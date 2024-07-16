  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Oleksii Derevinskyi
ФК Балкани
1:2
Итог после пенальти
5
6
УЭ Санта-Колома
0'
6' Желтая карточка
Чете
29' Желтая карточка
Потоку Арбер
38' Красная карточка
Адетуньи Сандей
73' Желтая карточка
Количи Энеа
84' Желтая карточка
Хамиди Валид
89' Желтая карточка
Geralb Smajli
0:1
90' Гол
Моэдано Андрес
99' Желтая карточка
Youssef El Ghazoui
0:2
102' Гол
Franco de Jesus
1:2
109' Гол
Хамиди Валид
5 6
1:3
Гарсия Кристиан
Эмерлаху Линдон
1:3
1:4
Youssef El Ghazoui
Дуляй Кренар
2:4
2:5
Joaquinete
Хамиди Валид
3:5
3:6
Franco de Jesus
Ajazaj Enhjell
4:6
4:6
David Virgili
Потоку Арбер
5:6
5:7
Victor Tellado
Абедини Эрис
6:7
6:8
Pablo Perez Lluch
Таки Астрит
6:8

Ход матча

6'
 
Чете
29'
Потоку Арбер
 
38'
Адетуньи Сандей
 
59'
Хамиди Валид
Крейзу Алмир
 
62'
 
David Virgili
Jorge Bolivar
69'
Geralb Smajli
Каррица Бернард
 
69'
Абедини Эрис
Яшаница Байрам
 
73'
Количи Энеа
 
78'
 
Victor Tellado
Pablo Molina
78'
 
Pablo Perez Lluch
Чете
78'
 
Franco de Jesus
Bilal El Bakkali Salah
81'
Ajazaj Enhjell
Исмайльгечи Марсель
 
81'
Синани Эгзон
Толай Блеарт
 
84'
Хамиди Валид
 
89'
Geralb Smajli
 
90'
0:1
Моэдано Андрес
99'
 
Youssef El Ghazoui
100'
 
Гомес Адриан
Marcos Blasco
102'
0:2
Franco de Jesus
105'
Дуляй Кренар
Халили Гентрит
 
109'
Хамиди Валид
1:2
112'
 
Manu Ribeiro
Моэдано Андрес
121'
1:3
Гарсия Кристиан
121'
Эмерлаху Линдон
1:3
121'
1:4
Youssef El Ghazoui
121'
Дуляй Кренар
2:4
121'
2:5
Joaquinete
121'
Хамиди Валид
3:5
121'
3:6
Franco de Jesus
121'
Ajazaj Enhjell
4:6
121'
4:6
David Virgili
121'
Потоку Арбер
5:6
122'
5:7
Victor Tellado
122'
Абедини Эрис
6:7
122'
6:8
Pablo Perez Lluch
122'
Таки Астрит
6:8
Пен
5:6

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 118
ФК Балкани 91.5% (108)
X 5.1% (6)
УЭ Санта-Колома 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Количи
Энеа
4
Халили
Гентрит
32
Яшаница
Байрам
20
Таки
Астрит
3
Потоку
Арбер
6
Эмерлаху
Линдон
99
Толай
Блеарт
14
Исмайльгечи
Марсель
10
Крейзу
Алмир
9
Адетуньи
Сандей
25
Каррица
Бернард
1
Наварро
Хуанпе
5
Miguel
Lopez
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
3
Marcos
Blasco
6
Youssef
El
Ghazoui
10
Pablo
Molina
8
Моэдано
Андрес
11
Joaquinete
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
7
Jorge
Bolivar
ФК Балкани
4-1-2-3
УЭ Санта-Колома
4-1-2-3

История личных встреч

ФК Балкани
УЭ Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамиди Валид 1 0.5
Каррица Бернард 1 0.5
Эмерлаху Линдон 1 (1) 0.5
Исмайльгечи Марсель 0 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэдано Андрес 1 0.5
Youssef El Ghazoui 1 0.5
Franco de Jesus 1 0.5

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Количи Энеа 2 0
Geralb Smajli 2 0
Адетуньи Сандей 0 1
Потоку Арбер 1 0
Таки Астрит 1 0
Исмайльгечи Марсель 1 0
Хамиди Валид 1 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Youssef El Ghazoui 2 0
Гомес Адриан 1 0
Чете 1 0

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
УЭ Санта-Колома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
100%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
1
100%
91-120

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1
ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Гиляни 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0

Результаты матчей

ФК Балкани
УЭ Санта-Колома

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
УЭ Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О Л - Arber Potoku реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – David Virgili не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Ajazaj Enhjell реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Franco de Jesus реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Хамиди Валид реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Joaquinete реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Дуляй Кренар реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Youssef El Ghazoui реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Astrit Thaqi не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Pablo Lluch реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Абедини Эрис реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Victor Tellado реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эмерлаху Линдон не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Гарсия Кристиан II реализовал пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Адетуньи Сандей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      Arber Potoku получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Чете получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    ФК Балкани 91.5% (108)
    X 5.1% (6)
    УЭ Санта-Колома 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ФК Балкани 1:2 УЭ Санта-Колома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Балкани 1:2 УЭ Санта-Колома

    Исход игры
    ФК Балкани
    91.5% (108)
    Ничья
    5.1% (6)
    УЭ Санта-Колома
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    24.3% (26)
    Нет
    75.7% (81)
    Популярный счёт
    2:0 ФК Балкани
    43.2% (51)
    1:0 ФК Балкани
    16.1% (19)
    2:1 ФК Балкани
    11% (13)
    3:0 ФК Балкани
    8.5% (10)
    3:1 ФК Балкани
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 УЭ Санта-Колома
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный