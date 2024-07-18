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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Дерри Сити
2:1
Итог доп. времени
Мэгпайс
0'
25' Желтая карточка
О'Райли Адам
30' Желтая карточка
Хобан Патрик
32' Желтая карточка
Jack Storer
1:0
38' Гол
Конноли Марк
45' Вторая желтая карточка
О'Райли Адам
49' Желтая карточка
Келли Дэниэл
51' Желтая карточка
Juan Blanko1
2:0
57' Гол
Хобан Патрик
64' Желтая карточка
Ruben Diaz
80' Желтая карточка
Макмаллан Пол
85' Желтая карточка
Конноли Марк
90' Желтая карточка
Харо Эван
93' Желтая карточка
Ронко Кеван
98' Желтая карточка
Lee Coombes
103' Желтая карточка
Диалло Саду
2:1
111' Гол
Харо Эван

Ход матча

25'
О'Райли Адам
 
30'
Хобан Патрик
 
32'
 
Jack Storer
38'
Конноли Марк
(Доэрти Бен)
1:0
45'
О'Райли Адам
 
46'
 
Харо Эван
Jack Storer
49'
Келли Дэниэл
 
51'
 
Juan Blanko1
57'
Хобан Патрик
2:0
58'
 
Lee Coombes
Francisco Zuniga
60'
 
Фариас Мачадо де Филью Эдуардо Саллес
Forjan
64'
 
Ruben Diaz
79'
Диалло Саду
Даммигэн Кэмерон
 
80'
Макмаллан Пол
 
81'
Маллен Дэниел
Даффи Майкл
 
85'
Конноли Марк
 
90'
 
Харо Эван
91'
Макэлени Шейн
Келли Дэниэл
 
91'
Тодд Сэм
Конноли Марк
 
93'
 
Ронко Кеван
98'
 
Lee Coombes
99'
 
Cristian Orihuela
Ронко Кеван
103'
Диалло Саду
 
106'
Colm Whelan
Доэрти Бен
 
111'
2:1
Харо Эван
112'
 
Julian Del Rio
Carlos García III

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 26
  • 7 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 109
Дерри Сити 88.1% (96)
X 9.2% (10)
Мэгпайс 2.8% (3)
Все прогнозы
1
Махер
Брайан
23
Даммигэн
Кэмерон
6
Конноли
Марк
3
Колл
Киаран
14
Доэрти
Бен
28
О'Райли
Адам
8
Петчинг
Уильям
27
Келли
Дэниэл
12
Макмаллан
Пол
7
Даффи
Майкл
9
Хобан
Патрик
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
4
Ruben
Diaz
3
Тейлор
Эштон
5
Francisco
Zuniga
6
Карраскаль
Алехандро
9
Jack
Storer
8
Carlos
García
III
77
Olatunde
Bayode
11
Forjan
7
Juan
Blanko1
Дерри Сити
4-2-3-1
Мэгпайс
4-3-3

История личных встреч

Дерри Сити
Мэгпайс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конноли Марк 1 0.5
Хобан Патрик 1 0.5
Доэрти Бен 0 0
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Эштон 1 0.5
Харо Эван 1 0.5
Francisco Zuniga 1 0.5
Гарсия Жан-Карлос 0 0

Карточки

Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Райли Адам 1 1
Конноли Марк 2 0
Хобан Патрик 1 0
Макмаллан Пол 1 0
Келли Дэниэл 1 0
Диалло Саду 1 0
Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Storer 2 0
Lee Coombes 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Гарсия Жан-Карлос 1 0
Ruben Diaz 1 0
Juan Blanko1 1 0
Харо Эван 1 0
Ронко Кеван 1 0

Результаты матчей

Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Дерри Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 5:1 Крузейдерс - Дерри Сити 0:2
Богемианс Дублин - Дерри Сити 1:2 Дерри Сити - Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити - Уотерфорд Юнайтед 3:0 Дандолк - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Голуэй Юнайтед - Дерри Сити 0:0 Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Дандолк 4:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:0
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3
Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 2:4

Результаты матчей

Дерри Сити
Мэгпайс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дерри Сити
Мэгпайс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 112'
    Carlos Garcia уходит с поля. Джулиан Дель Рио выходит вместо него
  • 111'
    ГОООООЛ - Харо Эван забивает
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Доэрти Бен уходит с поля. Colm Whelan выходит вместо него
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 103'
    Саду Диалло получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Ронко Кеван уходит с поля. Cristian Orihuela выходит вместо него
  • Второй тайм
  • 94'
    Харо Эван получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Келли Дэниэл получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Jack Storer уходит с поля. Харо Эван выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      О'Райли Адам получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Jack Storer получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Хобан Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      О'Райли Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ryan McBride Brandywell Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Дерри Сити 88.1% (96)
    X 9.2% (10)
    Мэгпайс 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дерри Сити 2:1 Мэгпайс онлайн

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    Прогнозы на матч Дерри Сити 2:1 Мэгпайс

    Исход игры
    Дерри Сити
    88.1% (96)
    Ничья
    9.2% (10)
    Мэгпайс
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (50)
    Нет
    53.7% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Дерри Сити
    32.1% (35)
    2:0 Дерри Сити
    25.7% (28)
    3:0 Дерри Сити
    13.8% (15)
    1:0 Дерри Сити
    12.8% (14)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    1:2 Мэгпайс
    2.8% (3)
    3:1 Дерри Сити
    1.8% (2)
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