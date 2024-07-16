  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Шемрок Роверс
1:0
Первый тайм: 8'
Викингур Рейкьявик
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Прогнозы 113
Шемрок Роверс 59.3% (67)
X 25.7% (29)
Викингур Рейкьявик 15% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Викингур Рейкьявик
3.45
Реклама, bettery.ru
3.40
Реклама, betcity.ru
2.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
3
Хор
Шон
2
Joshua
Honohan
29
Бирн
Джек
16
О'Нил
Гари
III
7
Уоттс
Дилан
18
Кларк
Тревор
24
Кенни
Джонни
9
Грин
Аарон
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
5
Фьолусон
Йон
Гудни
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
17
Сигурпалсон
Ари
9
Гюдьоунссон
Хельги
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Джурич
Даниэл-Деян
Шемрок Роверс
3-5-2
Викингур Рейкьявик
4-4-2

История личных встреч

Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньюджент Даррах 1 1
Хор Шон 1 0
Пёльс Леон 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Карл 1 0

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 3:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 113
Шемрок Роверс 59.3% (67)
X 25.7% (29)
Викингур Рейкьявик 15% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Викингур Рейкьявик
3.45
Реклама, bettery.ru
3.40
Реклама, betcity.ru
2.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шемрок Роверс 1:0 Викингур Рейкьявик онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шемрок Роверс 1:0 Викингур Рейкьявик

Исход игры
Шемрок Роверс
57.8% (67)
Ничья
25% (29)
Викингур Рейкьявик
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
38.68% (41)
Меньше
61.32% (65)
Обе команды забьют
Да
59.43% (63)
Нет
40.57% (43)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
25% (29)
1:0 Шемрок Роверс
20.7% (24)
1:1 Ничья
19.8% (23)
2:0 Шемрок Роверс
7.8% (9)
1:2 Викингур Рейкьявик
6.9% (8)
0:1 Викингур Рейкьявик
5.2% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный