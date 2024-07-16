Тур: 1. Стадион: Таллахт. Главный судья: Джиллетт Джаред
1:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
23 Владение мячом, % 77
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хор
Шон
29
Бирн
Джек
18
Кларк
Тревор
24
Кенни
Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Нунан КонанНападающий
-
14 Cian Barrett
-
-
32 Cian Dillon
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньюджент Даррах
|1
|1
|Хор Шон
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Карл
|1
|0
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 3:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Линкольн
|Бент Дэн
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:0 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Шемрок Роверс
57.8% (67)
Ничья
25% (29)
Викингур Рейкьявик
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
38.68% (41)
Меньше
61.32% (65)
Обе команды забьют
Да
59.43% (63)
Нет
40.57% (43)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
25% (29)
1:0 Шемрок Роверс
20.7% (24)
1:1 Ничья
19.8% (23)
2:0 Шемрок Роверс
7.8% (9)
1:2 Викингур Рейкьявик
6.9% (8)
0:1 Викингур Рейкьявик
5.2% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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