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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Goga Kikacheishvili
Целе
2:1
Конец матча
Флора Таллин
0'
0:1
12' Гол
Tony Varjund
34' Желтая карточка
Бобичанец Лука
43' Желтая карточка
Коутер Нино
61' Желтая карточка
Крефл Аляж
67' Желтая карточка
Дулка Марко
1:1
73' Пенальти
Матко Алёша
2:1
76' Гол
Карничник Жан
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Tony Varjund
(Зенёв Сергей)
34'
Бобичанец Лука
 
43'
Коутер Нино
 
46'
Попович Денис
Квесич Марио
 
46'
Светлин Тамар
Бобичанец Лука
 
46'
Карничник Жан
Коутер Нино
 
57'
 
Колобов Михаил
Вахер Андреас
61'
Крефл Аляж
 
67'
Дулка Марко
 
73'
Матко Алёша
1:1
74'
 
Васильев Константин
Лепик Марк
74'
Роландо Ааронс
Матко Алёша
 
74'
 
Аллику Рауно
Кураксин Данил
76'
Карничник Жан
(Попович Денис)
2:1
79'
Кавчич Матия
Крефл Аляж
 
88'
 
Gregor Roivassepp
Крейда Владислав
88'
 
Лукка Марко
Виринг Роберт

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 112
Целе 85.7% (96)
X 9.8% (11)
Флора Таллин 4.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Розман
Матьяж
10
Коутер
Нино
3
Вуклишевич
Дамьян
6
Зец
Давид
43
Крефл
Аляж
8
Бобичанец
Лука
4
Дулка
Марко
16
Квесич
Марио
7
Матко
Алёша
47
Кучис
Армандас
77
Брнич
Иван
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
3
Вахер
Андреас
16
Тоугяс
Эрко
6
Виринг
Роберт
20
Зенёв
Сергей
5
Крейда
Владислав
28
Соометс
Маркус
8
Кураксин
Данил
7
Tony
Varjund
22
Лепик
Марк
Целе
4-3-3
Флора Таллин
4-4-2

История личных встреч

Целе
Флора Таллин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матко Алёша 2 (1) 1
Вуклишевич Дамьян 1 0.5
Роландо Ааронс 1 0.5
Карничник Жан 1 0.5
Светлин Тамар 1 0.5
Забуковник Марк 1 0.5
Попович Денис 0 0
Крефл Аляж 0 0
Кучис Армандас 0 0
Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tony Varjund 1 0.5
Зенёв Сергей 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коутер Нино 1 0
Крефл Аляж 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Дулка Марко 1 0
Забуковник Марк 1 0
Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссар Кристо 1 0
Тоугяс Эрко 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0
Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Домжале - Целе 2:1 Целе - Рогашка 4:1
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флора Таллин - Целе 0:5 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1
Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Нарва Транс 4:3 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Калев 2:2

Результаты матчей

Целе
Флора Таллин

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Целе
Флора Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Квесич Марио уходит с поля. Попович Денис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Коутер Нино получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Лука Бобичанец получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Зенёв Сергей сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Tony Varjund бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Целе 85.7% (96)
    X 9.8% (11)
    Флора Таллин 4.5% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 2:1 Флора Таллин

    Исход игры
    Целе
    85.7% (96)
    Ничья
    9.8% (11)
    Флора Таллин
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    31.78% (34)
    Нет
    68.22% (73)
    Популярный счёт
    3:0 Целе
    26.8% (30)
    2:0 Целе
    19.6% (22)
    2:1 Целе
    16.1% (18)
    1:0 Целе
    9.8% (11)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    4:0 Целе
    5.4% (6)
    1:2 Флора Таллин
    3.6% (4)
    5:0 Целе
    1.8% (2)
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