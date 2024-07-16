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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Stefan Ebner
ФКСБ
4:0
Второй тайм: 81'
Виртус
0'
1:0
20' Гол
Балута Александр
2:0
28' Гол
Эджума Малком
3:0
36' Гол
Эджума Малком
4:0
72' Гол
Микулеску Давид
79' Желтая карточка
Иван Буонокунто

Ход матча

20'
Балута Александр
1:0
28'
Эджума Малком
(Штефэнеску Мариус)
2:0
36'
Эджума Малком
3:0
46'
Попа Дэвид
Эджума Малком
 
46'
Панцыру Ионуц
Кики Давид
 
46'
Муси Александру Мариан
Luis Phelipe
 
58'
 
Jacopo Muggeo
Luigi Rizzo
58'
 
Пьовакари Федерико
Nicola Angeli
61'
Олару Дариус
Штефэнеску Мариус
 
61'
Шут Адриан
Балута Александр
 
65'
 
Nicolo Vallocchia
Elia Ciacci
72'
Микулеску Давид
(Попа Дэвид)
4:0
75'
 
Голинуччи Алессандро
Andrea Montanari
75'
 
Niccolo Pupeschi
Michele Rinaldi I
79'
 
Иван Буонокунто

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 17 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 115
ФКСБ 83.5% (96)
X 7% (8)
Виртус 9.6% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ФКСБ
Ничья
Виртус
1.07
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
21
Кирикеш
Влад
12
Кики
Давид
18
Эджума
Малком
42
Альхассан
Баба
15
Штефэнеску
Мариус
25
Балута
Александр
70
Luis
Phelipe
11
Микулеску
Давид
39
Alex
Passaniti
15
Nicola
Gori
34
Umberto
De
Lucia
5
Michele
Rinaldi
I
6
Сабато
Роберто
11
Tommaso
Lombardi
10
Иван
Буонокунто
4
Andrea
Montanari
45
Elia
Ciacci
72
Luigi
Rizzo
22
Nicola
Angeli
ФКСБ
4-2-3-1
Виртус
4-5-1

История личных встреч

ФКСБ
Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:7

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
7

Среднее время на гол

0
12

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
7

Среднее время на гол

90
12

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 1.5
Эджума Малком 2 1
Попа Даньел 2 1
Микулеску Давид 2 1
Балута Александр 1 0.5
Штефэнеску Мариус 0 0
Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баттистини Мануэль 1 0.5
Luigi Rizzo 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Давид 1 0
Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Niccolo Pupeschi 1 0
Голинуччи Алессандро 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виртус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
0
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виртус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2
КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0
Виртус
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Виртус - ФКСБ 1:7 Тре Пенне - Виртус 0:1 Виртус - Сан-Джованни 4:1 Кайлунго - Виртус 0:3
Виртус - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Виртус 0:1 Виртус - Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано - Виртус 2:3 Виртус - Доманьяно 0:0 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Виртус - San Marino Academy U22 3:2 ФК Фьорентино - Виртус 3:1 СП Либертас1 - Виртус 0:2 Виртус - Ювенес-Догана 2:1 Пеннаросса - Виртус 1:4 Виртус - Тре Фьори 1:0 Виртус - Тре Пенне 1:2 Сан-Джованни - Виртус 1:2 Виртус - Кайлунго 3:0 Космос Cерравалле - Виртус 3:0

Результаты матчей

ФКСБ
Виртус

Точный счет

1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%

Точный счет

1:7
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Виртус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 115
    ФКСБ 83.5% (96)
    X 7% (8)
    Виртус 9.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Виртус
    1.07
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    19.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФКСБ 4:0 Виртус

    Исход игры
    ФКСБ
    83.5% (96)
    Ничья
    7% (8)
    Виртус
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.42% (70)
    Меньше
    34.58% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    30.84% (33)
    Нет
    69.16% (74)
    Популярный счёт
    2:0 ФКСБ
    14.8% (17)
    5:0 ФКСБ
    11.3% (13)
    3:0 ФКСБ
    11.3% (13)
    2:1 ФКСБ
    11.3% (13)
    1:0 ФКСБ
    9.6% (11)
    4:0 ФКСБ
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    6:0 ФКСБ
    4.3% (5)
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