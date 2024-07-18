Тур: 1. Стадион: Ryan McBride Brandywell Stadium.
2:0
Второй тайм: 60'
0'
25' Желтая карточкаО'Райли Адам
30' Желтая карточкаХобан Патрик
32' Желтая карточкаJack Storer
1:0
38' ГолКонноли Марк
45' Вторая желтая карточкаО'Райли Адам
49' Желтая карточкаКелли Дэниэл
51' Желтая карточкаJuan Blanko1
2:0
57' ГолХобан Патрик
Ход матча
25'
30'
32'
38'
1:0
45'
46'
49'
51'
57'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
14
Доэрти
Бен
28
О'Райли
Адам
27
Келли
Дэниэл
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
11
Forjan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Доэрти БенЗащитник
-
28 О'Райли АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келли ДэниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Райан ТаджВратарь
- Защитник
-
24 Тодд СэмЗащитник
-
15 Диалло СадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Colm Whelan
-
40 Callum McCay
-
Главный тренер: Хиггинс Руайдри
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
32 Ронко КеванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 ForjanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Харо ЭванПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Lee Coombes
-
-
-
33 Han Stevens
-
Главный тренер: Nathan Rooney
История личных встреч
Дерри Сити
Мэгпайс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Дерри Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конноли Марк
|1
|0.5
|Доэрти Бен
|0
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Эштон
|1
|0.5
|Francisco Zuniga
|1
|0.5
|Гарсия Жан-Карлос
|0
|0
Карточки
Дерри Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Райли Адам
|1
|1
|Конноли Марк
|1
|0
|Хобан Патрик
|1
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jack Storer
|2
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Гарсия Жан-Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дерри Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 5:1 Крузейдерс - Дерри Сити 0:2
Богемианс Дублин - Дерри Сити 1:2 Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити - Уотерфорд Юнайтед 3:0 Дандолк - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Голуэй Юнайтед - Дерри Сити 0:0 Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Дандолк 4:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:0
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3
Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4
Результаты матчей
Дерри Сити
Мэгпайс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дерри Сити
Мэгпайс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Дерри Сити 2:0 Мэгпайс
Исход игры
Дерри Сити
88.1% (96)
Ничья
9.2% (10)
Мэгпайс
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
2:1 Дерри Сити
32.1% (35)
2:0 Дерри Сити
25.7% (28)
3:0 Дерри Сити
13.8% (15)
1:0 Дерри Сити
12.8% (14)
1:1 Ничья
8.3% (9)
1:2 Мэгпайс
2.8% (3)
3:1 Дерри Сити
1.8% (2)
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