Тур: 1. Стадион: Эйр Албания.
0:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЙонсен Бьорн
7' Желтая карточкаЙонузи Фьоарт
60' Желтая карточкаАуро Альваро
81' Желтая карточкаГигаури Мераб
90'+8
Ход матча
3'
60'
81'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
80
Edison
Kola
33
Ermal
Meta
13
Arhan
Isuf
6
Солер
Ян
14
Rimal
Haxhiu
31
Кляич
Филип
14
Перес
Фелипе
21
Ауро
Альваро
- Основной состав
- Вратарь
-
80 Edison KolaЗащитник
-
33 Ermal MetaЗащитник
- Защитник
-
13 Arhan IsufПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Солер ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Rimal HaxhiuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Гюмси АльдиНападающий
-
99 Ярмуни ВалидНападающий
-
12 Leon Kozi
-
-
-
20 Jordi Jaku
-
-
27 Melsi Cereni
-
-
-
11 Abel Abah
-
Главный тренер: Бледи Шкемби
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
-
14 Перес ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кин Стив
История личных встреч
Тирана
Торпедо Кутаиси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rimal Haxhiu
|1
|0.5
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|1
|0.5
|Мчедлишвили Георгий
|0
|0
Карточки
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонузи Фьоарт
|1
|0
|Пергджони Флорьян
|1
|0
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауро Альваро
|2
|0
|Гигаури Мераб
|1
|0
|Монтейру Педру
|1
|0
Результаты матчей
Тирана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Тирана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тирана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Тирана - Шкендия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3
Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Тирана - Кукес 1:0 Эрзени - Тирана 0:2 Тирана - Кукес 1:0 Скендербеу - Тирана 0:0 Кукес - Тирана 2:0 Тирана - Теута 1:2 Тирана - Динамо Тирана 3:2 Тирана - Эгнатия 1:1 Тирана - Теута 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Тирана - Лачи 1:1 Теута - Тирана 0:0 Партизани - Тирана 2:1
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3 Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1
Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1 Вильярреал-2 - Торпедо Кутаиси 1:4
Результаты матчей
Тирана
Торпедо Кутаиси
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Тирана
Торпедо Кутаиси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тирана 0:1 Торпедо Кутаиси
Исход игры
Тирана
50.9% (56)
Ничья
30.9% (34)
Торпедо Кутаиси
18.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (31)
2:1 Тирана
22.7% (25)
1:0 Тирана
20.9% (23)
1:2 Торпедо Кутаиси
13.6% (15)
2:0 Тирана
6.4% (7)
0:1 Торпедо Кутаиси
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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