Тур: 1. Стадион: Europa Sports Park.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
23'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
14
Доэрти
Бен
15
Диалло
Саду
28
О'Райли
Адам
27
Келли
Дэниэл
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
32 Ронко КеванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Харо ЭванПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Forjan
-
15 Lee Coombes
-
-
-
-
33 Han Stevens
-
Главный тренер: Nathan Rooney
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Доэрти БенЗащитник
-
15 Диалло СадуПолузащитник
- Полузащитник
-
28 О'Райли АдамПолузащитник
-
27 Келли ДэниэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Райан ТаджВратарь
-
24 Тодд СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Callum McCay
-
11 Colm Whelan
-
-
Главный тренер: Хиггинс Руайдри
Результаты последних матчей
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0
Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4 Колледж 1975 - Мэгпайс 2:6
Дерри Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 5:1 Крузейдерс - Дерри Сити 0:2 Богемианс Дублин - Дерри Сити 1:2
Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити - Уотерфорд Юнайтед 3:0 Дандолк - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Голуэй Юнайтед - Дерри Сити 0:0 Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Дандолк 4:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 0:1
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Левадия Таллин
|Мусаба Ричи
|1
|Левадия Таллин
|Felipe Felicio
|1
|Викингур
|Poul Kallsberg
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Сараево
|Мустафич Мирза
|1
|Сараево
|Анджушич Неманья
|1
|Сараево
|Солдо Винко
|1
|Левадия Таллин
|Мавретич Тиль
|1
Прогнозы на матч Мэгпайс 0:0 Дерри Сити
Исход игры
Мэгпайс
10.6% (11)
Ничья
17.3% (18)
Дерри Сити
72.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
36.89% (38)
Меньше
63.11% (65)
Обе команды забьют
Да
47.57% (49)
Нет
52.43% (54)
Популярный счёт
1:2 Дерри Сити
25% (26)
0:2 Дерри Сити
23.1% (24)
0:1 Дерри Сити
15.4% (16)
1:1 Ничья
13.5% (14)
1:0 Мэгпайс
4.8% (5)
0:3 Дерри Сити
2.9% (3)
2:1 Мэгпайс
2.9% (3)
1:3 Дерри Сити
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!