ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Ровдо!!! Развел игрок вратаря по разным углам, пробив в левую от себя сторону!

Токкачели уложил на газон Ибрагима и получил свою желтую карточку за срыв атаки.

Кобеев решил приложиться по отскочившему от соперника мячу, но после его удара снаряд отправился на трибуны.

Серия аутов у гостей. Не позволяют им игроки "Ислоча" зацепиться за мяч.

И снова ничего не добавляет арбитр.

Гоманов наступил на ногу Ольсесе, но арбитр проглядел фол. Пока не может подняться игрок "Ла-Фиориты".

Снова фол, на этот раз нарушил Ковель. Явно не с того начали тайм команды.

Два футболиста разных команд на газоне, но столкновения произошли в двух разных эпизодах.

Желтая карточка за разговоры была показана кому-то из тренерского штаба "Ислоча".

Маццотти срубил соперника практически на линии своей штрафной площади, за что получил желтую карточку. Отличный шанс дли минчан!

Очень долго хозяева готовили свой удар, но в итоге Булмага зарядил намного выше перекладины.

Алий подтолкнул соперника в спину в момент верховой борьбы. Фол в центре поля.

Веретило высоко поднялся и загрузил мяч в штрафную "Ла-Фиориты", где игрок "Ислоча" смог нанести удар головой, но попал во вратаря.

Длинная верховая передача пошла в адрес Ровдо, но нападающий за мяч зацепиться не смог.

Поскользнулся игрок "Ислоча" в момент подачи углового, поэтому заброс получился не таким, как хотелось бы.

Серия промахов! Три шанса было у белорусов для удара, но все игроки махнули мимо мяча после рикошетов!

Юдчиц сместился немного в центр и хотел отправить мяч в чужую штрафную, но игровой снаряд пошел по другой траектории.

Замена в составе "Ислоча": Вместо Юдчица на поле вышел Журавлёв.

Ничего не стал добавлять арбитр к первому овертайму.

Смотрим последние 15 минут игры! По темпу игры можно предположить, что мы увидим еще и серию пенальти!

Замена в составе "Ислоча": Вместо Галяты на поле вышел Алий.

Ровдо оказался один перед чужими воротам, но боковой углядел положение вне игры.

Падение в штрафной площади "Ислоча"! Ковель сзади врезался в соперника и сбил того с ног - арбитр молчит, а игрок гостей не может подняться с газона.

Длинный перевод с левой бровки задумал Ровдо, но его передача оказалась слишком сильной - аут.

Семприни врезался головой в плечо соперника и рухнул на газон . Рефери сразу же остановил встречу.

Все в порядке оказалось с Семприни. Продолжается игра, в которой все может решить всего один забитый мяч.

Замена в составе "Ислоча": Вместо Шестюка на поле вышел Кобеев.

Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Портаччо на поле вышел Семприни.

Длинный заброс последовал в штрафную гостей, где Бутко пяткой сделал скидку назад, но она не оказалась точной.

Хороший вброс из аута получился у гостей. Семприни выиграл вверх и протолкнул мяч головой дальше в штрафную, но игровой снаряд достался голкиперу.

Бутко мог убежать на ворота соперника, но в последний момент защитник выбил мяч из-под ног нападающего.

Галята подтолкнул в спину Семприни в момент верховой борьбы, но судья не стал фиксировать нарушение правил.

После длинного перевода Сенко в касание пытался загрузить мяч в штрафную, но игровой снаряд свалился у него с ноги и ушел за лицевую линию.

Гуэрри классно вырезал в штрафную, где Кассела здорово поставил корпус и пробил с разворота, но удар был заблокирован соперником.

Замена в составе "Ислоча": Вместо Сенко на поле вышел Сибилев.

Видимо, решил от греха подальше заменить Сенко наставник "Ислоча", ведь тот был единственным игроком на поле с желтой карточкой.

Сибилев подкараулил ошибку соперника у чужой штрафной площади и сразу же пульнул по воротам - мимо цели.

Фелипе Жоао пытался на замахе убрать соперника, но получил по ногам. Недоволен игрок "Ла-Фиориты"!

