон
5
Francisco
Zuniga
9
Jack
Storer
8
Гарсия
Жан-Карлос
6
Карраскаль
Алехандро
77
Olatunde
Bayode
10
Фариас
Мачадо
де
Филью
Эдуардо
Саллес
7
Juan
Blanko1
1
Махер
Брайан
23
Даммигэн
Кэмерон
6
Конноли
Марк
16
Макэлени
Шейн
14
Доэрти
Бен
15
Диалло
Саду
8
Петчинг
Уильям
28
О'Райли
Адам
27
Келли
Дэниэл
9
Хобан
Патрик
12
Макмаллан
Пол
Мэгпайс
4-3-3
Дерри Сити
4-3-3

Результаты последних матчей

Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0
Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4 Колледж 1975 - Мэгпайс 2:6
Дерри Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 5:1 Крузейдерс - Дерри Сити 0:2 Богемианс Дублин - Дерри Сити 1:2
Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити - Уотерфорд Юнайтед 3:0 Дандолк - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Голуэй Юнайтед - Дерри Сити 0:0 Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Дандолк 4:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 0:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Конноли Марк получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 104
Мэгпайс 10.6% (11)
X 17.3% (18)
Дерри Сити 72.1% (75)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мэгпайс
Ничья
Дерри Сити
8.90
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, ligastavok.ru
1.38
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Где смотреть матч Мэгпайс 0:0 Дерри Сити онлайн

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Прогнозы на матч Мэгпайс 0:0 Дерри Сити

Исход игры
Мэгпайс
10.6% (11)
Ничья
17.3% (18)
Дерри Сити
72.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
36.89% (38)
Меньше
63.11% (65)
Обе команды забьют
Да
47.57% (49)
Нет
52.43% (54)
Популярный счёт
1:2 Дерри Сити
25% (26)
0:2 Дерри Сити
23.1% (24)
0:1 Дерри Сити
15.4% (16)
1:1 Ничья
13.5% (14)
1:0 Мэгпайс
4.8% (5)
0:3 Дерри Сити
2.9% (3)
2:1 Мэгпайс
2.9% (3)
1:3 Дерри Сити
2.9% (3)
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