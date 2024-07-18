Тур: 1. Стадион: Bangor University Stadium.
0:2
Итог доп. времени
0'
43' Желтая карточкаCallum Bratley
57' Желтая карточкаДисней Джон
68' Желтая карточкаBen Maher
79' Желтая карточкаСпанринг Марк
79' Желтая карточкаElliot Dugan
85' Желтая карточкаШтравс Лан
0:1
88' ГолЯкшич Неманья
89' Желтая карточкаLuka Dakic
115' Желтая карточкаDan Roberts
0:2
115' ГолПоплатник Матей
Ход матча
43'
57'
68'
79'
79'
85'
88'
0:1
89'
108'
115'
115'
0:2
116'
120'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 15
-
4 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
21
Уильямс
Арон
14
Noah
Edwards
22
Пул
Деклан
24
Gasper
Jovan
10
Пекар
Мартин
21
Штравс
Лан
33
Тучич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уильямс АронПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Noah EdwardsПолузащитник
-
22 Пул ДекланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
10 Elliot Dugan
-
-
23 Luca Hogan
-
27 Jack Burman
-
Главный тренер: Neil Gibson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Gasper JovanЗащитник
-
10 Пекар МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Штравс ЛанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Тучич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ликар УрошВратарь
-
12 Luka Dakic
-
-
20 Beno Selan
-
23 Kevin Benkic
-
25 Tais Sabotic
-
26 Vid Hojc
-
-
66 Lan Hribar
-
Главный тренер: Ales Arnol
История личных встреч
Коннас Куэй
Браво
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Коннас Куэй
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ben Maher
|1
|0.5
|Callum Bratley
|0
|0
Браво
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поплатник Матей
|1
|0.5
|Якшич Неманья
|1
|0.5
|Tais Sabotic
|0
|0
Карточки
Коннас Куэй
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дисней Джон
|1
|0
|Ben Maher
|1
|0
|Рэтклифф Джордж
|1
|0
|Dan Roberts
|1
|0
|Callum Bratley
|1
|0
|Harry Franklin
|1
|0
|Elliot Dugan
|1
|0
Браво
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штравс Лан
|2
|0
|Спанринг Марк
|2
|0
|Якшич Неманья
|1
|0
|Тучич Милан
|1
|0
|Luka Dakic
|1
|0
Результаты матчей
Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Браво
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Браво
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Коннас Куэй
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Браво
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Коннас Куэй
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Браво - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - Флинт Маунтин 4:3 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - ТНС 2:1
ТНС - Коннас Куэй 2:0 Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:3 Коннас Куэй - Ньютаун 0:0 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Ньютаун - Коннас Куэй 2:3 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Пенибонт - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - ТНС 0:4 Ньютаун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Понтипридд Таун 3:1 Коннас Куэй - Барри Таун 7:0
Браво
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Браво - Коннас Куэй 0:1 Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1
Олимпия Любляна - Браво 0:1 Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0 Марибор - Браво 2:1 Браво - Целе 0:0
Результаты матчей
Коннас Куэй
Браво
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Коннас Куэй
Браво
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Коннас Куэй 0:2 Браво
Исход игры
Коннас Куэй
45.5% (50)
Ничья
24.5% (27)
Браво
30% (33)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Коннас Куэй
22.7% (25)
1:1 Ничья
21.8% (24)
1:2 Браво
15.5% (17)
1:0 Коннас Куэй
10.9% (12)
2:0 Коннас Куэй
9.1% (10)
0:1 Браво
6.4% (7)
0:2 Браво
4.5% (5)
1:3 Браво
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!