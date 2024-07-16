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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Atilla Karaoglan
Дечич
0:0
Первый тайм: 8'
ТНС
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 107
Дечич 38.3% (41)
X 24.3% (26)
ТНС 37.4% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дечич
Ничья
ТНС
3.65
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2.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
17
Уйкай
Леон
6
Малешевич
Лука
14
Байович
Андрей
7
Божович
Драшко
8
Аугусто
Кайке
11
Ian
Puleio
50
Матич
Боян
12
Машович
Ален
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
2
Паск
Джош
6
Jack
Bodenham
22
Дэвис
Дэниэл
10
Рэдмонд
Даниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
8
Броббелл
Райан
23
Янг
Брэд
17
Уильямс
Джордан
III
Дечич
4-1-2-3
ТНС
4-1-2-3

История личных встреч

Дечич
ТНС

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Брэд 2 2
Дэвис Дэниэл 1 1
Дэниэлс Джошуа 0 0
Броббелл Райан 0 0

Карточки

Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйкай Леон 1 0
Матич Боян 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Результаты матчей

Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0
Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3 Дечич - Петровац 1:1
ТНС
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5
Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0 Фалкирк - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:1

Результаты матчей

Дечич
ТНС

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дечич
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Дечич 38.3% (41)
X 24.3% (26)
ТНС 37.4% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дечич
Ничья
ТНС
3.65
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4.15
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2.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дечич 0:0 ТНС

Исход игры
Дечич
38.5% (42)
Ничья
23.9% (26)
ТНС
37.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.9% (25)
1:2 ТНС
18.3% (20)
2:1 Дечич
18.3% (20)
1:0 Дечич
15.6% (17)
0:1 ТНС
11% (12)
0:2 ТНС
3.7% (4)
2:0 Дечич
2.8% (3)
1:4 ТНС
1.8% (2)
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