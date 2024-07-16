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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Милсами
 
Позже
Торпедо-БелАЗ
Прогнозы 43
Милсами 53.5% (23)
X 32.6% (14)
Торпедо-БелАЗ 14% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милсами
Ничья
Торпедо-БелАЗ
3.30
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3.45
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2.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Милсами
Торпедо-БелАЗ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Мамаду 2 2
Спатару Дану 2 2
Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побудей Вадим 1 1
Ксенофонтов Александр 1 1

Карточки

Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болохан Вадим 1 0
Камара Мамаду 1 0
Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Алимардон 1 0

Результаты матчей

Милсами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Милсами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо-БелАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Милсами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо-БелАЗ - Милсами 2:4 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Шериф - Милсами 2:1
Милсами - Бельцы 3:0 Зимбру - Милсами 3:1 Дачия-Буюканы - Милсами 1:4 Петрокуб - Милсами 3:0 Зимбру - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Бельцы - Милсами 1:0 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 ФК Валмиера - Милсами 1:3 Дила - Милсами 0:0 Кызылкум - Милсами 2:1 Петрокуб - Милсами 1:0 Флорешты - Милсами 1:0 Милсами - Спарта Селемет 3:1 Милсами - Дачия-Буюканы 3:0
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Торпедо-БелАЗ - Милсами 2:4 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 3:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0
Молодечно - Торпедо-БелАЗ 0:2 Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Днепр Могилёв 4:2 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Нафтан 2:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:0 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:0 Арсенал Дзержинск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0

Результаты матчей

Милсами
Торпедо-БелАЗ

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милсами
Торпедо-БелАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милсами - Торпедо-БелАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 43
    Милсами 53.5% (23)
    X 32.6% (14)
    Торпедо-БелАЗ 14% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милсами
    Ничья
    Торпедо-БелАЗ
    3.30
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    3.45
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    2.95
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    Прогнозы на матч Милсами - Торпедо-БелАЗ

    Исход игры
    Милсами
    53.5% (23)
    Ничья
    32.6% (14)
    Торпедо-БелАЗ
    14% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (12)
    2:1 Милсами
    20.9% (9)
    1:0 Милсами
    11.6% (5)
    2:0 Милсами
    9.3% (4)
    0:1 Торпедо-БелАЗ
    7% (3)
    3:1 Милсами
    7% (3)
    1:2 Торпедо-БелАЗ
    4.7% (2)
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