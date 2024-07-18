  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Викингур
2:0
Конец матча
Лиепая
0'
19' Желтая карточка
Stefan Purtic
1:0
30' Гол
Poul Kallsberg
2:0
43' Гол
Юстинуссен Финнур
67' Желтая карточка
Бардарсон Олаф
89' Желтая карточка
Карашаускас Артурс
89' Желтая карточка
Грегерсен Атли
90' Желтая карточка
Эллингсгор Арон
90'+5

Ход матча

19'
 
Stefan Purtic
30'
Poul Kallsberg
(Ватнхамар Сольви)
1:0
33'
 
Гринберг Янис
Фалль Яре
43'
Юстинуссен Финнур
(Свенссон Арнбьорн)
2:0
46'
 
Лейдсман Кивон
Диав Муамаду
67'
 
Danila Patijcuks
Диуф Шейх
67'
Бардарсон Олаф
 
70'
Нильсен Йорген
Юстинуссен Финнур
 
76'
Йонхардссон Инги
Бардарсон Олаф
 
87'
Arni Noa Atlason
Ватнхамар Сольви
 
89'
 
Карашаускас Артурс
89'
Грегерсен Атли
 
90'
Эллингсгор Арон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 109
Викингур 89% (97)
X 6.4% (7)
Лиепая 4.6% (5)
Все прогнозы
1
Рейнатред
А
Бардюр
22
Ольсен
Ари
18
Свенссон
Арнбьорн
4
Грегерсен
Атли
8
Грегерсен
Бергур
10
Ватнхамар
Сольви
15
Тури
Давид
Геза
11
Бардарсон
Олаф
19
Эллингсгор
Арон
17
Юстинуссен
Финнур
23
Poul
Kallsberg
35
Куракин
Владислав
72
Бабич
Анто
55
Симич
Марко
6
Ускокович
Лука
8
Фалль
Яре
27
Диуф
Шейх
22
Stefan
Purtic
19
Мелькис
Роберт
11
Диав
Муамаду
10
Додо
Иларио
25
Карашаускас
Артурс
Викингур
4-3-3
Лиепая
4-3-3

История личных встреч

Викингур
Лиепая

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Poul Kallsberg 2 1
Юстинуссен Финнур 1 0.5
Ватнхамар Сольви 0 0
Свенссон Арнбьорн 0 0
Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симич Марко 1 0.5
Карашаускас Артурс 0 0

Карточки

Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллингсгор Арон 2 0
Грегерсен Атли 1 0
Бардарсон Олаф 1 0
Лиепая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stefan Purtic 2 0
Карашаускас Артурс 1 0
Гринберг Янис 1 0
Диуф Шейх 1 0

Результаты матчей

Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиепая
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лиепая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиепая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0 Викингур - Б-68 3:0
Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0 Б-68 - Викингур 0:3
Лиепая
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лиепая - Викингур 1:1 Лиепая - Рига 0:3 Лиепая - РФШ Рига 1:3 Лиепая - Метта лу 1:5
Тукумс 2000 - Лиепая 2:1 Лиепая - Даугавпилс 1:1 ФШ Елгава - Лиепая 1:1 Лиепая - Гробиня 3:0 Лиепая - ФК Валмиера 0:3 Ауда - Лиепая 1:1 Лиепая - Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 4:1 Лиепая - Метта лу 1:2 Тукумс 2000 - Лиепая 0:0 Даугавпилс - Лиепая 0:0 Лиепая - ФШ Елгава 0:1 Гробиня - Лиепая 3:2 ФК Валмиера - Лиепая 0:1 Лиепая - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 4:0

Результаты матчей

Викингур
Лиепая

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Викингур
Лиепая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Свенссон Арнбьорн сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Викингур 89% (97)
    X 6.4% (7)
    Лиепая 4.6% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Викингур 2:0 Лиепая онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Викингур 2:0 Лиепая

    Исход игры
    Викингур
    89% (97)
    Ничья
    6.4% (7)
    Лиепая
    4.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Викингур
    45.9% (50)
    1:0 Викингур
    22% (24)
    2:0 Викингур
    13.8% (15)
    3:1 Викингур
    4.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Лиепая
    1.8% (2)
    3:0 Викингур
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный