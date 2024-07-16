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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Oleksii Derevinskyi
ФК Балкани
0:1
В ожидании доп. времени
УЭ Санта-Колома
0'
6' Желтая карточка
Чете
29' Желтая карточка
Потоку Арбер
38' Красная карточка
Адетуньи Сандей
73' Желтая карточка
Количи Энеа
84' Желтая карточка
Хамиди Валид
89' Желтая карточка
Geralb Smajli
0:1
90' Гол
Моэдано Андрес

Ход матча

6'
 
Чете
29'
Потоку Арбер
 
38'
Адетуньи Сандей
 
59'
Хамиди Валид
Крейзу Алмир
 
62'
 
David Virgili
Jorge Bolivar
69'
Geralb Smajli
Каррица Бернард
 
69'
Абедини Эрис
Яшаница Байрам
 
73'
Количи Энеа
 
78'
 
Victor Tellado
Pablo Molina
78'
 
Pablo Perez Lluch
Чете
78'
 
Franco de Jesus
Bilal El Bakkali Salah
81'
Ajazaj Enhjell
Исмайльгечи Марсель
 
81'
Синани Эгзон
Толай Блеарт
 
84'
Хамиди Валид
 
89'
Geralb Smajli
 
90'
0:1
Моэдано Андрес

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 118
ФК Балкани 91.5% (108)
X 5.1% (6)
УЭ Санта-Колома 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
УЭ Санта-Колома
8.67
5.50
Реклама, pari.ru
6.44
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Количи
Энеа
4
Халили
Гентрит
32
Яшаница
Байрам
20
Таки
Астрит
3
Потоку
Арбер
6
Эмерлаху
Линдон
99
Толай
Блеарт
14
Исмайльгечи
Марсель
10
Крейзу
Алмир
9
Адетуньи
Сандей
25
Каррица
Бернард
1
Наварро
Хуанпе
5
Miguel
Lopez
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
3
Marcos
Blasco
6
Youssef
El
Ghazoui
10
Pablo
Molina
8
Моэдано
Андрес
11
Joaquinete
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
7
Jorge
Bolivar
ФК Балкани
4-1-2-3
УЭ Санта-Колома
4-1-2-3

История личных встреч

ФК Балкани
УЭ Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррица Бернард 1 0.5
Эмерлаху Линдон 1 (1) 0.5
Исмайльгечи Марсель 0 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Youssef El Ghazoui 1 0.5

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Количи Энеа 2 0
Адетуньи Сандей 0 1
Потоку Арбер 1 0
Таки Астрит 1 0
Исмайльгечи Марсель 1 0
Хамиди Валид 1 0
Geralb Smajli 1 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Адриан 1 0
Чете 1 0
Youssef El Ghazoui 1 0

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1
ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Гиляни 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0

Результаты матчей

ФК Балкани
УЭ Санта-Колома

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
УЭ Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Адетуньи Сандей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      Arber Potoku получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Чете получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 118
    ФК Балкани 91.5% (108)
    X 5.1% (6)
    УЭ Санта-Колома 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Балкани
    Ничья
    УЭ Санта-Колома
    8.67
    5.50
    Реклама, pari.ru
    6.44
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Балкани 0:1 УЭ Санта-Колома

    Исход игры
    ФК Балкани
    91.5% (108)
    Ничья
    5.1% (6)
    УЭ Санта-Колома
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    24.3% (26)
    Нет
    75.7% (81)
    Популярный счёт
    2:0 ФК Балкани
    43.2% (51)
    1:0 ФК Балкани
    16.1% (19)
    2:1 ФК Балкани
    11% (13)
    3:0 ФК Балкани
    8.5% (10)
    3:1 ФК Балкани
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 УЭ Санта-Колома
    1.7% (2)
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    ФК Балкани
    УЭ Санта-Колома
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