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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Мэгпайс
2:0
Конец матча
Дерри Сити
0'
23' Желтая карточка
Конноли Марк
36' Желтая карточка
Jack Storer
45' Желтая карточка
Гарсия Жан-Карлос
1:0
49' Гол
Тейлор Эштон
80' Желтая карточка
Колинг Дэйл
2:0
82' Гол
Francisco Zuniga
90'+8

Ход матча

23'
 
Конноли Марк
36'
Jack Storer
 
45'
Гарсия Жан-Карлос
 
46'
Forjan
Фариас Мачадо де Филью Эдуардо Саллес
 
49'
Тейлор Эштон
1:0
61'
 
Даффи Майкл
Диалло Саду
64'
Cristian Orihuela
Jack Storer
 
79'
 
Маллен Дэниел
Хобан Патрик
80'
Колинг Дэйл
 
82'
Francisco Zuniga
(Гарсия Жан-Карлос)
2:0
82'
Харо Эван
Ронко Кеван
 
83'
Lee Coombes
Гарсия Жан-Карлос
 
85'
 
Colm Whelan
Келли Дэниэл
85'
 
Тодд Сэм
Макэлени Шейн
90'
Han Stevens
Juan Blanko1
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 104
Мэгпайс 10.6% (11)
X 17.3% (18)
Дерри Сити 72.1% (75)
Все прогнозы
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
4
Ruben
Diaz
3
Тейлор
Эштон
5
Francisco
Zuniga
9
Jack
Storer
8
Гарсия
Жан-Карлос
6
Карраскаль
Алехандро
77
Olatunde
Bayode
10
Фариас
Мачадо
де
Филью
Эдуардо
Саллес
7
Juan
Blanko1
1
Махер
Брайан
23
Даммигэн
Кэмерон
6
Конноли
Марк
16
Макэлени
Шейн
14
Доэрти
Бен
15
Диалло
Саду
8
Петчинг
Уильям
28
О'Райли
Адам
27
Келли
Дэниэл
9
Хобан
Патрик
12
Макмаллан
Пол
Мэгпайс
4-3-3
Дерри Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Эштон 1 1
Francisco Zuniga 1 1
Гарсия Жан-Карлос 0 0
Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 0
Jack Storer 1 0
Гарсия Жан-Карлос 1 0
Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 1 0

Результаты матчей

Мэгпайс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мэгпайс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0
Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4 Колледж 1975 - Мэгпайс 2:6
Дерри Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 5:1 Крузейдерс - Дерри Сити 0:2 Богемианс Дублин - Дерри Сити 1:2
Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити - Уотерфорд Юнайтед 3:0 Дандолк - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Голуэй Юнайтед - Дерри Сити 0:0 Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Дандолк 4:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Мэгпайс
Дерри Сити

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мэгпайс
Дерри Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Мэгпайс 10.6% (11)
    X 17.3% (18)
    Дерри Сити 72.1% (75)
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    Прогнозы на матч Мэгпайс 2:0 Дерри Сити

    Исход игры
    Мэгпайс
    10.6% (11)
    Ничья
    17.3% (18)
    Дерри Сити
    72.1% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.89% (38)
    Меньше
    63.11% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    47.57% (49)
    Нет
    52.43% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Дерри Сити
    25% (26)
    0:2 Дерри Сити
    23.1% (24)
    0:1 Дерри Сити
    15.4% (16)
    1:1 Ничья
    13.5% (14)
    1:0 Мэгпайс
    4.8% (5)
    0:3 Дерри Сити
    2.9% (3)
    2:1 Мэгпайс
    2.9% (3)
    1:3 Дерри Сити
    2.9% (3)
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