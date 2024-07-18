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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Тбилиси
1:1
Конец матча
Морнар
0'
20' Красная карточка
Угрехелидзе Николос
1:0
33' Гол
Vakhtang Salia
34' Желтая карточка
Дублевич Балса
37' Желтая карточка
Симон Доминик
1:1
57' Гол
Зорич Дарко
58' Желтая карточка
Зорич Дарко
83' Желтая карточка
Ломинадзе Нодар
90' Желтая карточка
Вусурович Милан
90' Желтая карточка
Попович Стефан
90'+10

Ход матча

20'
Угрехелидзе Николос
 
33'
Vakhtang Salia
(Схиртладзе Давит)
1:0
34'
 
Дублевич Балса
37'
Симон Доминик
 
56'
Nikoloz Tsetskhladze
Vakhtang Salia
 
57'
Кадете
Сантис Оскар
 
57'
1:1
Зорич Дарко
58'
 
Зорич Дарко
70'
Иобашвили Джадули
Схиртладзе Давит
 
75'
 
Цеткович Марко
Зорич Дарко
82'
Ломинадзе Нодар
Симон Доминик
 
82'
Saba Samushia
Осикмашвили Леван
 
83'
Ломинадзе Нодар
 
84'
 
Kotaro Kishi
Джюришич Марко
86'
 
Трифунович Велько
Дублевич Балса
90'
 
Вусурович Милан
90'
 
Попович Стефан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 112
Динамо Тбилиси 93.8% (105)
X 2.7% (3)
Морнар 3.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Mikheil
Makatsaria
40
Хвадагиани
Саба
27
Угрехелидзе
Николос
3
Каландадзе
Александре
15
Mukhran
Bagrationi
16
Осикмашвили
Леван
8
Симон
Доминик
30
Окриашвили
Торнике
7
Vakhtang
Salia
10
Схиртладзе
Давит
18
Сантис
Оскар
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
16
Митрович
Филип
15
Баошич
Йован
33
Balsa
Vukotic
23
Дублевич
Балса
4
Andrija
Kaluderovic2
8
Джюришич
Марко
20
Вусурович
Милан
55
Ондон
Крис
18
Зорич
Дарко
Динамо Тбилиси
4-2-1-3
Морнар
4-3-3

История личных встреч

Динамо Тбилиси
Морнар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Тбилиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угрехелидзе Николос 1 0.5
Vakhtang Salia 1 0.5
Схиртладзе Давит 0 0
Сантис Оскар 0 0
Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джюришич Марко 1 0.5
Зорич Дарко 1 0.5
Вусурович Милан 1 0.5

Карточки

Динамо Тбилиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угрехелидзе Николос 1 1
Фельдхофер Фердинанд 1 0
Каландадзе Александре 1 0
Моисцрапишвили Гиорги 1 0
Хвадагиани Саба 1 0
Ломинадзе Нодар 1 0
Симон Доминик 1 0
Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дублевич Балса 2 0
Сератлич Эрмин 0 1
Зорич Дарко 1 0
Вусурович Милан 1 0
Джюришич Марко 1 0
Попович Стефан 1 0

Результаты матчей

Динамо Тбилиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морнар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Тбилиси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 2:0 Колхети Поти - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2
Дила - Динамо Тбилиси 2:1 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Телави 0:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 3:1 Гагра - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Колхети Поти 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Динамо Тбилиси - Дила 2:2 Динамо Тбилиси - Самтредия 1:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Телави - Динамо Тбилиси 4:0 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Бельцы - Динамо Тбилиси 0:4
Морнар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0
Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2 Морнар - Сутьеска Никшич 1:0

Результаты матчей

Динамо Тбилиси
Морнар

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Тбилиси
Морнар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 112
    Динамо Тбилиси 93.8% (105)
    X 2.7% (3)
    Морнар 3.6% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Тбилиси 1:1 Морнар

    Исход игры
    Динамо Тбилиси
    93.8% (105)
    Ничья
    2.7% (3)
    Морнар
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.4% (55)
    Меньше
    48.6% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    48.6% (52)
    Нет
    51.4% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Тбилиси
    36.6% (41)
    2:1 Динамо Тбилиси
    33.9% (38)
    3:1 Динамо Тбилиси
    8% (9)
    1:0 Динамо Тбилиси
    7.1% (8)
    3:0 Динамо Тбилиси
    4.5% (5)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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