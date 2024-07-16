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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Зира
 
Позже
Шериф
Прогнозы 65
Зира 43.1% (28)
X 20% (13)
Шериф 36.9% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зира
Ничья
Шериф
2.88
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3.70
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3.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Зира
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Зира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Давит 1 1
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зебли Дезире Пьер 1 0
Ака Стефан 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Зира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Зира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Зира
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шериф - Зира 0:1 Германнштадт - Зира 1:2 Карабах - Зира 2:1 Зира - Сабаил 1:0
Кяпаз - Зира 0:1 Зира - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зира 1:2 Зира - Араз ПФК 0:1 Габала - Зира 0:2 Зира - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зира 0:0 Зира - Габала 4:0 Зира - Габала 2:1 Сабах Баку - Зира 0:1 Зира - Кяпаз 2:1 Карабах - Зира 3:1 Зира - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зира 0:3 Нефтчи - Зира 1:0 Зира - Сумгаит 0:0
Шериф
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шериф - Зира 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0
Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0 Рома - Шериф 3:0

Результаты матчей

Зира
Шериф

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зира
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Корвинул Хунедоара Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1 (1)
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Сабо Балинт 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зира - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 65
    Зира 43.1% (28)
    X 20% (13)
    Шериф 36.9% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зира
    Ничья
    Шериф
    2.88
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    3.70
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    3.10
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    Прогнозы на матч Зира - Шериф

    Исход игры
    Зира
    44.8% (30)
    Ничья
    19.4% (13)
    Шериф
    35.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (18)
    Меньше
    71.43% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (30)
    Нет
    52.38% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Зира
    35.8% (24)
    1:2 Шериф
    20.9% (14)
    1:1 Ничья
    17.9% (12)
    0:1 Шериф
    6% (4)
    2:0 Зира
    4.5% (3)
    2:1 Зира
    4.5% (3)
    0:2 Шериф
    3% (2)
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