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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Хунедоара
0:2
Конец матча
Пакш
0'
49' Желтая карточка
Akos Kinyik
54' Желтая карточка
Krisztian Kovacs
0:1
79' Гол
Конывес Норберт
81' Желтая карточка
Виндеккер Йожеф
0:2
90' Гол
Бёде Даниэль
90' Желтая карточка
Сабо Янош
90'+5

Ход матча

49'
 
Akos Kinyik
54'
 
Krisztian Kovacs
62'
 
Бёде Даниэль
Хахн Янош
62'
 
Виндеккер Йожеф
Мезей Саболч
62'
 
Erik Silye
Krisztian Kovacs
71'
 
Ваш Габор
Вечеи Балинт
79'
0:1
Конывес Норберт
(Виндеккер Йожеф)
81'
 
Виндеккер Йожеф
84'
Уббинк Корнелис
Antonio Bradu
 
84'
Велисар Михай
Някша Александру
 
90'
0:2
Бёде Даниэль
(Kristof Papp)
90'
Alexandru Girbita
Daniel Pirvulescu
 
90'
 
Сабо Янош
90'
Поп Ионут
Роджер VII
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 109
Хунедоара 52.3% (57)
X 25.7% (28)
Пакш 22% (24)
Все прогнозы
12
Stefan
Lefter
13
Flavius
Iacob
6
Viorel
Lica
30
Antonio
Manolache
10
Някша
Александру
11
Роджер
VII
8
Antonio
Bradu
97
Хрездац
Денис
7
Marius
Lupu
9
Буш
Сержиу
19
Daniel
Pirvulescu
1
Саппанош
Петер
23
Отвош
Бенс
2
Akos
Kinyik
30
Сабо
Янош
11
Осват
Оттила
26
Мезей
Саболч
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
20
Krisztian
Kovacs
9
Хахн
Янош
15
Конывес
Норберт
Хунедоара
4-3-3
Пакш
3-5-2

История личных встреч

Хунедоара
Пакш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёде Даниэль 1 0.5
Конывес Норберт 1 0.5
Виндеккер Йожеф 0 0

Карточки

Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akos Kinyik 2 0
Сабо Балинт 0 1
Виндеккер Йожеф 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Krisztian Kovacs 1 0

Результаты матчей

Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пакш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хунедоара
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0
Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Арджеш 2:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:1
Пакш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6
Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2 Диошдьёр - Пакш 2:1 Пакш - Дебрецен 1:1 МТК Будапешт - Пакш 0:2

Результаты матчей

Хунедоара
Пакш

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хунедоара
Пакш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Хахн Янош сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Конывес Норберт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Хунедоара 52.3% (57)
    X 25.7% (28)
    Пакш 22% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Хунедоара 0:2 Пакш онлайн

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    Прогнозы на матч Хунедоара 0:2 Пакш

    Исход игры
    Хунедоара
    52.3% (57)
    Ничья
    25.7% (28)
    Пакш
    22% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (74)
    Нет
    31.48% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.9% (26)
    2:1 Хунедоара
    22% (24)
    1:2 Пакш
    12.8% (14)
    1:0 Хунедоара
    11% (12)
    3:0 Хунедоара
    8.3% (9)
    0:1 Пакш
    4.6% (5)
    2:0 Хунедоара
    3.7% (4)
    3:1 Хунедоара
    2.8% (3)
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