Тур: 1. Стадион: Сентенари Стэдиум.
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМускат Николай
41' Желтая карточкаМехмети Аднард
1:0
46' ГолYuri4
1:1
48' ГолКара Теди
76' Желтая карточкаГуйе Магетте
90' Желтая карточкаAlex Tanque
1:2
90' ГолКеко Альберс
90' Желтая карточкаMarko Drobnjak
90' Желтая карточкаМба Кристиан
90'+8
Ход матча
17'
41'
46'
1:0
48'
1:1
76'
90'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
23
Alex
Tanque
10
Yuri4
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
34
Сембен
Салиу
14
Гуйе
Магетте
22
Кара
Теди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alex TanqueПолузащитник
-
10 Yuri4Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Гути ТенориоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Winston Muscat
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зека АгимПолузащитник
-
10 Кеко АльберсНападающий
- Нападающий
-
90 Мба КристианНападающий
-
-
-
-
28 Oresti Rifa
-
Главный тренер: Шехи Оргес
История личных встреч
Марсашлокк
Партизани
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Марсашлокк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri4
|2
|1
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муратай Валентино
|1
|0.5
|Кара Теди
|1
|0.5
|Кеко Альберс
|1
|0.5
|Хадрой Энди
|0
|0
Карточки
Марсашлокк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alex Tanque
|2
|0
|Агирре Леандро
|1
|0
|Marko Drobnjak
|1
|0
|Мускат Николай
|1
|0
|Igor Leonardo
|1
|0
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зека Агим
|1
|0
|Гуйе Магетте
|1
|0
|Мехмети Аднард
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Марсашлокк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Марсашлокк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Марсашлокк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марсашлокк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Партизани - Марсашлокк 1:1 Марсашлокк - Бальцан 0:1 Хибернианс - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Флориана 1:0
Санта-Лючия Ф.К. - Марсашлокк 0:3 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 1:1 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Марсашлокк - Биркиркара 0:0 Марсашлокк - Моста 1:2 Валлетта - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Сиренс - Марсашлокк 1:1 Марсашлокк - Гудья Юнайтед 2:1 Нашшар Лайонз - Марсашлокк 0:0 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Марсашлокк - Хибернианс 1:1 Флориана - Марсашлокк 3:2 Марсашлокк - Санта-Лючия Ф.К. 3:0 Гзира Юнайтед - Марсашлокк 2:4 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1
Партизани
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Партизани - Марсашлокк 1:1 Партизани - Шкендия 2:1 Партизани - КФ Лапи 0:0 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1
Партизани - Эгнатия 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0 Скендербеу - Партизани 1:0 Кукес - Партизани 0:1
Результаты матчей
Марсашлокк
Партизани
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Марсашлокк
Партизани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Марсашлокк 1:2 Партизани
Исход игры
Марсашлокк
11.9% (13)
Ничья
21.1% (23)
Партизани
67% (73)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
63.55% (68)
Нет
36.45% (39)
Популярный счёт
1:2 Партизани
32.1% (35)
0:1 Партизани
26.6% (29)
1:1 Ничья
20.2% (22)
2:1 Марсашлокк
6.4% (7)
1:3 Партизани
2.8% (3)
1:0 Марсашлокк
2.8% (3)
0:2 Партизани
2.8% (3)
2:0 Марсашлокк
1.8% (2)
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