Тур: 1. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи.
1:1
Конец матча
0'
20' Красная карточкаУгрехелидзе Николос
1:0
33' ГолVakhtang Salia
34' Желтая карточкаДублевич Балса
37' Желтая карточкаСимон Доминик
1:1
57' ГолЗорич Дарко
58' Желтая карточкаЗорич Дарко
83' Желтая карточкаЛоминадзе Нодар
90' Желтая карточкаВусурович Милан
90' Желтая карточкаПопович Стефан
90'+10
Ход матча
33'
34'
37'
57'
57'
1:1
58'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
18
Сантис
Оскар
15
Баошич
Йован
55
Ондон
Крис
18
Зорич
Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Сантис ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
21 КадетеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баошич ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Ондон КрисНападающий
-
18 Зорич ДаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Kotaro Kishi
-
-
94 Luka Perovic
-
Главный тренер: Simo Medigovic
История личных встреч
Динамо Тбилиси
Морнар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угрехелидзе Николос
|1
|0.5
|Vakhtang Salia
|1
|0.5
|Схиртладзе Давит
|0
|0
|Сантис Оскар
|0
|0
Морнар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джюришич Марко
|1
|0.5
|Зорич Дарко
|1
|0.5
|Вусурович Милан
|1
|0.5
Карточки
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угрехелидзе Николос
|1
|1
|Фельдхофер Фердинанд
|1
|0
|Каландадзе Александре
|1
|0
|Моисцрапишвили Гиорги
|1
|0
|Хвадагиани Саба
|1
|0
|Ломинадзе Нодар
|1
|0
|Симон Доминик
|1
|0
Морнар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дублевич Балса
|2
|0
|Сератлич Эрмин
|0
|1
|Зорич Дарко
|1
|0
|Вусурович Милан
|1
|0
|Джюришич Марко
|1
|0
|Попович Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морнар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Динамо Тбилиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Тбилиси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 2:0 Колхети Поти - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2
Дила - Динамо Тбилиси 2:1 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Тбилиси - Телави 0:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 3:1 Гагра - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Колхети Поти 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Динамо Тбилиси - Дила 2:2 Динамо Тбилиси - Самтредия 1:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Телави - Динамо Тбилиси 4:0 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Бельцы - Динамо Тбилиси 0:4
Морнар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0
Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2 Морнар - Сутьеска Никшич 1:0
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
Морнар
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Тбилиси
Морнар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Тбилиси 1:1 Морнар
Исход игры
Динамо Тбилиси
93.8% (105)
Ничья
2.7% (3)
Морнар
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.4% (55)
Меньше
48.6% (52)
Обе команды забьют
Да
48.6% (52)
Нет
51.4% (55)
Популярный счёт
2:0 Динамо Тбилиси
36.6% (41)
2:1 Динамо Тбилиси
33.9% (38)
3:1 Динамо Тбилиси
8% (9)
1:0 Динамо Тбилиси
7.1% (8)
3:0 Динамо Тбилиси
4.5% (5)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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