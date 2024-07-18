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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ислочь Минск
0:1
Пенальти
1
1
Ла-Фиорита
0'
40' Желтая карточка
Сенко Валерий
0:1
87' Гол
Семприни Якопо
90' Желтая карточка
Сципиони Стефано
110' Желтая карточка
Гуэрри Антонио
114' Желтая карточка
Маццотти Марко
117' Желтая карточка
Токкачели Алекс
1 1
0:2
Каселла Франческо
Ровдо Глеб
1:2

Ход матча

40'
Сенко Валерий
 
46'
 
Семприни Якопо
Портаччо Лука
46'
Кобеев Мирас
Шестюк Александр
 
55'
Сибилев Дмитрий
Сенко Валерий
 
65'
Ровдо Глеб
Бутко Александр
 
69'
 
Арради Ясин
Греко Никола
69'
 
Эмилиано Ольсесе
Фелипе Жоао
80'
 
Токкачели Алекс
Никола Маззотти
87'
0:1
Семприни Якопо
90'
 
Сципиони Стефано
91'
Алий Рамин
Галята Даниил
 
104'
Журавлёв Владислав
Юдчиц Евгений
 
110'
 
Гуэрри Антонио
114'
 
Маццотти Марко
117'
 
Токкачели Алекс
121'
0:2
Каселла Франческо
121'
Ровдо Глеб
1:2
Пен
1:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 25 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 116
Ислочь Минск 95.7% (111)
X 2.6% (3)
Ла-Фиорита 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ислочь Минск
Ничья
Ла-Фиорита
99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Свирский
Александр
20
Веретило
Олег
5
Ковель
Максим
18
Гоманов
Кирилл
99
Юдчиц
Евгений
23
Ибрагим
Фард
25
Галята
Даниил
22
Булмага
Вику
10
Сенко
Валерий
70
Бутко
Александр
13
Шестюк
Александр
27
Виван
Джанлука
5
Маццотти
Марко
87
Сципиони
Стефано
23
Пецци
Энрико
34
Греко
Никола
2
Гуэрри
Антонио
20
Чикарелли
Даниэль
14
Никола
Маззотти
18
Фелипе
Жоао
II
17
Каселла
Франческо
77
Портаччо
Лука
Ислочь Минск
3-4-1-2
Ла-Фиорита
4-3-3

История личных встреч

Ислочь Минск
Ла-Фиорита

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ислочь Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутко Александр 1 0.5
Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семприни Якопо 1 0.5

Карточки

Ислочь Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоманов Кирилл 1 0
Сенко Валерий 1 0
Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Жоао II 1 0
Сципиони Стефано 1 0
Гуэрри Антонио 1 0

Результаты матчей

Ислочь Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ислочь Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ислочь Минск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Витебск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0
Локомотив Гомель - Ислочь Минск 0:5 Ислочь Минск - ФК Гомель 1:0 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Нафтан - Ислочь Минск 2:1 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0
Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3
Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Фаэтано 2:1

Результаты матчей

Ислочь Минск
Ла-Фиорита

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ислочь Минск
Ла-Фиорита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Пенальти
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Ровдо!!!
    Развел игрок вратаря по разным углам, пробив в левую от себя сторону!
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Каселла!!!
    Мощно по центру пробил Каселла! 
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    Перерыв! Ждем серию пенальти!
  • 120'
    И снова ничего не добавляет арбитр.
  • 119'
    Серия аутов у гостей. Не позволяют им игроки "Ислоча" зацепиться за мяч.
  • 118'
    Кобеев решил приложиться по отскочившему от соперника мячу, но после его удара снаряд отправился на трибуны.
  • Желтая карточка
    117'
    Токкачели уложил на газон Ибрагима и получил свою желтую карточку за срыв атаки. 
  • Фол, нарушение
    116'
    Алий подтолкнул соперника в спину в момент верховой борьбы. Фол в центре поля. 
  • 115'
    Очень долго хозяева готовили свой удар, но в итоге Булмага зарядил намного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    114'
    Маццотти срубил соперника практически на линии своей штрафной площади, за что получил желтую карточку. Отличный шанс дли минчан! 
  • Желтая карточка
    113'
    Желтая карточка за разговоры была показана кому-то из тренерского штаба "Ислоча".
  • Травма, повреждение
    112'
    Два футболиста разных команд на газоне, но столкновения произошли в двух разных эпизодах. 
  • Желтая карточка
    110'
    Гуэрри наказан желтой карточкой за грубую атаку соперника.
  • Фол, нарушение
    109'
    Снова фол, на этот раз нарушил Ковель. Явно не с того начали тайм команды. 
  • Травма, повреждение
    108'
    Гоманов наступил на ногу Ольсесе, но арбитр проглядел фол. Пока не может подняться игрок "Ла-Фиориты".
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    • 107'
      Смотрим последние 15 минут игры! По темпу игры можно предположить, что мы увидим еще и серию пенальти!
    • Второй тайм начался
      106'
      Начался второй овертайм!
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 105'
      Ничего не стал добавлять арбитр к первому овертайму. 
    • Замена
      104'
      Замена в составе "Ислоча": Вместо Юдчица на поле вышел Журавлёв.
    • 103'
      Юдчиц сместился немного в центр и хотел отправить мяч в чужую штрафную, но игровой снаряд пошел по другой траектории. 
    • 102'
      Серия промахов! Три шанса было у белорусов для удара, но все игроки махнули мимо мяча после рикошетов! 
    • Угловой
      101'
      Поскользнулся игрок "Ислоча" в момент подачи углового, поэтому заброс получился не таким, как хотелось бы.
    • 100'
      Длинная верховая передача пошла в адрес Ровдо, но нападающий за мяч зацепиться не смог. 
    • 99'
      Веретило высоко поднялся и загрузил мяч в штрафную "Ла-Фиориты", где игрок "Ислоча" смог нанести удар головой, но попал во вратаря.
    • 98'
      Все в порядке оказалось с Семприни. Продолжается игра, в которой все может решить всего один забитый мяч. 
    • Травма, повреждение
      96'
      Семприни врезался головой в плечо соперника и рухнул на газон . Рефери сразу же остановил встречу. 
    • 95'
      Длинный перевод с левой бровки задумал Ровдо, но его передача оказалась слишком сильной - аут.
    • 94'
      Падение в штрафной площади "Ислоча"! Ковель сзади врезался в соперника и сбил того с ног - арбитр молчит, а игрок гостей не может подняться с газона.
    • Офсайд
      93'
      Ровдо оказался один перед чужими воротам, но боковой углядел положение вне игры.
    • Замена
      92'
      Замена в составе "Ислоча": Вместо Галяты на поле вышел Алий.
    • Первый тайм начался
      91'
      Стартовал первый овертайм!
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Второй тайм завершен!
    • 90'
      Опасно сейчас было у ворот "Ислоча"! защитник едва не срезал мяч в свои ворота, но игровой снаряд достался голкиперу!
    • Фол, нарушение
      90'
      Ровдо зарядил по ноге сопернику, но остался недоволен решением арбитра назначить штрафной удар.
    • Желтая карточка
      90'
      Скипиони получил желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля.
    • Дополнительное время
      90'
      Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.
    • 89'
      Ровдо слишком активен был в штрафной соперника и нарушил правила.
    • 88'
      Сразу же после пропущенного гола "Ислочь" пошел в атаку. Кажется, белорусы готовят штмурм на последних минутах игры.
    • 87'
      1:1 - таков теперь общий счет в противостоянии этих команд! Готовимся смотреть овертайм?
    • Описание гола
      86'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Семприни!!!
      Все-таки добились своего игроки "Ла-Фиориты"! Токкачели легко обыграл соперника и ворвался в штрафную, добрался до угла ворот и сделал пас в центр, где после серии отскоков Семприни удалось протолкнуть мяч в сетку! 
    • 84'
      Ровдо едва не убежал один на один с вратарем, но не смог выиграть борьбу у последнего защитника "Ла-Фиориты"!
    • 83'
      Маццотти с правого фланга загружал мяч на дальнюю штангу, но подача оказалась слишком сильной - от ворот.
    • Угловой
      82'
      Гоманов выиграл вверх после подачи углового и нанес удар головой, который не принес успеха "Ислочу". От ворот разыграют гости.
    • 81'
      Получилось у "Ислоча" немного отодвинуть игру от своих ворот. Это идет на руку белорусам, но главное - не увлекаться, ведь преимущество пока только в один мяч.
    • Замена
      80'
      Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Маззотти на поле вышел Токкачели.
    • 78'
      Ибрагим загрузил мяч во вратарскую гостей, но Виван сыграл здорово сыграл на выходе. 
    • 77'
      Гуэрра ворвался в штрафную соперника под длинную верховую передачу, но вратарь вышел из ворот и забрал игровой снаряд.
    • 76'
      Гуэрра принял мяч на чужой половине поля и решил пробить с дальней дистанции, однако Ибрагим успел заблокировать попытку соперника. 
    • 75'
      Маццотти увидел партнера, забегающего по правой бровке, и отправил мяч ему на ход, но пас получился слишком сильным.
    • 74'
      Арради активно вошел в игру. Частенько он пытается атаковать по левой бровке, но пока все безуспешно. 
    • Фол, нарушение
      72'
      Ибраим перестарался в борьбе и нарушил правила на сопернике. Штрафной удар разыграет коллектив из Сан-Марино.
    • Замена
      71'
      Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Фелипе Жоао на поле вышел Эмилиано Ольсесе.
    • Замена
      70'
      Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Греко на поле вышел Арради.
    • Опасный момент
      69'
      МОМЕНТ! Хорошая подача получилась от угла поля в центр штрафной "Ла-Фиориты", где Ковель нанес удар головой точно под перекладину, но Виван оставил свою команду в игре! 
    • 68'
      Ровдо отлично открылся под передачу в штрафной площади соперника, принял мяч и пробил с острого угла - Вивас спасает. 
    • 67'
      Галята после отскока в касание здорово вырезал на дальнюю штангу, где не было ни одного игрока гостей, но и его партнеров там не оказалось. 
    • 65'
      Галята низом хотел отправить мяч в штрафную площадь "Ла-Фиориты", но передача была перехвачена защитниками. 
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Ислоча": Вместо Бутко на поле вышел Ровдо.
    • 63'
      Ответную атаку организовали белорусы. Бутко принял мяч на линии штрафной и пробил с левой ноги в ближний угол - точно во вратаря.
    • 62'
      Гуэрри получил свободное пространство у чужой штрафной, но сам бить не решился и покатил Чикарелли, тот мощно замахнулся, но отправил мяч на трибуны.
    • Фол, нарушение
      61'
      Очередной фол. Маццотти наступил на ногу футболисту белорусской команды. Очень много нарушений со стороны обоих коллективов.
    • Фол, нарушение
      59'
      Сибилев пытался прокинуть мяч мимо Греко, но тот угодил точно в ногу своему сопернику. Однако от медицинской помощи игрок "Ислоча" отказался и спустя несколько секунд поднялся с газона. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Фелипе Жоао пытался на замахе убрать соперника, но получил по ногам. Недоволен игрок "Ла-Фиориты"!
