Тур: 1. Стадион: Под Горицом. Главный судья: Atilla Karaoglan
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
17
Уйкай
Леон
11
Ian
Puleio
50
Матич
Боян
12
Машович
Ален
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
23
Янг
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ian PuleioНападающий
-
50 Матич БоянНападающий
-
12 Машович АленНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джёлай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Lazar Maras
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Бэйкер ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
-
18 Rory Holden
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
-
39 Tom Jones
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
История личных встреч
Дечич
ТНС
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янг Брэд
|2
|2
|Дэвис Дэниэл
|1
|1
|Дэниэлс Джошуа
|0
|0
|Броббелл Райан
|0
|0
Карточки
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйкай Леон
|1
|0
|Матич Боян
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Результаты матчей
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0
Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3 Дечич - Петровац 1:1
ТНС
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5
Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0 Фалкирк - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:1
Результаты матчей
Дечич
ТНС
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дечич
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Линкольн
|Бент Дэн
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дечич 0:0 ТНС
Исход игры
Дечич
38.5% (42)
Ничья
23.9% (26)
ТНС
37.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.9% (25)
1:2 ТНС
18.3% (20)
2:1 Дечич
18.3% (20)
1:0 Дечич
15.6% (17)
0:1 ТНС
11% (12)
0:2 ТНС
3.7% (4)
2:0 Дечич
2.8% (3)
1:4 ТНС
1.8% (2)
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