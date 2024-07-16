  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Atilla Karaoglan
Дечич
1:1
Конец матча
ТНС
0'
18' Желтая карточка
Байович Андрей
0:1
43' Пенальти
Янг Брэд
45' Желтая карточка
Рэдмонд Даниэл
65' Желтая карточка
Дэниэлс Джошуа
1:1
72' Гол
Каевич Асмир
90'+6

Ход матча

18'
Байович Андрей
 
43'
0:1
Янг Брэд
45'
 
Рэдмонд Даниэл
46'
Стрикович Вук
Ian Puleio
 
46'
Pjeter Ljuljduraj
Милич Стефан
 
46'
Секулович Петар
Байович Андрей
 
62'
 
Rory Holden
Кларк Бен
63'
 
Бэйкер Эшли
Броббелл Райан
63'
Каевич Асмир
Аугусто Кайке
 
63'
Цамай Илир
Матич Боян
 
65'
 
Дэниэлс Джошуа
72'
Каевич Асмир
(Стрикович Вук)
1:1
75'
 
Макманус Деклан
Янг Брэд
75'
 
Уильямс Даниэль
Рэдмонд Даниэл
84'
 
Sion Bradley
Уильямс Джордан III

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 111
Дечич 38.7% (43)
X 23.4% (26)
ТНС 37.8% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
17
Уйкай
Леон
6
Малешевич
Лука
14
Байович
Андрей
7
Божович
Драшко
8
Аугусто
Кайке
11
Ian
Puleio
50
Матич
Боян
12
Машович
Ален
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
2
Паск
Джош
6
Jack
Bodenham
22
Дэвис
Дэниэл
10
Рэдмонд
Даниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
8
Броббелл
Райан
23
Янг
Брэд
17
Уильямс
Джордан
III
Дечич
4-1-2-3
ТНС
4-1-2-3

История личных встреч

Дечич
ТНС

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каевич Асмир 1 0.5
Стрикович Вук 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Брэд 3 (1) 1.5
Дэвис Дэниэл 1 0.5
Дэниэлс Джошуа 0 0
Броббелл Райан 0 0

Карточки

Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйкай Леон 1 0
Матич Боян 1 0
Байович Андрей 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Робертс Коннор 1 0
Дэниэлс Джошуа 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Результаты матчей

Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0
Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3 Дечич - Петровац 1:1
ТНС
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5
Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0 Фалкирк - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:1

Результаты матчей

Дечич
ТНС

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дечич
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Рэдмонд Даниэл получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Г О О О О Л - Янг Брэд из команды ТНС забивает с точки!
    • 18'
      Байович Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Дечич 38.7% (43)
    X 23.4% (26)
    ТНС 37.8% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дечич 1:1 ТНС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дечич 1:1 ТНС

    Исход игры
    Дечич
    38.7% (43)
    Ничья
    23.4% (26)
    ТНС
    37.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    1:2 ТНС
    18.9% (21)
    2:1 Дечич
    18.9% (21)
    1:0 Дечич
    15.3% (17)
    0:1 ТНС
    10.8% (12)
    0:2 ТНС
    3.6% (4)
    2:0 Дечич
    2.7% (3)
    1:4 ТНС
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный