Тур: 1. Стадион: Комплексул Спортив Районал.
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История личных встреч
Милсами
Торпедо-БелАЗ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Милсами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Мамаду
|2
|2
|Спатару Дану
|2
|2
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побудей Вадим
|1
|1
|Ксенофонтов Александр
|1
|1
Карточки
Милсами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болохан Вадим
|1
|0
|Камара Мамаду
|1
|0
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Алимардон
|1
|0
Результаты матчей
Милсами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Милсами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо-БелАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Милсами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо-БелАЗ - Милсами 2:4 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Шериф - Милсами 2:1
Милсами - Бельцы 3:0 Зимбру - Милсами 3:1 Дачия-Буюканы - Милсами 1:4 Петрокуб - Милсами 3:0 Зимбру - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Бельцы - Милсами 1:0 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 ФК Валмиера - Милсами 1:3 Дила - Милсами 0:0 Кызылкум - Милсами 2:1 Петрокуб - Милсами 1:0 Флорешты - Милсами 1:0 Милсами - Спарта Селемет 3:1 Милсами - Дачия-Буюканы 3:0
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Торпедо-БелАЗ - Милсами 2:4 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 3:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0
Молодечно - Торпедо-БелАЗ 0:2 Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Днепр Могилёв 4:2 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Нафтан 2:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:0 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:0 Арсенал Дзержинск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0
Результаты матчей
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Точный счет
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогнозы на матч Милсами - Торпедо-БелАЗ
Исход игры
Милсами
53.5% (23)
Ничья
32.6% (14)
Торпедо-БелАЗ
14% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (12)
2:1 Милсами
20.9% (9)
1:0 Милсами
11.6% (5)
2:0 Милсами
9.3% (4)
0:1 Торпедо-БелАЗ
7% (3)
3:1 Милсами
7% (3)
1:2 Торпедо-БелАЗ
4.7% (2)
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