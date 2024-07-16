Тур: 1. Стадион: Stadion Z'dezele. Главный судья: Goga Kikacheishvili
2:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолTony Varjund
34' Желтая карточкаБобичанец Лука
43' Желтая карточкаКоутер Нино
61' Желтая карточкаКрефл Аляж
67' Желтая карточкаДулка Марко
1:1
73' ПенальтиМатко Алёша
2:1
76' ГолКарничник Жан
90'+5
Ход матча
12'
0:1
34'
43'
61'
67'
73'
1:1
76'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
10
Коутер
Нино
43
Крефл
Аляж
16
Квесич
Марио
77
Брнич
Иван
16
Тоугяс
Эрко
20
Зенёв
Сергей
22
Лепик
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Коутер НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кавчич МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Менало ЛукаНападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Защитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Лепик МаркНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Oscar Pihela
-
-
-
78 Mark Kukk
-
Главный тренер: Norbert Hurt
История личных встреч
Целе
Флора Таллин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матко Алёша
|2 (1)
|1
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0.5
|Роландо Ааронс
|1
|0.5
|Карничник Жан
|1
|0.5
|Светлин Тамар
|1
|0.5
|Забуковник Марк
|1
|0.5
|Попович Денис
|0
|0
|Крефл Аляж
|0
|0
|Кучис Армандас
|0
|0
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tony Varjund
|1
|0.5
|Зенёв Сергей
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коутер Нино
|1
|0
|Крефл Аляж
|1
|0
|Бобичанец Лука
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Забуковник Марк
|1
|0
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссар Кристо
|1
|0
|Тоугяс Эрко
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
0
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0
Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Домжале - Целе 2:1 Целе - Рогашка 4:1
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1
Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Нарва Транс 4:3 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Калев 2:2
Результаты матчей
Целе
Флора Таллин
Точный счет
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Целе
Флора Таллин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Линкольн
|Бент Дэн
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 2:1 Флора Таллин
Исход игры
Целе
85.7% (96)
Ничья
9.8% (11)
Флора Таллин
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
31.78% (34)
Нет
68.22% (73)
Популярный счёт
3:0 Целе
26.8% (30)
2:0 Целе
19.6% (22)
2:1 Целе
16.1% (18)
1:0 Целе
9.8% (11)
1:1 Ничья
8% (9)
4:0 Целе
5.4% (6)
1:2 Флора Таллин
3.6% (4)
5:0 Целе
1.8% (2)
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