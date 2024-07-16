Тур: 1. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium. Главный судья: Oleksii Derevinskyi
0:1
В ожидании доп. времени
0'
6' Желтая карточкаЧете
29' Желтая карточкаПотоку Арбер
38' Красная карточкаАдетуньи Сандей
73' Желтая карточкаКоличи Энеа
84' Желтая карточкаХамиди Валид
89' Желтая карточкаGeralb Smajli
0:1
90' ГолМоэдано Андрес
Ход матча
6'
29'
38'
73'
84'
89'
90'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Таки
Астрит
99
Толай
Блеарт
10
Крейзу
Алмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Толай БлеартПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крейзу АлмирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
11 Хамиди ВалидНападающий
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
13 Art Miftari
-
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Pablo MolinaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 JoaquineteНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Гомес АдрианЗащитник
-
13 Alex Ruiz
-
-
-
-
18 Alex Gomez
-
-
-
26 Manu Ribeiro
-
Главный тренер: Boris Anton
История личных встреч
ФК Балкани
УЭ Санта-Колома
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррица Бернард
|1
|0.5
|Эмерлаху Линдон
|1 (1)
|0.5
|Исмайльгечи Марсель
|0
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Youssef El Ghazoui
|1
|0.5
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Количи Энеа
|2
|0
|Адетуньи Сандей
|0
|1
|Потоку Арбер
|1
|0
|Таки Астрит
|1
|0
|Исмайльгечи Марсель
|1
|0
|Хамиди Валид
|1
|0
|Geralb Smajli
|1
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Адриан
|1
|0
|Чете
|1
|0
|Youssef El Ghazoui
|1
|0
Результаты матчей
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1
ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Гиляни 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0
Результаты матчей
ФК Балкани
УЭ Санта-Колома
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
УЭ Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Линкольн
|Бент Дэн
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Балкани 0:1 УЭ Санта-Колома
Исход игры
ФК Балкани
91.5% (108)
Ничья
5.1% (6)
УЭ Санта-Колома
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
24.3% (26)
Нет
75.7% (81)
Популярный счёт
2:0 ФК Балкани
43.2% (51)
1:0 ФК Балкани
16.1% (19)
2:1 ФК Балкани
11% (13)
3:0 ФК Балкани
8.5% (10)
3:1 ФК Балкани
5.9% (7)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:2 УЭ Санта-Колома
1.7% (2)
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