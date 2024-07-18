Тур: 1. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu.
0'
49' Желтая карточкаAkos Kinyik
54' Желтая карточкаKrisztian Kovacs
0:1
79' ГолКонывес Норберт
81' Желтая карточкаВиндеккер Йожеф
0:2
90' ГолБёде Даниэль
90' Желтая карточкаСабо Янош
90'+5
Ход матча
49'
54'
79'
81'
90'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
11
Роджер
VII
23
Отвош
Бенс
30
Сабо
Янош
11
Осват
Оттила
26
Мезей
Саболч
21
Kristof
Papp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Кэрэруш ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Флорин Санду Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Отвош БенсЗащитник
- Защитник
-
30 Сабо ЯношЗащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ленжер БенцеЗащитник
-
12 Ваш ГаборЗащитник
-
77 Геве ЖолтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
-
-
14 Erik Silye
-
17 Bence Kocsis
-
29 Barna Toth
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
История личных встреч
Хунедоара
Пакш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Хунедоара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёде Даниэль
|1
|0.5
|Конывес Норберт
|1
|0.5
|Виндеккер Йожеф
|0
|0
Карточки
Хунедоара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akos Kinyik
|2
|0
|Сабо Балинт
|0
|1
|Виндеккер Йожеф
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Krisztian Kovacs
|1
|0
Результаты матчей
Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пакш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хунедоара
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0
Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Арджеш 2:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:1
Пакш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6
Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2 Диошдьёр - Пакш 2:1 Пакш - Дебрецен 1:1 МТК Будапешт - Пакш 0:2
Результаты матчей
Хунедоара
Пакш
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хунедоара
Пакш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
|Ботев Пловдив
|Минков Николай
|2
Прогнозы на матч Хунедоара 0:2 Пакш
Исход игры
Хунедоара
52.3% (57)
Ничья
25.7% (28)
Пакш
22% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
68.52% (74)
Нет
31.48% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.9% (26)
2:1 Хунедоара
22% (24)
1:2 Пакш
12.8% (14)
1:0 Хунедоара
11% (12)
3:0 Хунедоара
8.3% (9)
0:1 Пакш
4.6% (5)
2:0 Хунедоара
3.7% (4)
3:1 Хунедоара
2.8% (3)
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