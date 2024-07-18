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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тирана
0:1
Конец матча
Торпедо Кутаиси
0'
0:1
3' Гол
Йонсен Бьорн
7' Желтая карточка
Йонузи Фьоарт
60' Желтая карточка
Ауро Альваро
81' Желтая карточка
Гигаури Мераб
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Йонсен Бьорн
(Мчедлишвили Георгий)
7'
Йонузи Фьоарт
 
46'
Ярмуни Валид
Ermal Meta
 
60'
 
Ауро Альваро
61'
 
Бидзинашвили Ираклий
Ауро Альваро
71'
Akileu Ndreca
Байрович Адмир
 
71'
 
Шергелашвили Лаша
Жуниор Элитон
80'
Дембеле Махамаду
Солер Ян
 
80'
Qendrim Ismajli
Пренгай Фатмир
 
80'
Abel Abah
Rimal Haxhiu
 
81'
 
Гигаури Мераб
85'
 
Манджгаладзе Гиули
Гигаури Мераб

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 110
Тирана 50.9% (56)
X 30.9% (34)
Торпедо Кутаиси 18.2% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селмани
Гентьян
80
Edison
Kola
33
Ermal
Meta
3
Мици
Гледи
13
Arhan
Isuf
8
Йонузи
Фьоарт
6
Солер
Ян
18
Пергджони
Флорьян
14
Rimal
Haxhiu
9
Байрович
Адмир
7
Пренгай
Фатмир
31
Кляич
Филип
14
Перес
Фелипе
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
3
Монтейру
Педру
21
Ауро
Альваро
20
Жуниор
Элитон
10
Нинкович
Никола
7
Гигаури
Мераб
22
Мчедлишвили
Георгий
9
Йонсен
Бьорн
Тирана
3-4-3
Торпедо Кутаиси
4-4-2

История личных встреч

Тирана
Торпедо Кутаиси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rimal Haxhiu 1 0.5
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 1 0.5
Мчедлишвили Георгий 0 0

Карточки

Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонузи Фьоарт 1 0
Пергджони Флорьян 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауро Альваро 2 0
Гигаури Мераб 1 0
Монтейру Педру 1 0

Результаты матчей

Тирана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Тирана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тирана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Тирана - Шкендия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3
Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Тирана - Кукес 1:0 Эрзени - Тирана 0:2 Тирана - Кукес 1:0 Скендербеу - Тирана 0:0 Кукес - Тирана 2:0 Тирана - Теута 1:2 Тирана - Динамо Тирана 3:2 Тирана - Эгнатия 1:1 Тирана - Теута 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Тирана - Лачи 1:1 Теута - Тирана 0:0 Партизани - Тирана 2:1
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3 Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1
Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1 Вильярреал-2 - Торпедо Кутаиси 1:4

Результаты матчей

Тирана
Торпедо Кутаиси

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Тирана
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • 46'
    Ermal Meta уходит с поля. Ярмуни Валид выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Йонузи Фьоарт получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Мчедлишвили Георгий сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Йонсен Бьорн бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 110
    Тирана 50.9% (56)
    X 30.9% (34)
    Торпедо Кутаиси 18.2% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Тирана 0:1 Торпедо Кутаиси онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тирана 0:1 Торпедо Кутаиси

    Исход игры
    Тирана
    50.9% (56)
    Ничья
    30.9% (34)
    Торпедо Кутаиси
    18.2% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    2:1 Тирана
    22.7% (25)
    1:0 Тирана
    20.9% (23)
    1:2 Торпедо Кутаиси
    13.6% (15)
    2:0 Тирана
    6.4% (7)
    0:1 Торпедо Кутаиси
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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