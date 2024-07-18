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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Коннас Куэй
0:2
Итог доп. времени
Браво
0'
43' Желтая карточка
Callum Bratley
57' Желтая карточка
Дисней Джон
68' Желтая карточка
Ben Maher
79' Желтая карточка
Спанринг Марк
79' Желтая карточка
Elliot Dugan
85' Желтая карточка
Штравс Лан
0:1
88' Гол
Якшич Неманья
89' Желтая карточка
Luka Dakic
115' Желтая карточка
Dan Roberts
0:2
115' Гол
Поплатник Матей

Ход матча

43'
Callum Bratley
 
46'
Ben Maher
Callum Bratley
 
57'
Дисней Джон
 
63'
Elliot Dugan
Jack Kenny
 
68'
Ben Maher
 
77'
Dan Roberts
Уильямс Арон
 
77'
 
Matic Ivansek
Станкович Якослав
79'
 
Спанринг Марк
79'
Elliot Dugan
 
85'
 
Штравс Лан
86'
 
Tais Sabotic
Штравс Лан
88'
0:1
Якшич Неманья
89'
 
Luka Dakic
91'
 
Beno Selan
Тучич Милан
108'
Luca Hogan
Harry Franklin
 
115'
Dan Roberts
 
115'
0:2
Поплатник Матей
(Tais Sabotic)
116'
Jack Burman
Эдвардс Кай
 
120'
 
Lan Hribar
Пекар Мартин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 15
  • 4 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 110
Коннас Куэй 45.5% (50)
X 24.5% (27)
Браво 30% (33)
Все прогнозы
31
Рэтклифф
Джордж
5
Нэш
Бенджамин
2
Дисней
Джон
6
Эдвардс
Кай
3
Мэрриотт
Кристофер
21
Уильямс
Арон
11
Callum
Bratley
14
Noah
Edwards
22
Пул
Деклан
12
Harry
Franklin
7
Jack
Kenny
31
Орбанич
Матия
5
Спанринг
Марк
50
Якшич
Неманья
3
Родригеш
Мигель
24
Gasper
Jovan
10
Пекар
Мартин
8
Gasper
Trdin
21
Штравс
Лан
30
Станкович
Якослав
15
Поплатник
Матей
33
Тучич
Милан
Коннас Куэй
4-3-3
Браво
4-4-2

История личных встреч

Коннас Куэй
Браво

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Коннас Куэй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ben Maher 1 0.5
Callum Bratley 0 0
Браво
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поплатник Матей 1 0.5
Якшич Неманья 1 0.5
Tais Sabotic 0 0

Карточки

Коннас Куэй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дисней Джон 1 0
Ben Maher 1 0
Рэтклифф Джордж 1 0
Dan Roberts 1 0
Callum Bratley 1 0
Harry Franklin 1 0
Elliot Dugan 1 0
Браво
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штравс Лан 2 0
Спанринг Марк 2 0
Якшич Неманья 1 0
Тучич Милан 1 0
Luka Dakic 1 0

Результаты матчей

Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Браво
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Браво
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Коннас Куэй
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Браво
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Коннас Куэй
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Браво - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - Флинт Маунтин 4:3 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - ТНС 2:1
ТНС - Коннас Куэй 2:0 Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:3 Коннас Куэй - Ньютаун 0:0 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Ньютаун - Коннас Куэй 2:3 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Пенибонт - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - ТНС 0:4 Ньютаун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Понтипридд Таун 3:1 Коннас Куэй - Барри Таун 7:0
Браво
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Браво - Коннас Куэй 0:1 Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1
Олимпия Любляна - Браво 0:1 Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0 Марибор - Браво 2:1 Браво - Целе 0:0

Результаты матчей

Коннас Куэй
Браво

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Коннас Куэй
Браво

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Пекар Мартин уходит с поля. Lan Hribar выходит вместо него
  • 116'
    Эдвардс Кай уходит с поля. Jack Burman выходит вместо него
  • 115'
    Tais Sabotic сделал результативную передачу.
  • 115'
    ГОООООЛ - Поплатник Матей забивает
  • 115'
    Dan Roberts получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Harry Franklin уходит с поля. Luca Hogan выходит вместо него
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 91'
    Тучич Милан уходит с поля. Beno Selan выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Второй тайм
  • 85'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Elliot Dugan получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Спанринг Марк получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Уильямс Арон уходит с поля. Dan Roberts выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 77'
      Станкович Якослав уходит с поля. Matic Ivansek выходит вместо него
    • 68'
      Ben Maher получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Jack Kenny уходит с поля. Elliot Dugan выходит вместо него
    • 57'
      Дисней Джон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Callum Bratley уходит с поля. Ben Maher выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Callum Bratley получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bangor University Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Коннас Куэй 45.5% (50)
    X 24.5% (27)
    Браво 30% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Коннас Куэй 0:2 Браво онлайн

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    Прогнозы на матч Коннас Куэй 0:2 Браво

    Исход игры
    Коннас Куэй
    45.5% (50)
    Ничья
    24.5% (27)
    Браво
    30% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    67.59% (73)
    Нет
    32.41% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Коннас Куэй
    22.7% (25)
    1:1 Ничья
    21.8% (24)
    1:2 Браво
    15.5% (17)
    1:0 Коннас Куэй
    10.9% (12)
    2:0 Коннас Куэй
    9.1% (10)
    0:1 Браво
    6.4% (7)
    0:2 Браво
    4.5% (5)
    1:3 Браво
    2.7% (3)
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