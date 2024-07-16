Тур: 1. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Stefan Ebner
0'
1:0
20' ГолБалута Александр
2:0
28' ГолЭджума Малком
3:0
36' ГолЭджума Малком
4:0
72' ГолМикулеску Давид
79' Желтая карточкаИван Буонокунто
90'+4
Ход матча
20'
1:0
28'
36'
3:0
72'
4:0
79'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 2
-
17 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
99
Влад
Даниэл
21
Кирикеш
Влад
12
Кики
Давид
70
Luis
Phelipe
15
Nicola
Gori
45
Elia
Ciacci
72
Luigi
Rizzo
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Luis PhelipeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Nicola GoriЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Elia CiacciПолузащитник
-
72 Luigi RizzoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Luigi Bizzotto
История личных встреч
ФКСБ
Виртус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
7
Среднее время на гол
0
12
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
7
Среднее время на гол
90
12
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (1)
|1.5
|Микулеску Давид
|3
|1.5
|Эджума Малком
|2
|1
|Попа Даньел
|2
|1
|Балута Александр
|1
|0.5
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Попа Дэвид
|0
|0
Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баттистини Мануэль
|1
|0.5
|Luigi Rizzo
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Давид
|1
|0
Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Niccolo Pupeschi
|1
|0
|Голинуччи Алессандро
|1
|0
|Иван Буонокунто
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виртус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
0
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виртус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2
КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0
Виртус
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Виртус - ФКСБ 1:7 Тре Пенне - Виртус 0:1 Виртус - Сан-Джованни 4:1 Кайлунго - Виртус 0:3
Виртус - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Виртус 0:1 Виртус - Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано - Виртус 2:3 Виртус - Доманьяно 0:0 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Виртус - San Marino Academy U22 3:2 ФК Фьорентино - Виртус 3:1 СП Либертас1 - Виртус 0:2 Виртус - Ювенес-Догана 2:1 Пеннаросса - Виртус 1:4 Виртус - Тре Фьори 1:0 Виртус - Тре Пенне 1:2 Сан-Джованни - Виртус 1:2 Виртус - Кайлунго 3:0 Космос Cерравалле - Виртус 3:0
Результаты матчей
ФКСБ
Виртус
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:7
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:7
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Виртус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФКСБ 4:0 Виртус
Исход игры
ФКСБ
83.5% (96)
Ничья
7% (8)
Виртус
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
65.42% (70)
Меньше
34.58% (37)
Обе команды забьют
Да
30.84% (33)
Нет
69.16% (74)
Популярный счёт
2:0 ФКСБ
14.8% (17)
5:0 ФКСБ
11.3% (13)
3:0 ФКСБ
11.3% (13)
2:1 ФКСБ
11.3% (13)
1:0 ФКСБ
9.6% (11)
4:0 ФКСБ
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
6:0 ФКСБ
4.3% (5)
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