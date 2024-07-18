Тур: 1. Стадион: А. Ле Кок Арена.
0:0
Конец матча
Ход матча
59'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
36
Педро
Жоао
19
Мусаба
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 HeitorЗащитник
-
26 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоПолузащитник
-
19 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
22 Лийвак ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Curro Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mindaugas Cepas
История личных встреч
Левадия Таллин
Шяуляй
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаба Ричи
|1
|0.5
|Felipe Felicio
|1
|0.5
|Мавретич Тиль
|0
|0
|Тур Эдгар
|0
|0
Шяуляй
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
|Мавретич Тиль
|1
|0
Шяуляй
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куклис Мантас
|1
|0
|Вайткунас Эгидиюс
|1
|0
|Дапкус Мартинас
|1
|0
|Икаунекс Давис
|1
|0
Результаты матчей
Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шяуляй
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шяуляй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левадия Таллин
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6
Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Левадия Таллин 0:2
Шяуляй
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 1:0 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 0:0
Шяуляй - Банга Гаргждай 0:0 Дайнава Алитус - Шяуляй 2:2 Шяуляй - Джюгас Тельшяй 3:3 Паневежис - Шяуляй 2:0 Шяуляй - Жальгирис 1:2 ФК ТрансИнвест - Шяуляй 1:3 Кауно Жальгирис - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:1 Банга Гаргждай - Шяуляй 0:1 Шяуляй - Судува 0:1 Шяуляй - Дайнава Алитус 1:0 Джюгас Тельшяй - Шяуляй 2:1 Шяуляй - Паневежис 1:1 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Шяуляй - ФК ТрансИнвест 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 2:1
Результаты матчей
Левадия Таллин
Шяуляй
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Левадия Таллин
Шяуляй
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Левадия Таллин 0:0 Шяуляй
Исход игры
Левадия Таллин
90.7% (97)
Ничья
6.5% (7)
Шяуляй
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (44)
Меньше
58.49% (62)
Обе команды забьют
Да
43.4% (46)
Нет
56.6% (60)
Популярный счёт
2:0 Левадия Таллин
35.5% (38)
2:1 Левадия Таллин
28% (30)
1:0 Левадия Таллин
15.9% (17)
1:1 Ничья
6.5% (7)
3:1 Левадия Таллин
4.7% (5)
3:0 Левадия Таллин
4.7% (5)
1:2 Шяуляй
2.8% (3)
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