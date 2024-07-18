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Тур: 1. Стадион: .
Дерри Сити
2:0
Второй тайм: 60'
Мэгпайс
0'
25' Желтая карточка
О'Райли Адам
30' Желтая карточка
Хобан Патрик
32' Желтая карточка
Jack Storer
1:0
38' Гол
Конноли Марк
45' Вторая желтая карточка
О'Райли Адам
49' Желтая карточка
Келли Дэниэл
51' Желтая карточка
Juan Blanko1
2:0
57' Гол
Хобан Патрик

Ход матча

25'
О'Райли Адам
 
30'
Хобан Патрик
 
32'
 
Jack Storer
38'
Конноли Марк
(Доэрти Бен)
1:0
45'
О'Райли Адам
 
46'
 
Харо Эван
Jack Storer
49'
Келли Дэниэл
 
51'
 
Juan Blanko1
57'
Хобан Патрик
2:0
58'
 
Lee Coombes
Francisco Zuniga

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 109
Дерри Сити 88.1% (96)
X 9.2% (10)
Мэгпайс 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дерри Сити
Ничья
Мэгпайс
1.24
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6.70
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20.00
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Все Коэффициенты
1
Махер
Брайан
23
Даммигэн
Кэмерон
6
Конноли
Марк
3
Колл
Киаран
14
Доэрти
Бен
28
О'Райли
Адам
8
Петчинг
Уильям
27
Келли
Дэниэл
12
Макмаллан
Пол
7
Даффи
Майкл
9
Хобан
Патрик
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
4
Ruben
Diaz
3
Тейлор
Эштон
5
Francisco
Zuniga
6
Карраскаль
Алехандро
9
Jack
Storer
8
Carlos
García
III
77
Olatunde
Bayode
11
Forjan
7
Juan
Blanko1
Дерри Сити
4-2-3-1
Мэгпайс
4-3-3

История личных встреч

Дерри Сити
Мэгпайс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конноли Марк 1 0.5
Доэрти Бен 0 0
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Эштон 1 0.5
Francisco Zuniga 1 0.5
Гарсия Жан-Карлос 0 0

Карточки

Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Райли Адам 1 1
Конноли Марк 1 0
Хобан Патрик 1 0
Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Storer 2 0
Колинг Дэйл 1 0
Гарсия Жан-Карлос 1 0

Результаты матчей

Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дерри Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 5:1 Крузейдерс - Дерри Сити 0:2
Богемианс Дублин - Дерри Сити 1:2 Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити - Уотерфорд Юнайтед 3:0 Дандолк - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Голуэй Юнайтед - Дерри Сити 0:0 Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Дандолк 4:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:0
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3
Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4

Результаты матчей

Дерри Сити
Мэгпайс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дерри Сити
Мэгпайс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Francisco Zuniga уходит с поля. Ли Кумбис выходит вместо него
  • 57'
    Г О О О О Л - Хобан Патрик бьет в цель!
  • 51'
    Хуан Хесус Аргес получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Келли Дэниэл получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jack Storer уходит с поля. Харо Эван выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    О'Райли Адам получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 32'
    Jack Storer получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Хобан Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    О'Райли Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ryan McBride Brandywell Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 109
    Дерри Сити 88.1% (96)
    X 9.2% (10)
    Мэгпайс 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дерри Сити
    Ничья
    Мэгпайс
    1.24
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    Прогнозы на матч Дерри Сити 2:0 Мэгпайс

    Исход игры
    Дерри Сити
    88.1% (96)
    Ничья
    9.2% (10)
    Мэгпайс
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (50)
    Нет
    53.7% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Дерри Сити
    32.1% (35)
    2:0 Дерри Сити
    25.7% (28)
    3:0 Дерри Сити
    13.8% (15)
    1:0 Дерри Сити
    12.8% (14)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    1:2 Мэгпайс
    2.8% (3)
    3:1 Дерри Сити
    1.8% (2)
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