    • 57'
      Сибилев подкараулил ошибку соперника у чужой штрафной площади и сразу же пульнул по воротам - мимо цели.
    • 56'
      Видимо, решил от греха подальше заменить Сенко наставник "Ислоча", ведь тот был единственным игроком на поле с желтой карточкой.
    • Замена
      55'
      Замена в составе "Ислоча": Вместо Сенко на поле вышел Сибилев.
    • Опасный момент
      54'
      Гуэрри классно вырезал в штрафную, где Кассела здорово поставил корпус и пробил с разворота, но удар был заблокирован соперником.
    • 52'
      После длинного перевода Сенко в касание пытался загрузить мяч в штрафную, но игровой снаряд свалился у него с ноги и ушел за лицевую линию.
    • 51'
      Галята подтолкнул в спину Семприни в момент верховой борьбы, но судья не стал фиксировать нарушение правил.
    • 50'
      Бутко мог убежать на ворота соперника, но в последний момент защитник выбил мяч из-под ног нападающего. 
    • 49'
      Хороший вброс из аута получился у гостей. Семприни выиграл вверх и протолкнул мяч головой дальше в штрафную, но игровой снаряд достался голкиперу. 
    • 48'
      Длинный заброс последовал в штрафную гостей, где Бутко пяткой сделал скидку назад, но она не оказалась точной. 
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Портаччо на поле вышел Семприни.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Ислоча": Вместо Шестюка на поле вышел Кобеев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 45'
      Фелипе Жоао получил мяч на правом фланге атаки, но не смог сделать точную скидку на своего партнера. 
    • 45'
      Юдчиц навесил на линию чужой вратарской, но Виван вышел из рамки и в прыжке забрал мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавлено к первому тайму.
    • 44'
      Галята хотел сделать передачу в разрез на Сенко, но просто подарил мяч сопернику. 
    • 43'
      Оба тренера провели весь тайм на ногах. Очень много подсказок футболистам идет на протяжении всей игры. 
    • 42'
      Странно, что гости не пытаются увеличить темп игры или хотя бы попробовать забрать мяч под контроль, как это было в самом начале встречи. 
    • 41'
      Что-то не понравилось сейчас арбитру в действии игрока гостей. Попросил рефери заново ввести мяч из аута.
    • 40'
      Нельзя сказать, что сегодня грубая игра, но мелких фолов при этом достаточно. 
    • Желтая карточка
      39'
      А вот и первая желтая карточка в матче! За отмашку ее получает полузащитник "Ислоча" Валерий Сенко.
    • 38'
      Длинный заброс был выполнен на линию штрафной "Ислоча", но пока оборона белорусов действует надежно. 
    • 37'
      Игроки "Ислоча" отошли сейчас с мячом на свою половину поля, а гости даже не пытаются прессинговать, хотя счёт их пока не устраивает. 
    • 35'
      Ибрагим здорово прорвался по левому краю, вошел в чужую штрафную площадь и покатил на линию вратарской на Булмага, но передача была перехвачена. 
    • Офсайд
      34'
      Бутко отклеился от защитников и оказался с мячом рядом со штрафной соперника, но боковой зафиксировал положение вне игры.
    • Фол, нарушение
      33'
      Бутко немного зацепил соперника за ногу, но арбитр сразу же заметил нарушение правил - фол в атаке.
    • 32'
      Длинный заброс пошел на правый фланг атаки "Ислоча", но Галята до мяча добраться не сумел.
    • 31'
      Веретило хотел обострить атаку, но не смог сделать точную передачу на ход Галяте. Мяч ушел за боковую линию.
    • Травма, повреждение
      29'
      Бутко пострадал в борьбе с соперником и сейчас сидит на газоне. Медицинская бригада уже на поле.
    • 28'
      Бутко отклеился от соперника на левой бровке и попытался выполнить навес в чужую штрафную площадь, но Маццотти пас заблокировал. 
    • 27'
      Фелипе Жоао ворвался с мячом в штрафную "Ислоча", но наткнулся сразу на группу защитников, которая и отобрала у него мяч.
    • 26'
      С фланга на фланг пытался выполнить перевод Маззотти, но немного перестарался - мяч покинул пределы поля.
    • 25'
      Свирский очень долго вводил мяч в игру от своих ворот и получил устное замечание от арбитра встречи. 
