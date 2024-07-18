  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Марсашлокк
1:2
Конец матча
Партизани
0'
17' Желтая карточка
Мускат Николай
41' Желтая карточка
Мехмети Аднард
1:0
46' Гол
Yuri4
1:1
48' Гол
Кара Теди
76' Желтая карточка
Гуйе Магетте
90' Желтая карточка
Alex Tanque
1:2
90' Гол
Кеко Альберс
90' Желтая карточка
Marko Drobnjak
90' Желтая карточка
Мба Кристиан
90'+8

Ход матча

8'
 
Мехмети Аднард
Муратай Валентино
17'
Мускат Николай
 
41'
 
Мехмети Аднард
46'
Yuri4
1:0
48'
1:1
Кара Теди
(Хадрой Энди)
71'
 
Мба Кристиан
Бинцука Кокси
76'
 
Гуйе Магетте
77'
Jake Ghio
Мускат Николай
 
81'
Уолкер Джейкоб
Igor Leonardo
 
86'
 
Кеко Альберс
Кара Теди
90'
Alex Tanque
 
90'
1:2
Кеко Альберс
(Хадрой Энди)
90'
Marko Drobnjak
 
90'
 
Мба Кристиан
90'
Патрик II
Джефферсон Сантос
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 109
Марсашлокк 11.9% (13)
X 21.1% (23)
Партизани 67% (73)
Все прогнозы
95
Marko
Drobnjak
28
Nikola
Radjen
22
Lucas
Lopez
II
3
Джефферсон
Сантос
4
Микаллеф
Карл
27
Агирре
Леандро
30
Шиклуна
Райан
6
Мускат
Николай
96
Igor
Leonardo
23
Alex
Tanque
10
Yuri4
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
34
Сембен
Салиу
5
Битычи
Алтын
33
Згуро
Вангьел
21
Муратай
Валентино
14
Гуйе
Магетте
99
Ррапай
Аринальдо
24
Бинцука
Кокси
22
Кара
Теди
26
Бухелай
Пауло
Марсашлокк
3-4-2-1
Партизани
4-3-3

История личных встреч

Марсашлокк
Партизани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Марсашлокк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri4 2 1
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муратай Валентино 1 0.5
Кара Теди 1 0.5
Кеко Альберс 1 0.5
Хадрой Энди 0 0

Карточки

Марсашлокк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Tanque 2 0
Агирре Леандро 1 0
Marko Drobnjak 1 0
Мускат Николай 1 0
Igor Leonardo 1 0
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зека Агим 1 0
Гуйе Магетте 1 0
Мехмети Аднард 1 0
Мба Кристиан 1 0

Результаты матчей

Марсашлокк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Марсашлокк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Марсашлокк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марсашлокк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Партизани - Марсашлокк 1:1 Марсашлокк - Бальцан 0:1 Хибернианс - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Флориана 1:0
Санта-Лючия Ф.К. - Марсашлокк 0:3 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 1:1 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Марсашлокк - Биркиркара 0:0 Марсашлокк - Моста 1:2 Валлетта - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Сиренс - Марсашлокк 1:1 Марсашлокк - Гудья Юнайтед 2:1 Нашшар Лайонз - Марсашлокк 0:0 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Марсашлокк - Хибернианс 1:1 Флориана - Марсашлокк 3:2 Марсашлокк - Санта-Лючия Ф.К. 3:0 Гзира Юнайтед - Марсашлокк 2:4 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1
Партизани
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Партизани - Марсашлокк 1:1 Партизани - Шкендия 2:1 Партизани - КФ Лапи 0:0 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1
Партизани - Эгнатия 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0 Скендербеу - Партизани 1:0 Кукес - Партизани 0:1

Результаты матчей

Марсашлокк
Партизани

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Марсашлокк
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Марсашлокк 11.9% (13)
    X 21.1% (23)
    Партизани 67% (73)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Марсашлокк 1:2 Партизани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Марсашлокк 1:2 Партизани

    Исход игры
    Марсашлокк
    11.9% (13)
    Ничья
    21.1% (23)
    Партизани
    67% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.55% (68)
    Нет
    36.45% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Партизани
    32.1% (35)
    0:1 Партизани
    26.6% (29)
    1:1 Ничья
    20.2% (22)
    2:1 Марсашлокк
    6.4% (7)
    1:3 Партизани
    2.8% (3)
    1:0 Марсашлокк
    2.8% (3)
    0:2 Партизани
    2.8% (3)
    2:0 Марсашлокк
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный