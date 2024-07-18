Тур: 1. Стадион: Europa Sports Park.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаМанолин Мануэль
19' Желтая карточкаРей Альваро
1:0
25' ГолУолкер Лайам
1:1
34' ГолБоун Сэм
39' Желтая карточкаKameron Ledwidge
63' Желтая карточкаFran Paul
67' Желтая карточкаДжарвис Уилл
81' Желтая карточкаБарретт Патрик
83' Желтая карточкаУолкер Лайам
88' Желтая карточкаConor Kearns
90' Красная карточкаГэннон Шон
90'+14
Ход матча
15'
19'
25'
1:0
34'
1:1
39'
56'
59'
63'
67'
81'
83'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
14
Барнетт
Эрин
21
Понс
Алан
11
Уолкер
Лайам
10
Рей
Альваро
15
Боун
Сэм
14
Кут
Алистер
10
John
Martin2
36
Джарвис
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Барнетт ЭринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Понс АланЗащитник
-
11 Уолкер ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Рей АльвароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 BautiПолузащитник
- Нападающий
-
15 Пенья ХуанНападающий
-
19 Борг ДиланНападающий
-
-
Главный тренер: Abraham Paz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Боун СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кут АлистерНападающий
-
10 John Martin2Нападающий
-
36 Джарвис УиллНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Берт ЛиамПолузащитник
-
9 Бойд ШонНападающий
-
22 Уильямс ДинНападающий
-
19 Lorcan Healy
-
-
-
27 Evan Caffrey
-
50 Ali Topcu
-
Главный тренер: Damien Duff
История личных встреч
Сент-Джозефс
Шелбурн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Джозефс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|1
|0.5
|Fran Paul
|1
|0.5
|Рей Альваро
|0
|0
Шелбурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джарвис Уилл
|1 (1)
|0.5
|Mark Coyle
|1
|0.5
|Боун Сэм
|1
|0.5
|Кут Алистер
|0
|0
Карточки
Сент-Джозефс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рей Альваро
|1
|0
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Манолин Мануэль
|1
|0
|Abraham Paz I
|1
|0
|Fran Paul
|1
|0
|Pablo Rodriguez Moreno
|1
|0
Шелбурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гэннон Шон
|0
|1
|Дафф Дэмьен
|1
|0
|Барретт Патрик
|1
|0
|Conor Kearns
|1
|0
|Джарвис Уилл
|1
|0
|Kameron Ledwidge
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Джозефс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сент-Джозефс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Сент-Джозефс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Джозефс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:5 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0
Европа Поинт - Сент-Джозефс 0:3 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:2 Манчестер-62 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 1:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Линкс УЧА - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Колледж 1975 4:1 ФК Европа - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Лайонз Гибралтар 3:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Сент-Джозефс - Манчестер-62 4:0 Европа Поинт - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4
Шелбурн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1
Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0 Шелбурн - Дандолк 2:1 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2
Результаты матчей
Сент-Джозефс
Шелбурн
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сент-Джозефс
Шелбурн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Сент-Джозефс 1:1 Шелбурн
Исход игры
Сент-Джозефс
28.4% (31)
Ничья
39.4% (43)
Шелбурн
32.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (37)
1:2 Шелбурн
18.3% (20)
2:1 Сент-Джозефс
16.5% (18)
0:1 Шелбурн
11% (12)
1:0 Сент-Джозефс
9.2% (10)
0:0 Ничья
4.6% (5)
2:0 Сент-Джозефс
1.8% (2)
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