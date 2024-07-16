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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тобол
 
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Ружомберок
Прогнозы 51
Тобол 58.8% (30)
X 19.6% (10)
Ружомберок 21.6% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Ружомберок
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Тобол
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 1
Энен Давид 1 1
Чесноков Ислам 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симон Габриэл 3 3
Мадленяк Матей 1 1
Селески Александер 1 1
Гладик Ян 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахов Евгений 1 0
Миладинович Иван 1 0
Габараев Альберт 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симон Габриэл 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Селески Александер 1 0

Результаты матчей

Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0
Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1
Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1

Результаты матчей

Тобол
Ружомберок

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

5:2
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тобол
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Корвинул Хунедоара Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1 (1)
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Сабо Балинт 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Ружомберок от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Тобол 58.8% (30)
    X 19.6% (10)
    Ружомберок 21.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Ружомберок
    1.95
    Реклама, pari.ru
    4.20
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    5.00
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    Прогнозы на матч Тобол - Ружомберок

    Исход игры
    Тобол
    58.8% (30)
    Ничья
    19.6% (10)
    Ружомберок
    21.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Тобол
    31.4% (16)
    1:2 Ружомберок
    17.6% (9)
    2:1 Тобол
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    7.8% (4)
    2:0 Тобол
    3.9% (2)
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