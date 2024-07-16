Кочук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, отскок уже у левого угла штрафной подкараулил Отубанджо, Юсуф в касание пробил по воротам, мяч попал в Селяву и ушёл на угловой.

Кочук с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Динамо" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади.

Жердев совершил рывок по левому флангу, но в итоге у штрафной площади Глеб попал под давление соперника и вынужден был делать пас назад.

Капитан "Динамо" Сергей Политевич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Джеймса.

Вакуленко из глубины поля сделал заброс на ход Отубанджо по правой половине поля, защитники "Динамо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Угловой у ворот "Пюника". Жердев выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Демченко не смог как следует подстроиться под мяч и в итоге отправил его за лицевую линию поля.

Достаточно медленно "Динамо" проводит свои редкие атаки, а поэтому пока что у минского клуба ничего серьёзного создать не получается.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Пюника", защитники армянского клуба не стали рисковать, мяч был выбит в аут.

Пигас после рывка по правому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Подстрелов убежал к лицевой линии поля и сделал прострел во вратарскую, Авакян не очень удачно сыграл кулаками, но всё же с отскоком хозяевам поля повезло.

Пигас с правого угла штрафной площади теперь уже сам пробил по воротам, мяч попал в защитника "Пюника".

Угловой у ворот "Пюника". Подстрелов выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, игроки армянского клуба в свою очередь выбили мяч в аут.

С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, по-прежнему оборона "Пюника" играет без грубых ошибок.

Демченко попытался разогнать атаку по правому флангу, но Майя грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Гаврилович на правом фланге нарушил правила против Давидяна. "Пюник" тщательно готовится к стандарту.

16' Из центра поля последовал заброс на ход Отубанджо по правой половине поля, Юсуф убежал к линии штрафной площади, но под давлением соперника как следует пробить по воротам ему не удалось.

15' Вновь игроки "Пюника" изначально разыграли корнер, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' Угловой у ворот "Динамо". Кочук разыграл корнер с Алемао, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской с левого фланга, Лапоухов сыграл на выходе и в прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

13' Кочук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной площади, Отубанджо в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо".

12' Пигас как-то перемудрил на левом фланге на своей половине поля, под давлением Джеймса Вадим зачем-то пытался сделать ложное движение, чтобы обыграть соперника, но в итоге он потерял мяч, а затем вынужден был фолить и получил жёлтую карточку за срыв атаки.

11' Селява в центре поля нарушил правила против Виллелы. Игроки "Пюника" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Пигас с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

9' "Пюник" временами старается играть в высоком прессинге, что постепенно даёт свои плоды, игроки минского клуба стали больше ошибаться.

8' Мельниченко совершил рывок по левой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Пюника".