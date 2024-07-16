Тур: 1. Стадион: Europa Sports Park. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0:1
Итог после пенальти
5
4
0'
5' Красная карточкаБент Дэн
41' Желтая карточкаМбонг Джозеф
52' Желтая карточкаУолш Джо
64' Желтая карточкаДе Барр Тиджей
69' Желтая карточкаЭдерсон Бруно Домингос
0:1
89' ГолУго Витор II
120' Желтая карточкаЯхая Мустафа
5 4
1:1
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:5
5:5
Ход матча
5'
41'
52'
64'
89'
0:1
104'
106'
106'
120'
121'
1:1
121'
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
121'
5:5
Пен
5:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 7
-
12 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
24
Сержант
Джек
21
Нано
23
Уолш
Джо
III
20
Бритто
Итан
26
Бент
Дэн
10
Мбонг
Джозеф
12
Прша
Роко
99
Рафаэл
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Защитник
-
21 НаноЗащитник
- Полузащитник
-
23 Уолш ДжоПолузащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
26 Бент ДэнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
-
18 ТониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
-
30 Сид КарлосПолузащитник
-
17 Мартин ПедроНападающий
-
19 Клинтон КайлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньос Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мбонг ДжозефПолузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рафаэл ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 МайронЗащитник
-
55 Шиклуна КинЗащитник
- Полузащитник
-
77 Шайзен АттарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Уго Витор IIНападающий
-
Главный тренер: Дзиннари Алессандро
История личных встреч
Линкольн
Хамрун Спартанс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бритто Итан
|1
|0.5
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уго Витор II
|1
|0.5
|Камензули Райан
|0
|0
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Кике
|1
|1
|Бент Дэн
|1
|1
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Айю Абдул
|1
|0
|Яхая Мустафа
|1
|0
|Уолш Джо III
|1
|0
|Сантана Наузет
|1
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элионай
|0
|1
|Эдерсон Бруно Домингос
|1
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Эмерсон Марселина
|1
|0
|Монтебелло Лука
|1
|0
|Мбонг Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1
Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5
Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0
Результаты матчей
Линкольн
Хамрун Спартанс
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Линкольн
Хамрун Спартанс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Линкольн
|Бент Дэн
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Линкольн 0:1 Хамрун Спартанс
Исход игры
Линкольн
64.2% (70)
Ничья
22% (24)
Хамрун Спартанс
13.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (45)
Меньше
57.14% (60)
Обе команды забьют
Да
63.81% (67)
Нет
36.19% (38)
Популярный счёт
2:1 Линкольн
31.2% (34)
1:1 Ничья
21.1% (23)
1:0 Линкольн
20.2% (22)
2:0 Линкольн
8.3% (9)
1:2 Хамрун Спартанс
5.5% (6)
0:1 Хамрун Спартанс
3.7% (4)
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