    • 24'
      Многовато пауз стало из-за мелких тактических фолов, но это не мешает "Ислочу" продолжать контролировать мяч. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Ковель жестко сыграл против Касселы, но пока остался без желтой карточки. Лишь устной беседой ограничился рефери. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Юдчиц выиграл верховую борьбу во вратарской соперника, но только с нарушением правил. 
    • 20'
      К середине первого тайма уже уверенно стали себя чувствовать футболисты "Ислоча". Много разрезающих передач в свободные зоны проходит у белорусов. 
    • Угловой
      19'
      Угловой удар заработали номинальные хозяева поля, но вынести из него выгоду не получилось.  
    • 18'
      Юдчиц классно вырезал с правого фланга на дальнюю штангу, где Булмага нанес удар головой, но получилось неудачно. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Бутко зарядил сопернику по ноге рядом с чужой штрафной площадью. Фол в атаке зафиксировал арбитр. 
    • 15'
      Получилось у белорусов забрать мяч под свой контроль в последние несколько минут, но подходов к штрафной пока маловато. 
    • 14'
      Пока не самые быстрые скорости. Это не должно удивлять, ведь по итогам первого матча у "Ислоча" преимущество всего в один мяч. 
    • 13'
      По правой бровке пошли атаковать игроки "Ла-Фиориты", но упустили мяч за лицевую линию.
    • 12'
      Шестюк с левого фланга простреливал в штрафную соперника, но угодил в защитника. Форвард "Ислоча" сразу стал сигнализировать, что соперник сыграл рукой, но судья промолчал. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Чикарелли неаккуратно сыграл против Ибрагима, но сразу же подошел к сопернику и принес свои извинения. 
    • 9'
      Бутко оказался на ударной позиции в чужой штрафной площади. В касание пробил нападающий после передачи от партнера, но в створ не попал.
    • 8'
      Пока гости выглядят активнее на чужой половине поля. Пытаются игроки из Сан-Марино атаковать разными флангами - получается с переменным успехом. 
    • Травма, повреждение
      7'
      Веретило сыграл головой после мощного удара соперника и рухнул на газон. Медицинская помощь нужна игроку "Ислоча".
    • Угловой
      6'
      Неплохая подача от угла поля пошла в штрафную площадь "Ислоча", но защитники без особых проблем выбили мяч из своей зоны.
    • 5'
      Игрок "Ла-Фиориты" забросил мяч из аута прямо в штрафную площадь белорусов, но никто из гостей зацепиться за игровой снаряд не смог.
    • 3'
      Гости попытались провести первую атаку по левой бровке, но быстро потеряли мяч.
    • 2'
      Гости разыграли мяч с центра поля. Они сегодня в черной форме, игроки "Ислоча" вышли в белом комплекте. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Дополнительное время
    • 121'
      Г О О О О Л - Каселла Франческо реализовал пенальти!
    • 119'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 117'
      Токкачели Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 114'
      Маццотти Марко получил желтую карточку от судьи
    • 110'
      Гуэрри Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 104'
      Егений Юдчиц уходит с поля. Журавлёв Владислав выходит вместо него
    • 91'
      Даниил Галята уходит с поля. Алий Рамин выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Сенко Валерий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mezokovesdi Varosi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита

    Исход игры
    Ислочь Минск
    95.7% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Ла-Фиорита
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.07% (26)
    Меньше
    75.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    20.37% (22)
    Нет
    79.63% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Ислочь Минск
    46.6% (54)
    1:0 Ислочь Минск
    21.6% (25)
    2:1 Ислочь Минск
    13.8% (16)
    3:0 Ислочь Минск
    5.2% (6)
    3:1 Ислочь Минск
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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