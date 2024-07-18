Первый тайм

13' С правого фланга навесил Иванович на дальнюю штангу, где головой отправил сферу в сетку Энен, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

12' С угла поля навесил Хриен на ближнюю штангу, где пробивал головой Лавринчик, но мяч полетел рядом со штангой.

12' На чужой половине поля грамотно подставился Энен и смог заработать для своей команды опасный стандарт.

11' Забросил в штрафную соперника Хриен на Гладика, но того смог опередить в силовой борьбе защитник и вынес за лицевую линию.

10' С фланга подал теперь уже Тапалов в штрафную на Энена, но того опередил Мойжиш и вынес сферу далеко на угловой.

9' Ушел от соперника по флангу Иванович и прострелил в центр на Энена, но тому пробить не позволил Малы в силовой борьбе.