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Тур: 1. Стадион: .
Пюник
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 63
Пюник 49.2% (31)
X 28.6% (18)
Динамо Минск 22.2% (14)
Все прогнозы

История личных встреч

Пюник
Динамо Минск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

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Голов в среднем за матч

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Среднее время на гол

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0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карабальо Хосе 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Никита Юрьевич 1 0
Альфред Стефен 1 0
Пигас Вадим 1 0

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3
Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Александрия - Пюник 3:2
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1
Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Эгнатия Зейнулай Арбин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 63
    Пюник 49.2% (31)
    X 28.6% (18)
    Динамо Минск 22.2% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Пюник - Динамо Минск онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Динамо Минск

    Исход игры
    Пюник
    49.2% (31)
    Ничья
    28.6% (18)
    Динамо Минск
    22.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.8% (15)
    1:0 Пюник
    17.5% (11)
    2:1 Пюник
    17.5% (11)
    1:2 Динамо Минск
    14.3% (9)
    2:0 Пюник
    7.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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