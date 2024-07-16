Тур: 1. Стадион: Далга Арена.
История личных встреч
Зира
Шериф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Зира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волков Давит
|1
|1
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Зира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зебли Дезире Пьер
|1
|0
|Ака Стефан
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Зира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Зира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Зира
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шериф - Зира 0:1 Германнштадт - Зира 1:2 Карабах - Зира 2:1 Зира - Сабаил 1:0
Кяпаз - Зира 0:1 Зира - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зира 1:2 Зира - Араз ПФК 0:1 Габала - Зира 0:2 Зира - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зира 0:0 Зира - Габала 4:0 Зира - Габала 2:1 Сабах Баку - Зира 0:1 Зира - Кяпаз 2:1 Карабах - Зира 3:1 Зира - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зира 0:3 Нефтчи - Зира 1:0 Зира - Сумгаит 0:0
Шериф
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шериф - Зира 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0
Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0 Рома - Шериф 3:0
Результаты матчей
Зира
Шериф
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Зира
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Корвинул Хунедоара
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1 (1)
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Сабо Балинт
|1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Корвинул Хунедоара
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
Прогнозы на матч Зира - Шериф
Исход игры
Зира
44.8% (30)
Ничья
19.4% (13)
Шериф
35.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (18)
Меньше
71.43% (45)
Обе команды забьют
Да
47.62% (30)
Нет
52.38% (33)
Популярный счёт
1:0 Зира
35.8% (24)
1:2 Шериф
20.9% (14)
1:1 Ничья
17.9% (12)
0:1 Шериф
6% (4)
2:0 Зира
4.5% (3)
2:1 Зира
4.5% (3)
0:2 Шериф
3% (2)
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