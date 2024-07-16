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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
ХИК
1:1
Конец матча
Паневежис
0'
9' Желтая карточка
Хостикка Сантери
15' Желтая карточка
Хальме Аапо
1:0
38' Гол
Эрвин Ли
1:1
45' Гол
Велюлис Эрнестас
64' Желтая карточка
Расимавичюс Рокас
77' Желтая карточка
Кескинен Топи
90'+5

Ход матча

9'
Хостикка Сантери
 
15'
Хальме Аапо
 
38'
Эрвин Ли
(Хостикка Сантери)
1:0
45'
1:1
Велюлис Эрнестас
46'
Тойвио Йоона
Michael Boamah
 
46'
Илитолва Миска
Лайонс-Фостер Бруклин
 
46'
Планж Люк
Мерилуото Кай
 
56'
Палуметс Кевор
Лингман Лукас
 
64'
 
Расимавичюс Рокас
65'
 
Мбо Ноэль
Гуссиос Сиверт
65'
 
Босанчич Неманья
Паласиос-Мартинес Федерико
65'
Альбанезе Алессандро
Хостикка Сантери
 
77'
Кескинен Топи
 
80'
 
Бенета Маркас
Велюлис Эрнестас
88'
 
Лукшиц Ноюс
Лукас Де Вега

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 117
ХИК 88.9% (104)
X 8.5% (10)
Паневежис 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
24
Michael
Boamah
6
Хальме
Аапо
18
Кескинен
Топи
8
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
42
Мерилуото
Кай
22
Тымбур
Эмил
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
5
Горобцов
Николас
20
Чадженович
Йован
7
Велюлис
Эрнестас
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
10
Лукас
Де
Вега
28
Гуссиос
Сиверт
ХИК
3-5-2
Паневежис
4-2-3-1

История личных встреч

ХИК
Паневежис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 1 0.5
Хостикка Сантери 0 0
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велюлис Эрнестас 2 1
Мбо Ноэль 1 0.5
Горобцов Николас 1 (1) 0.5
Мазань Роберт 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Кескинен Топи 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Шейку 1 1
Расимавичюс Рокас 2 0
Горобцов Николас 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0
ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1
Паневежис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3
Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:0

Результаты матчей

ХИК
Паневежис

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ХИК
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Линкольн Бент Дэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Велюлис Эрнестас бьет в цель!
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    Прогнозы 117
    ХИК 88.9% (104)
    X 8.5% (10)
    Паневежис 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 1:1 Паневежис

    Исход игры
    ХИК
    88.9% (104)
    Ничья
    8.5% (10)
    Паневежис
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.35% (43)
    Меньше
    58.65% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    41.35% (43)
    Нет
    58.65% (61)
    Популярный счёт
    2:0 ХИК
    32.5% (38)
    2:1 ХИК
    23.9% (28)
    1:0 ХИК
    13.7% (16)
    3:1 ХИК
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    3:0 ХИК
    3.4% (4)
    4:0 ХИК
    1.7% (2)
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