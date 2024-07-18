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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Интер Эскальдес
5:1
Конец матча
Вележ
0'
27' Желтая карточка
Халилович Дино
29' Желтая карточка
Милнарич Михаэль
38' Желтая карточка
Фехер Рауль
0:0
39' Не забитый пенальти
Хаскич Нермин
1:0
44' Гол
Лопез Гильом
2:0
45' Гол
Лопез Гильом
2:1
53' Гол
Ante Orec
3:1
57' Гол
Domi Berlanga
68' Желтая карточка
Ante Orec
4:1
84' Гол
Domi Berlanga
85' Желтая карточка
Domi Berlanga
88' Желтая карточка
Мартинес Виктор
5:1
90' Гол
Андреу Саша
90'+5

Ход матча

26'
 
Adin Bajric
Nikola Savic
27'
 
Халилович Дино
29'
 
Милнарич Михаэль
33'
Де ла Торре Анхель
Ассубре Жан
 
38'
Фехер Рауль
 
39'
0:0
Хаскич Нермин
44'
Лопез Гильом
(Joanet Lopez)
1:0
45'
Лопез Гильом
(Де ла Торре Анхель)
2:0
46'
 
Муян Тончи
Сульич Асмир
46'
 
Ante Orec
Халилович Дино
46'
 
Евтович Милан
Хаскич Нермин
53'
2:1
Ante Orec
(Евтович Милан)
57'
Domi Berlanga
(Joanet Lopez)
3:1
58'
 
Lohan
Милнарич Михаэль
65'
Мартинес Виктор
Joanet Lopez
 
68'
 
Ante Orec
80'
Санчес Алекс
Алонсо Виктор
 
80'
Андреу Саша
Лопез Гильом
 
84'
Domi Berlanga
(Андреу Саша)
4:1
85'
Domi Berlanga
 
88'
Мартинес Виктор
 
90'
Андреу Саша
(Domi Berlanga)
5:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 111
Интер Эскальдес 47.7% (53)
X 28.8% (32)
Вележ 23.4% (26)
Все прогнозы
1
Муньоз
Адриан
26
Алонсо
Виктор
4
Фехер
Рауль
2
Camilo
Puentes
49
Гальего
Адриа
3
Торрес
Хильмар
11
Domi
Berlanga
21
Hamza
Ryahi
15
Joanet
Lopez
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
31
Хаджикич
Осман
22
Karlo
Isasegi
18
Nikola
Savic
90
James
Emmanuel
Okeke
23
Штурм
Клемен
6
Халилович
Дино
7
Пршеш
Омар
16
Tarik
SIkalo
11
Милнарич
Михаэль
17
Хаскич
Нермин
10
Сульич
Асмир
Интер Эскальдес
5-4-1
Вележ
4-3-3

История личных встреч

Интер Эскальдес
Вележ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Domi Berlanga 2 1
Лопез Гильом 2 1
Joanet Lopez 1 0.5
Андреу Саша 1 0.5
Ассубре Жан 0 0
Де ла Торре Анхель 0 0
Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ante Orec 1 0.5
Lohan 1 0.5
Евтович Милан 0 0

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Виктор 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0
Camilo Puentes 1 0
Вележ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штурм Клемен 1 0
Халилович Дино 1 0
Милнарич Михаэль 1 0
Ante Orec 1 0

Результаты матчей

Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вележ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вележ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вележ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0 Атлетик Америка - Интер Эскальдес 0:3
Вележ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Тузла Сити - Вележ 1:5 Вележ - ГОШК 3:3 Широки Бриег - Вележ 0:1
Вележ - Посушье 2:0 Сараево - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 1:0 Вележ - Звьезда Бргуле 3:1 Зриньски - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Вележ 0:1 Вележ - Игман Коньич 2:0 Вележ - Широки Бриег 2:3 Вележ - Тузла Сити 1:1 Широки Бриег - Вележ 2:1 Посушье - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Слога Добой - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 3:2 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3

Результаты матчей

Интер Эскальдес
Вележ

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Интер Эскальдес
Вележ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Интер Эскальдес 47.7% (53)
    X 28.8% (32)
    Вележ 23.4% (26)
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    Прогнозы на матч Интер Эскальдес 5:1 Вележ

    Исход игры
    Интер Эскальдес
    47.7% (53)
    Ничья
    28.8% (32)
    Вележ
    23.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (30)
    2:1 Интер Эскальдес
    27% (30)
    1:0 Интер Эскальдес
    17.1% (19)
    1:2 Вележ
    15.3% (17)
    0:1 Вележ
    7.2% (8)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Интер Эскальдес
    1.8% (2)
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