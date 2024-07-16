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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Линкольн
0:1
Итог после пенальти
5
4
Хамрун Спартанс
0'
5' Красная карточка
Бент Дэн
41' Желтая карточка
Мбонг Джозеф
52' Желтая карточка
Уолш Джо
64' Желтая карточка
Де Барр Тиджей
69' Желтая карточка
Эдерсон Бруно Домингос
0:1
89' Гол
Уго Витор II
120' Желтая карточка
Яхая Мустафа
5 4
Бритто Итан
1:1
1:2
Эмерсон Марселина
Нано
2:2
2:3
Монтебелло Лука
Де Барр Тиджей
3:3
3:4
Майрон
Тони
4:4
4:5
Мбонг Джозеф
Муньос Рафаэль
5:5
5:5
Борг Стив

Ход матча

5'
Бент Дэн
 
14'
Торилья Грэм
Кашаро Ли
 
41'
 
Мбонг Джозеф
46'
 
Монтебелло Лука
Корболан Хуан
52'
Уолш Джо
 
63'
 
Уго Витор II
Талисон Луи Барбоса
64'
Де Барр Тиджей
 
69'
 
Эдерсон Бруно Домингос
70'
Муньос Рафаэль
Вильяканьяс Виктор
 
78'
 
Летерби Дэниел
Эдерсон Бруно Домингос
79'
 
Шайзен Аттар
Рафаэл Лопес
89'
0:1
Уго Витор II
(Камензули Райан)
97'
Тони
Айю Абдул
 
104'
 
Эллул Маттиас
Прша Роко
106'
Яхая Мустафа
Торилья Грэм
 
106'
 
Майрон
Вендел Баррос
112'
Валарино Джулиан
Сержант Джек
 
120'
Яхая Мустафа
 
121'
Бритто Итан
1:1
121'
1:2
Эмерсон Марселина
121'
Нано
2:2
121'
2:3
Монтебелло Лука
121'
Де Барр Тиджей
3:3
121'
3:4
Майрон
121'
Тони
4:4
121'
4:5
Мбонг Джозеф
121'
Муньос Рафаэль
5:5
121'
5:5
Борг Стив
Пен
5:4

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 7
  • 12 Нарушения правил 23
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 109
Линкольн 64.2% (70)
X 22% (24)
Хамрун Спартанс 13.8% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сантана
Наузет
5
Айю
Абдул
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
21
Нано
7
Кашаро
Ли
23
Уолш
Джо
III
20
Бритто
Итан
10
Де
Барр
Тиджей
26
Бент
Дэн
70
Вильяканьяс
Виктор
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
94
Камензули
Райан
10
Мбонг
Джозеф
12
Прша
Роко
25
Эдерсон
Бруно
Домингос
28
Корболан
Хуан
17
Вендел
Баррос
99
Рафаэл
Лопес
8
Талисон
Луи
Барбоса
Линкольн
4-3-3
Хамрун Спартанс
3-4-3

История личных встреч

Линкольн
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бритто Итан 1 0.5
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уго Витор II 1 0.5
Камензули Райан 0 0

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Кике 1 1
Бент Дэн 1 1
Де Барр Тиджей 2 0
Айю Абдул 1 0
Яхая Мустафа 1 0
Уолш Джо III 1 0
Сантана Наузет 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элионай 0 1
Эдерсон Бруно Домингос 1 0
Борг Стив 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Монтебелло Лука 1 0
Мбонг Джозеф 1 0

Результаты матчей

Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1
Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5
Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0

Результаты матчей

Линкольн
Хамрун Спартанс

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Линкольн
Хамрун Спартанс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 108'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Вендел Баррос уходит с поля. Майрон выходит вместо него
    • 106'
      Торилья Грэм уходит с поля. Яхая Мустафа выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 104'
      Roko Prsa уходит с поля. Mattias Ellul выходит вместо него
    • 97'
      Айю Абдул уходит с поля. Тони XV выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Мбонг Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Roko Prsa сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Рафаэл Лопес бьет в цель!
    • 14'
      Кашаро Ли уходит с поля. Торилья Грэм выходит вместо него
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Бент Дэн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Линкольн 64.2% (70)
    X 22% (24)
    Хамрун Спартанс 13.8% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Линкольн 0:1 Хамрун Спартанс

    Исход игры
    Линкольн
    64.2% (70)
    Ничья
    22% (24)
    Хамрун Спартанс
    13.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (45)
    Меньше
    57.14% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.81% (67)
    Нет
    36.19% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Линкольн
    31.2% (34)
    1:1 Ничья
    21.1% (23)
    1:0 Линкольн
    20.2% (22)
    2:0 Линкольн
    8.3% (9)
    1:2 Хамрун Спартанс
    5.5% (6)
    0:1 Хамрун Спартанс
    3.7% (4)
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