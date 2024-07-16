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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Линкольн
0:0
Первый тайм: 31'
Хамрун Спартанс
0'
5' Красная карточка
Бент Дэн

Ход матча

5'
Бент Дэн
 
14'
Торилья Грэм
Кашаро Ли
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 109
Линкольн 64.2% (70)
X 22% (24)
Хамрун Спартанс 13.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Хамрун Спартанс
9.50
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8.29
2.43
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сантана
Наузет
5
Айю
Абдул
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
21
Нано
7
Кашаро
Ли
23
Уолш
Джо
III
20
Бритто
Итан
10
Де
Барр
Тиджей
26
Бент
Дэн
70
Вильяканьяс
Виктор
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
94
Камензули
Райан
10
Мбонг
Джозеф
12
Прша
Роко
25
Эдерсон
Бруно
Домингос
28
Корболан
Хуан
17
Вендел
Баррос
99
Рафаэл
Лопес
8
Талисон
Луи
Барбоса
Линкольн
4-3-3
Хамрун Спартанс
3-4-3

История личных встреч

Линкольн
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бритто Итан 1 0.5
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Кике 1 1
Бент Дэн 1 1
Айю Абдул 1 0
Сантана Наузет 1 0
Де Барр Тиджей 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элионай 0 1
Борг Стив 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Монтебелло Лука 1 0

Результаты матчей

Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1
Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5
Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0

Результаты матчей

Линкольн
Хамрун Спартанс

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Линкольн
Хамрун Спартанс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Roko Prsa сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Рафаэл Лопес бьет в цель!
  • 14'
    Кашаро Ли уходит с поля. Торилья Грэм выходит вместо него
  • 5'
    УДАЛЕНИЕ! - Бент Дэн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Линкольн 64.2% (70)
X 22% (24)
Хамрун Спартанс 13.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Хамрун Спартанс
9.50
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8.29
2.43
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Линкольн 0:0 Хамрун Спартанс

Исход игры
Линкольн
64.2% (70)
Ничья
22% (24)
Хамрун Спартанс
13.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (45)
Меньше
57.14% (60)
Обе команды забьют
Да
63.81% (67)
Нет
36.19% (38)
Популярный счёт
2:1 Линкольн
31.2% (34)
1:1 Ничья
21.1% (23)
1:0 Линкольн
20.2% (22)
2:0 Линкольн
8.3% (9)
1:2 Хамрун Спартанс
5.5% (6)
0:1 Хамрун Спартанс
3.7% (4)
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