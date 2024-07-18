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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тобол
2:0
Первый тайм: 12'
Ружомберок

Ход матча

8'
Эль-Мессауди Ахмед
(Иванович Игор)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Тобол 65.8% (79)
X 16.7% (20)
Ружомберок 17.5% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тобол
Ничья
Ружомберок
1.62
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Покатилов
Стас
15
Габараев
Альберт
55
Миладинович
Иван
5
Ндиайе
Пап-Альюн
II
16
Тапалов
Еркин
13
Мосиашвили
Цотнэ
6
Эдем
Эссьен
Эдедем
11
Чесноков
Ислам
8
Эль-Мессауди
Ахмед
77
Энен
Давид
10
Иванович
Игор
34
Фрюхвальд
Томаш
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
25
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
8
Домонкос
Кристоф
14
Гладик
Ян
26
Marko
Kelemen
30
Хриен
Мартин
Тобол
3-4-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Тобол
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 1
Энен Давид 1 1
Чесноков Ислам 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симон Габриэл 3 3
Мадленяк Матей 1 1
Селески Александер 1 1
Гладик Ян 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахов Евгений 1 0
Миладинович Иван 1 0
Габараев Альберт 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симон Габриэл 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Селески Александер 1 0

Результаты матчей

Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0
Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1
Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1

Результаты матчей

Тобол
Ружомберок

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

5:2
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тобол
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1 (1)
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Сабо Балинт 1
Тобол Шахов Евгений 1
Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    13'
    С правого фланга навесил Иванович на дальнюю штангу, где головой отправил сферу в сетку Энен, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
  • 12'
    С угла поля навесил Хриен на ближнюю штангу, где пробивал головой Лавринчик, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 12'
    На чужой половине поля грамотно подставился Энен и смог заработать для своей команды опасный стандарт.
  • 11'
    Забросил в штрафную соперника Хриен на Гладика, но того смог опередить в силовой борьбе защитник и вынес за лицевую линию.
  • Угловой
    10'
    С фланга подал теперь уже Тапалов в штрафную на Энена, но того опередил Мойжиш и вынес сферу далеко на угловой.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу Иванович и прострелил в центр на Энена, но тому пробить не позволил Малы в силовой борьбе.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Ахмед Эль-Массауди! Удалось быстро открыть счёт в матче казахской команде. Проникающий пас отдавал Иванович в штрафную на ход Эль-Массауди, который легко переиграл голкипера, пробив точно под перекладину.
  • 7'
    Пробивал по воротам Иванович из пределов штрафной после прострела от Чеснокова, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 6'
    С левого фланга Хриен навесил в центр штрафной, где пробил с лету в падении Гладик, но точно в руки Покатилову.
  • 5'
    Убегал в контратаку на скорости Эль-Мессауди после заброса от Мосиашвили, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 4'
    Забросил по флангу Домонкос на ход Хриену, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-зеленых цветах, гости выбрали черно-оранжевый комплект формы.
  • 2'
    Счет изначально в пользу гостей, так что казахская команда решительно с первых минут будет атаковать, о чем нам говорит и стартовый состав.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • 3дравствуйте, уважаемые болельщики. Приглашаю вас на ответный поединок квалификации Лиги Европы, в котором "Тобол" примет "Ружомберок". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тобол 2:0 Ружомберок

    Исход игры
    Тобол
    65.3% (81)
    Ничья
    16.1% (20)
    Ружомберок
    18.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (66)
    Меньше
    38.89% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Тобол
    29.8% (37)
    1:0 Тобол
    21.8% (27)
    1:2 Ружомберок
    10.5% (13)
    1:1 Ничья
    9.7% (12)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    2:0 Тобол
    2.4% (3)
    3:2 Тобол
    1.6% (2)
    1:3 Ружомберок
    1.6% (2)
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