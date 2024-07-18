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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Левадия Таллин
0:0
Конец матча
Шяуляй
0'
48' Желтая карточка
Вайткунас Эгидиюс
59' Желтая карточка
Куклис Мантас
90'+5

Ход матча

48'
 
Вайткунас Эгидиюс
59'
 
Куклис Мантас
64'
 
Казлаускас Донатас
Gabrielius Micevicius
64'
 
Deividas Dovydaitis
Шешплаукис Дейвидас
76'
 
Жебраускас Каролис
Куклис Мантас
76'
 
Гашпуйтис Витас
Дапкус Мартинас
77'
Александре Афонсо
Мусаба Ричи
 
77'
Кирсс Роберт
Felipe Felicio
 
86'
 
Климавичюс Аугустинас
Романовский Даниэль
88'
Шеннинг-Ларсен Микаэль
Педро Жоао
 
88'
Рооснупп Марк-Оливер
Ioan Yakovlev
 
90'
Mousta Bah
Мавретич Тиль
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 107
Левадия Таллин 90.7% (97)
X 6.5% (7)
Шяуляй 2.8% (3)
Все прогнозы
99
Валлнер
Карл-Андре
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
6
Пеэтсон
Расмус
15
Мавретич
Тиль
11
Айнсалу
Михкель
36
Педро
Жоао
19
Мусаба
Ричи
10
Ioan
Yakovlev
9
Felipe
Felicio
61
Балютавичюс
Густас
23
Баравикас
Роландас
4
Олберкис
Сигитас
44
Дапкус
Мартинас
8
Вайткунас
Эгидиюс
88
Куклис
Мантас
33
Шимкус
Домантас
13
Романовский
Даниэль
11
Шешплаукис
Дейвидас
10
Икаунекс
Давис
31
Gabrielius
Micevicius
Левадия Таллин
4-2-3-1
Шяуляй
4-3-3

История личных встреч

Левадия Таллин
Шяуляй

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаба Ричи 1 0.5
Felipe Felicio 1 0.5
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0
Шяуляй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеэтсон Расмус 1 0
Мавретич Тиль 1 0
Шяуляй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куклис Мантас 1 0
Вайткунас Эгидиюс 1 0
Дапкус Мартинас 1 0
Икаунекс Давис 1 0

Результаты матчей

Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шяуляй
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шяуляй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6
Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Левадия Таллин 0:2
Шяуляй
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 0:0
Шяуляй - Банга Гаргждай 0:0 Дайнава Алитус - Шяуляй 2:2 Шяуляй - Джюгас Тельшяй 3:3 Паневежис - Шяуляй 2:0 Шяуляй - Жальгирис 1:2 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Кауно Жальгирис - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:1 Банга Гаргждай - Шяуляй 0:1 Шяуляй - Судува 0:1 Шяуляй - Дайнава Алитус 1:0 Джюгас Тельшяй - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Паневежис 1:1 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 2:1

Результаты матчей

Левадия Таллин
Шяуляй

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Левадия Таллин
Шяуляй

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Левадия Таллин 90.7% (97)
    X 6.5% (7)
    Шяуляй 2.8% (3)
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    Прогнозы на матч Левадия Таллин 0:0 Шяуляй

    Исход игры
    Левадия Таллин
    90.7% (97)
    Ничья
    6.5% (7)
    Шяуляй
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (44)
    Меньше
    58.49% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    43.4% (46)
    Нет
    56.6% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Левадия Таллин
    35.5% (38)
    2:1 Левадия Таллин
    28% (30)
    1:0 Левадия Таллин
    15.9% (17)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    3:1 Левадия Таллин
    4.7% (5)
    3:0 Левадия Таллин
    4.7% (5)
    1:2 Шяуляй
    2.8% (3)
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