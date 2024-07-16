Тур: 1. Стадион: Таллахт. Главный судья: Джиллетт Джаред
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолКенни Джонни
2:0
20' ГолКенни Джонни
38' Желтая карточкаКларк Тревор
56' Желтая карточкаЛопес Роберто
56' Желтая карточкаБирн Джек
59' Желтая карточкаХор Шон
2:1
60' ГолХансен Николай
63' Желтая карточкаКлири Дэниел
68' Желтая карточкаАгнарссон Эрлингюр
70' Желтая карточкаУоттс Дилан
74' Вторая желтая карточкаБирн Джек
2:1
90' Не забитый пенальтиХансен Николай
90'+9
Ход матча
8'
1:0
20'
2:0
38'
56'
56'
59'
60'
63'
70'
74'
80'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
7 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хор
Шон
29
Бирн
Джек
18
Кларк
Тревор
24
Кенни
Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Нунан КонанНападающий
-
14 Cian Barrett
-
-
32 Cian Dillon
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кенни Джонни
|2
|1
|Уоттс Дилан
|0
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Николай II
|1
|0.5
|Сигурпалсон Ари
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирн Джек
|1
|1
|Ньюджент Даррах
|1
|1
|Хор Шон
|2
|0
|Лопес Роберто
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Кларк Тревор
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агнарссон Эрлингюр
|1
|0
|Гуннарссон Карл
|1
|0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 3:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1
Результаты матчей
Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 2:1 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Шемрок Роверс
57.6% (68)
Ничья
25.4% (30)
Викингур Рейкьявик
16.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
24.6% (29)
1:0 Шемрок Роверс
21.2% (25)
1:1 Ничья
20.3% (24)
2:0 Шемрок Роверс
7.6% (9)
1:2 Викингур Рейкьявик
6.8% (8)
0:1 Викингур Рейкьявик
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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