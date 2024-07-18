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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Джозефс
1:1
Конец матча
Шелбурн
0'
15' Желтая карточка
Манолин Мануэль
19' Желтая карточка
Рей Альваро
1:0
25' Гол
Уолкер Лайам
1:1
34' Гол
Боун Сэм
39' Желтая карточка
Kameron Ledwidge
63' Желтая карточка
Fran Paul
67' Желтая карточка
Джарвис Уилл
81' Желтая карточка
Барретт Патрик
83' Желтая карточка
Уолкер Лайам
88' Желтая карточка
Conor Kearns
90' Красная карточка
Гэннон Шон
90'+14

Ход матча

15'
Манолин Мануэль
 
19'
Рей Альваро
 
25'
Уолкер Лайам
(Рей Альваро)
1:0
34'
1:1
Боун Сэм
(Кут Алистер)
39'
 
Kameron Ledwidge
46'
 
Вуд Харри
Kameron Ledwidge
46'
 
Evan Caffrey
Кут Алистер
46'
Пенья Хуан
Facundo Alvarez
 
56'
Гаушо Лукас
Pablo Rodriguez Moreno
 
56'
Оливейро Джэйси
Понс Алан
 
56'
Bauti
Барнетт Эрин
 
59'
 
Бойд Шон
John Martin2
63'
Fran Paul
 
67'
 
Джарвис Уилл
78'
 
Matthew Smith III
Mark Coyle
81'
 
Барретт Патрик
81'
Christian Aznar
Гонсалес Хуанма
 
83'
Уолкер Лайам
 
86'
 
Shane Griffin1
Джарвис Уилл
88'
 
Conor Kearns
90'
 
Гэннон Шон
90'
 
О’Салливан Джон
Бойд Шон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 109
Сент-Джозефс 28.4% (31)
X 39.4% (43)
Шелбурн 32.1% (35)
Все прогнозы
13
Alejandro
Navas
14
Барнетт
Эрин
20
Кардосо
Габриэль
4
Fran
Paul
21
Понс
Алан
11
Уолкер
Лайам
22
Гонсалес
Хуанма
6
Манолин
Мануэль
23
Facundo
Alvarez
9
Pablo
Rodriguez
Moreno
10
Рей
Альваро
1
Conor
Kearns
2
Гэннон
Шон
15
Боун
Сэм
29
Барретт
Патрик
4
Kameron
Ledwidge
6
Лунни
Джонатан
8
Mark
Coyle
3
Уилсон
Тайрик
14
Кут
Алистер
10
John
Martin2
36
Джарвис
Уилл
Сент-Джозефс
4-3-3
Шелбурн
4-3-3

История личных встреч

Сент-Джозефс
Шелбурн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Джозефс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 0.5
Fran Paul 1 0.5
Рей Альваро 0 0
Шелбурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джарвис Уилл 1 (1) 0.5
Mark Coyle 1 0.5
Боун Сэм 1 0.5
Кут Алистер 0 0

Карточки

Сент-Джозефс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рей Альваро 1 0
Уолкер Лайам 1 0
Манолин Мануэль 1 0
Abraham Paz I 1 0
Fran Paul 1 0
Pablo Rodriguez Moreno 1 0
Шелбурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гэннон Шон 0 1
Дафф Дэмьен 1 0
Барретт Патрик 1 0
Conor Kearns 1 0
Джарвис Уилл 1 0
Kameron Ledwidge 1 0

Результаты матчей

Сент-Джозефс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сент-Джозефс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Сент-Джозефс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Джозефс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:5 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0
Европа Поинт - Сент-Джозефс 0:3 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:2 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 1:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Линкс УЧА - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Колледж 1975 4:1 ФК Европа - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Лайонз Гибралтар 3:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Манчестер-62 4:0 Европа Поинт - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4
Шелбурн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1
Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Шелбурн - Дандолк 2:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2

Результаты матчей

Сент-Джозефс
Шелбурн

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Джозефс
Шелбурн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Бойд Шон уходит с поля. О’Салливан Джон выходит вместо него
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Оливейро Джэйси увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Гэннон Шон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 88'
    Conor Kearns получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Рей Альваро сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Уолкер Лайам бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Сент-Джозефс 28.4% (31)
    X 39.4% (43)
    Шелбурн 32.1% (35)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сент-Джозефс 1:1 Шелбурн

    Исход игры
    Сент-Джозефс
    28.4% (31)
    Ничья
    39.4% (43)
    Шелбурн
    32.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (37)
    1:2 Шелбурн
    18.3% (20)
    2:1 Сент-Джозефс
    16.5% (18)
    0:1 Шелбурн
    11% (12)
    1:0 Сент-Джозефс
    9.2% (10)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    2:0 Сент-Джозефс
    1.8% (2)
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