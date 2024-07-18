Тур: 1. Стадион: Джупумира.
0'
19' Желтая карточкаStefan Purtic
1:0
30' ГолPoul Kallsberg
2:0
43' ГолЮстинуссен Финнур
67' Желтая карточкаБардарсон Олаф
89' Желтая карточкаКарашаускас Артурс
89' Желтая карточкаГрегерсен Атли
90' Желтая карточкаЭллингсгор Арон
90'+5
Ход матча
19'
30'
43'
67'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
22
Ольсен
Ари
72
Бабич
Анто
55
Симич
Марко
27
Диуф
Шейх
11
Диав
Муамаду
10
Додо
Иларио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ольсен АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Rani Hansen
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бабич АнтоЗащитник
-
55 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Диуф ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диав МуамадуНападающий
-
10 ДодоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Файе ШейхЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пертия Тамаз
История личных встреч
Викингур
Лиепая
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Poul Kallsberg
|2
|1
|Юстинуссен Финнур
|1
|0.5
|Ватнхамар Сольви
|0
|0
|Свенссон Арнбьорн
|0
|0
Лиепая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симич Марко
|1
|0.5
|Карашаускас Артурс
|0
|0
Карточки
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллингсгор Арон
|2
|0
|Грегерсен Атли
|1
|0
|Бардарсон Олаф
|1
|0
Лиепая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stefan Purtic
|2
|0
|Карашаускас Артурс
|1
|0
|Гринберг Янис
|1
|0
|Диуф Шейх
|1
|0
Результаты матчей
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лиепая
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лиепая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиепая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0 Викингур - Б-68 3:0
Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0 Б-68 - Викингур 0:3
Лиепая
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лиепая - Викингур 1:1 Лиепая - Рига 0:3 Лиепая - РФШ Рига 1:3 Лиепая - Метта лу 1:5
Тукумс 2000 - Лиепая 2:1 Лиепая - Даугавпилс 1:1 ФШ Елгава - Лиепая 1:1 Лиепая - Гробиня 3:0 Лиепая - ФК Валмиера 0:3 Ауда - Лиепая 1:1 Лиепая - Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 4:1 Лиепая - Метта лу 1:2 Тукумс 2000 - Лиепая 0:0 Даугавпилс - Лиепая 0:0 Лиепая - ФШ Елгава 0:1 Гробиня - Лиепая 3:2 ФК Валмиера - Лиепая 0:1 Лиепая - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 4:0
Результаты матчей
Викингур
Лиепая
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Викингур
Лиепая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Викингур 2:0 Лиепая
Исход игры
Викингур
89% (97)
Ничья
6.4% (7)
Лиепая
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
2:1 Викингур
45.9% (50)
1:0 Викингур
22% (24)
2:0 Викингур
13.8% (15)
3:1 Викингур
4.6% (5)
1:1 Ничья
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Лиепая
1.8% (2)
3:0 Викингур
1.8% (2)
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