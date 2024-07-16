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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
ХИК
0:0
Первый тайм: 30'
Паневежис
0'
9' Желтая карточка
Хостикка Сантери
15' Желтая карточка
Хальме Аапо

Ход матча

9'
Хостикка Сантери
 
15'
Хальме Аапо
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 117
ХИК 88.9% (104)
X 8.5% (10)
Паневежис 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Паневежис
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
24
Michael
Boamah
6
Хальме
Аапо
18
Кескинен
Топи
8
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
42
Мерилуото
Кай
22
Тымбур
Эмил
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
5
Горобцов
Николас
20
Чадженович
Йован
7
Велюлис
Эрнестас
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
10
Лукас
Де
Вега
28
Гуссиос
Сиверт
ХИК
3-5-2
Паневежис
4-2-3-1

История личных встреч

ХИК
Паневежис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велюлис Эрнестас 1 0.5
Мбо Ноэль 1 0.5
Горобцов Николас 1 (1) 0.5
Мазань Роберт 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Шейку 1 1
Горобцов Николас 1 0
Расимавичюс Рокас 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0
ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1
Паневежис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3
Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:0

Результаты матчей

ХИК
Паневежис

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
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Прогнозы 117
ХИК 88.9% (104)
X 8.5% (10)
Паневежис 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Паневежис
1.78
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7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ХИК 0:0 Паневежис

Исход игры
ХИК
88.9% (104)
Ничья
8.5% (10)
Паневежис
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (43)
Меньше
58.65% (61)
Обе команды забьют
Да
41.35% (43)
Нет
58.65% (61)
Популярный счёт
2:0 ХИК
32.5% (38)
2:1 ХИК
23.9% (28)
1:0 ХИК
13.7% (16)
3:1 ХИК
5.1% (6)
1:1 Ничья
5.1% (6)
3:0 ХИК
3.4% (4)
4:0 ХИК
1.7% (2)
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