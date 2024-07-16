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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Шемрок Роверс
2:1
Конец матча
Викингур Рейкьявик
0'
1:0
8' Гол
Кенни Джонни
2:0
20' Гол
Кенни Джонни
38' Желтая карточка
Кларк Тревор
56' Желтая карточка
Лопес Роберто
56' Желтая карточка
Бирн Джек
59' Желтая карточка
Хор Шон
2:1
60' Гол
Хансен Николай
63' Желтая карточка
Клири Дэниел
68' Желтая карточка
Агнарссон Эрлингюр
70' Желтая карточка
Уоттс Дилан
74' Вторая желтая карточка
Бирн Джек
2:1
90' Не забитый пенальти
Хансен Николай
90'+9

Ход матча

8'
Кенни Джонни
(Уоттс Дилан)
1:0
20'
Кенни Джонни
(Уоттс Дилан)
2:0
38'
Кларк Тревор
 
46'
 
Хансен Николай
Гюдьоунссон Хельги
46'
 
Вильяльмссон Маттиас
Джурич Даниэл-Деян
56'
Лопес Роберто
 
56'
Бирн Джек
 
59'
Хор Шон
 
60'
2:1
Хансен Николай
(Сигурпалсон Ари)
62'
Фарруджиа Нил
Кларк Тревор
 
63'
Клири Дэниел
 
66'
Darragh Burns
Грин Аарон
 
68'
 
Агнарссон Эрлингюр
70'
Уоттс Дилан
 
74'
Бирн Джек
 
74'
 
Тордарсон Стигур
Сигурпалсон Ари
75'
 
Андрасон Виктор-Эрлигюр
Пуньед Пабло
80'
Грэйс Ли
Кенни Джонни
 
82'
 
Трандарсон Арон-Элис
Агнарссон Эрлингюр
90'
2:1
Хансен Николай

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 7 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 118
Шемрок Роверс 57.6% (68)
X 25.4% (30)
Викингур Рейкьявик 16.9% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
3
Хор
Шон
2
Joshua
Honohan
29
Бирн
Джек
16
О'Нил
Гари
III
7
Уоттс
Дилан
18
Кларк
Тревор
24
Кенни
Джонни
9
Грин
Аарон
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
5
Фьолусон
Йон
Гудни
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
17
Сигурпалсон
Ари
9
Гюдьоунссон
Хельги
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Джурич
Даниэл-Деян
Шемрок Роверс
3-5-2
Викингур Рейкьявик
4-4-2

История личных встреч

Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кенни Джонни 2 1
Уоттс Дилан 0 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Николай II 1 0.5
Сигурпалсон Ари 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирн Джек 1 1
Ньюджент Даррах 1 1
Хор Шон 2 0
Лопес Роберто 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Кларк Тревор 1 0
Пёльс Леон 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агнарссон Эрлингюр 1 0
Гуннарссон Карл 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1
Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 3:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4
Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1

Результаты матчей

Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
Викингур Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Кларк Тревор получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Уоттс Дилан сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Кенни Джонни бьет в цель!
    • 8'
      Уоттс Дилан сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Шемрок Роверс 57.6% (68)
    X 25.4% (30)
    Викингур Рейкьявик 16.9% (20)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 2:1 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    57.6% (68)
    Ничья
    25.4% (30)
    Викингур Рейкьявик
    16.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.96% (41)
    Меньше
    62.04% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Шемрок Роверс
    24.6% (29)
    1:0 Шемрок Роверс
    21.2% (25)
    1:1 Ничья
    20.3% (24)
    2:0 Шемрок Роверс
    7.6% (9)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    6.8% (8)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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