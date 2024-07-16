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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Snir Levi
Пюник
0:0
Первый тайм: 29'
Динамо Минск
0'
12' Желтая карточка
Пигас Вадим
27' Желтая карточка
Политевич Сергей

Ход матча

12'
 
Пигас Вадим
27'
 
Политевич Сергей

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 148
Пюник 48% (71)
X 29.1% (43)
Динамо Минск 23% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Динамо Минск
3.10
3.25
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3.35
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Авакян
Хенри
79
Вакуленко
Сергей
6
Карлос
Джуниор
II
22
Алемао
95
Братков
Антон
5
Джеймс
20
Виллела
Лукас
66
Майя
Мартим
14
Отубаньо
Юсуф
29
Кочук
Евгений
97
Давидян
Давид
21
Лапоухов
Фёдор
2
Пигас
Вадим
6
Политевич
Сергей
4
Гаврилович
Алексей
66
Рай
8
Селява
Александр
80
Школик
Игорь
88
Демченко
Никита
Юрьевич
19
Подстрелов
Дмитрий
81
Мельниченко
Трофим
11
Жердев
Глеб
Пюник
4-1-2-3
Динамо Минск
4-1-2-3

История личных встреч

Пюник
Динамо Минск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карабальо Хосе 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пигас Вадим 2 0
Демченко Никита Юрьевич 1 0
Альфред Стефен 1 0

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3
Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Александрия - Пюник 3:2
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1
Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    31'
    Угловой у ворот "Пюника". Жердев выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Демченко не смог как следует подстроиться под мяч и в итоге отправил его за лицевую линию поля. 
  • 30'
    Вакуленко из глубины поля сделал заброс на ход Отубанджо по правой половине поля, защитники "Динамо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Желтая карточка
    29'
    Капитан "Динамо" Сергей Политевич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Джеймса. 
  • 28'
    Жердев совершил рывок по левому флангу, но в итоге у штрафной площади Глеб попал под давление соперника и вынужден был делать пас назад. 
  • 27'
    Майя пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Угловой
    26'
    Кочук с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Динамо" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 25'
    Кочук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, отскок уже у левого угла штрафной подкараулил Отубанджо, Юсуф в касание пробил по воротам, мяч попал в Селяву и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Гаврилович на правом фланге нарушил правила против Давидяна. "Пюник" тщательно готовится к стандарту. 
  • 23'
    Демченко попытался разогнать атаку по правому флангу, но Майя грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 22'
    С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, по-прежнему оборона "Пюника" играет без грубых ошибок. 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Пюника". Подстрелов выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, игроки армянского клуба в свою очередь выбили мяч в аут. 
  • 20'
    Пигас с правого угла штрафной площади теперь уже сам пробил по воротам, мяч попал в защитника "Пюника". 
  • 19'
    Пигас после рывка по правому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Подстрелов убежал к лицевой линии поля и сделал прострел во вратарскую, Авакян не очень удачно сыграл кулаками, но всё же с отскоком хозяевам поля повезло. 
  • 18'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Пюника", защитники армянского клуба не стали рисковать, мяч был выбит в аут. 
  • 17'
    Достаточно медленно "Динамо" проводит свои редкие атаки, а поэтому пока что у минского клуба ничего серьёзного создать не получается. 
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    • 16'
      Из центра поля последовал заброс на ход Отубанджо по правой половине поля, Юсуф убежал к линии штрафной площади, но под давлением соперника как следует пробить по воротам ему не удалось. 
    • Угловой
      15'
      Вновь игроки "Пюника" изначально разыграли корнер, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      14'
      Угловой у ворот "Динамо". Кочук разыграл корнер с Алемао, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской с левого фланга, Лапоухов сыграл на выходе и в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
    • 13'
      Кочук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной площади, Отубанджо в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо". 
    • Желтая карточка
      12'
      Пигас как-то перемудрил на левом фланге на своей половине поля, под давлением Джеймса Вадим зачем-то пытался сделать ложное движение, чтобы обыграть соперника, но в итоге он потерял мяч, а затем вынужден был фолить и получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Селява в центре поля нарушил правила против Виллелы. Игроки "Пюника" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 10'
      Пигас с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 9'
      "Пюник" временами старается играть в высоком прессинге, что постепенно даёт свои плоды, игроки минского клуба стали больше ошибаться. 
    • 8'
      Мельниченко совершил рывок по левой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Пюника". 
    • 7'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Пигасу по правому флангу, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
    • 6'
      Авакян неудачно сыграл под давлением у линии штрафной площади и запустил мяч в аут, хотя его на правом фланге ждал открытый партнёр по команде. 
    • 5'
      Пигас совершил рывок по правому флангу, но без поддержки партнёров по команде ему обострить ситуацию не удалось. 
    • 4'
      Старается "Пюник" постепенно выстраивать атаки через фланги, но всё же "Динамо" достаточно плотно играет в обороне. 
    • 3'
      Виллела совершил рывок по правому флангу, но всё же разогнать атаку под давлением соперника ему не удалось. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, пока что команды поочерёдно контролируют мяч в центре поля и не форсируют события. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Пюник" при своих болельщиках конечно же считается фаворитом, но просто так обыграть один из лучших клубов Беларуси наверняка не получится. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Urartu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пюник 0:0 Динамо Минск

    Исход игры
    Пюник
    48% (71)
    Ничья
    29.1% (43)
    Динамо Минск
    23% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.9% (31)
    1:0 Пюник
    18.9% (28)
    2:1 Пюник
    15.5% (23)
    1:2 Динамо Минск
    9.5% (14)
    2:0 Пюник
    3.4% (5)
    0:1 Динамо Минск
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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