Тур: 1. Стадион: Насьонал.
5:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаХалилович Дино
29' Желтая карточкаМилнарич Михаэль
38' Желтая карточкаФехер Рауль
0:0
39' Не забитый пенальтиХаскич Нермин
1:0
44' ГолЛопез Гильом
2:0
45' ГолЛопез Гильом
2:1
53' ГолAnte Orec
3:1
57' ГолDomi Berlanga
68' Желтая карточкаAnte Orec
4:1
84' ГолDomi Berlanga
85' Желтая карточкаDomi Berlanga
88' Желтая карточкаМартинес Виктор
5:1
90' ГолАндреу Саша
90'+5
Ход матча
27'
29'
38'
39'
0:0
44'
1:0
45'
53'
2:1
57'
3:1
68'
84'
4:1
85'
88'
90'
5:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Hamza
Ryahi
15
Joanet
Lopez
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
18
Nikola
Savic
23
Штурм
Клемен
16
Tarik
SIkalo
10
Сульич
Асмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Hamza RyahiПолузащитник
-
15 Joanet LopezПолузащитник
-
12 Ассубре ЖанПолузащитник
-
27 Лопез ГильомНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кока ХесусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Otger Canals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Nikola SavicЗащитник
- Защитник
-
23 Штурм КлеменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Tarik SIkaloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сульич АсмирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Рибич ФарисВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Amar Milak
-
38 Dzenan Puce
-
-
13 Lohan
-
-
-
67 Edis Nanic
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Интер Эскальдес
Вележ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Domi Berlanga
|2
|1
|Лопез Гильом
|2
|1
|Joanet Lopez
|1
|0.5
|Андреу Саша
|1
|0.5
|Ассубре Жан
|0
|0
|Де ла Торре Анхель
|0
|0
Вележ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ante Orec
|1
|0.5
|Lohan
|1
|0.5
|Евтович Милан
|0
|0
Карточки
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Виктор
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Domi Berlanga
|1
|0
|Camilo Puentes
|1
|0
Вележ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штурм Клемен
|1
|0
|Халилович Дино
|1
|0
|Милнарич Михаэль
|1
|0
|Ante Orec
|1
|0
Результаты матчей
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вележ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вележ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вележ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0 Атлетик Америка - Интер Эскальдес 0:3
Вележ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Тузла Сити - Вележ 1:5 Вележ - ГОШК 3:3 Широки Бриег - Вележ 0:1
Вележ - Посушье 2:0 Сараево - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 1:0 Вележ - Звьезда Бргуле 3:1 Зриньски - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Вележ 0:1 Вележ - Игман Коньич 2:0 Вележ - Широки Бриег 2:3 Вележ - Тузла Сити 1:1 Широки Бриег - Вележ 2:1 Посушье - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Слога Добой - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 3:2 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3
Результаты матчей
Интер Эскальдес
Вележ
Точный счет
5:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Интер Эскальдес
Вележ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Интер Эскальдес 5:1 Вележ
Исход игры
Интер Эскальдес
47.7% (53)
Ничья
28.8% (32)
Вележ
23.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (30)
2:1 Интер Эскальдес
27% (30)
1:0 Интер Эскальдес
17.1% (19)
1:2 Вележ
15.3% (17)
0:1 Вележ
7.2% (8)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 Интер Эскальдес
1.8% (2)
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