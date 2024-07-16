0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
12'
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
16
Авакян
Хенри
22
Алемао
5
Джеймс
66
Майя
Мартим
- Основной состав
-
16 Авакян ХенриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
5 ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Майя МартимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 АгдонНападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 РайЗащитник
- Полузащитник
-
80 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Жердев ГлебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бахар ИванПолузащитник
-
74 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Педро ИгорНападающий
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
История личных встреч
Пюник
Динамо Минск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карабальо Хосе
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пигас Вадим
|2
|0
|Демченко Никита Юрьевич
|1
|0
|Альфред Стефен
|1
|0
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3
Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Александрия - Пюник 3:2
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1
Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Линкольн
|Бент Дэн
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пюник 0:0 Динамо Минск
Исход игры
Пюник
48% (71)
Ничья
29.1% (43)
Динамо Минск
23% (34)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.9% (31)
1:0 Пюник
18.9% (28)
2:1 Пюник
15.5% (23)
1:2 Динамо Минск
9.5% (14)
2:0 Пюник
3.4% (5)
0:1 Динамо Минск
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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