Тур: 1. Стадион: Центральный стадион Костаная.
Позже
История личных встреч
Тобол
Ружомберок
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Игор
|1
|1
|Энен Давид
|1
|1
|Чесноков Ислам
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симон Габриэл
|3
|3
|Мадленяк Матей
|1
|1
|Селески Александер
|1
|1
|Гладик Ян
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахов Евгений
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Габараев Альберт
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симон Габриэл
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Результаты матчей
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0
Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1
Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Результаты матчей
Тобол
Ружомберок
Точный счет
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
5:2
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тобол
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Корвинул Хунедоара
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1 (1)
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Сабо Балинт
|1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Корвинул Хунедоара
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
Прогнозы на матч Тобол - Ружомберок
Исход игры
Тобол
58.8% (30)
Ничья
19.6% (10)
Ружомберок
21.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
62.5% (30)
Нет
37.5% (18)
Популярный счёт
1:0 Тобол
31.4% (16)
1:2 Ружомберок
17.6% (9)
2:1 Тобол
15.7% (8)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:2 Ничья
7.8% (4)
2:0 Тобол
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!