Сибилев пытался прокинуть мяч мимо Греко, но тот угодил точно в ногу своему сопернику. Однако от медицинской помощи игрок "Ислоча" отказался и спустя несколько секунд поднялся с газона.

Очередной фол. Маццотти наступил на ногу футболисту белорусской команды. Очень много нарушений со стороны обоих коллективов.

Гуэрри получил свободное пространство у чужой штрафной, но сам бить не решился и покатил Чикарелли, тот мощно замахнулся, но отправил мяч на трибуны.

Ответную атаку организовали белорусы. Бутко принял мяч на линии штрафной и пробил с левой ноги в ближний угол - точно во вратаря.

Замена в составе "Ислоча": Вместо Бутко на поле вышел Ровдо.

Галята низом хотел отправить мяч в штрафную площадь "Ла-Фиориты", но передача была перехвачена защитниками.

Галята после отскока в касание здорово вырезал на дальнюю штангу, где не было ни одного игрока гостей, но и его партнеров там не оказалось.

Ровдо отлично открылся под передачу в штрафной площади соперника, принял мяч и пробил с острого угла - Вивас спасает.

МОМЕНТ! Хорошая подача получилась от угла поля в центр штрафной "Ла-Фиориты", где Ковель нанес удар головой точно под перекладину, но Виван оставил свою команду в игре!

Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Греко на поле вышел Арради.

Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Фелипе Жоао на поле вышел Эмилиано Ольсесе.

Ибраим перестарался в борьбе и нарушил правила на сопернике. Штрафной удар разыграет коллектив из Сан-Марино.

Арради активно вошел в игру. Частенько он пытается атаковать по левой бровке, но пока все безуспешно.

Маццотти увидел партнера, забегающего по правой бровке, и отправил мяч ему на ход, но пас получился слишком сильным.

Гуэрра принял мяч на чужой половине поля и решил пробить с дальней дистанции, однако Ибрагим успел заблокировать попытку соперника.

Гуэрра ворвался в штрафную соперника под длинную верховую передачу, но вратарь вышел из ворот и забрал игровой снаряд.

Ибрагим загрузил мяч во вратарскую гостей, но Виван сыграл здорово сыграл на выходе.

Замена в составе "Ла-Фиориты": Вместо Маззотти на поле вышел Токкачели.

Получилось у "Ислоча" немного отодвинуть игру от своих ворот. Это идет на руку белорусам, но главное - не увлекаться, ведь преимущество пока только в один мяч.

Гоманов выиграл вверх после подачи углового и нанес удар головой, который не принес успеха "Ислочу". От ворот разыграют гости.

Маццотти с правого фланга загружал мяч на дальнюю штангу, но подача оказалась слишком сильной - от ворот.

Ровдо едва не убежал один на один с вратарем, но не смог выиграть борьбу у последнего защитника "Ла-Фиориты"!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Семприни!!! Все-таки добились своего игроки "Ла-Фиориты"! Токкачели легко обыграл соперника и ворвался в штрафную, добрался до угла ворот и сделал пас в центр, где после серии отскоков Семприни удалось протолкнуть мяч в сетку!

1:1 - таков теперь общий счет в противостоянии этих команд! Готовимся смотреть овертайм?

Сразу же после пропущенного гола "Ислочь" пошел в атаку. Кажется, белорусы готовят штмурм на последних минутах игры.

Ровдо слишком активен был в штрафной соперника и нарушил правила.

Скипиони получил желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля.

Ровдо зарядил по ноге сопернику, но остался недоволен решением арбитра назначить штрафной удар.

Опасно сейчас было у ворот "Ислоча"! защитник едва не срезал мяч в свои ворота, но игровой снаряд достался голкиперу!

Первый тайм

— Перерыв!

45' Фелипе Жоао получил мяч на правом фланге атаки, но не смог сделать точную скидку на своего партнера.

45' Юдчиц навесил на линию чужой вратарской, но Виван вышел из рамки и в прыжке забрал мяч.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Галята хотел сделать передачу в разрез на Сенко, но просто подарил мяч сопернику.

43' Оба тренера провели весь тайм на ногах. Очень много подсказок футболистам идет на протяжении всей игры.

42' Странно, что гости не пытаются увеличить темп игры или хотя бы попробовать забрать мяч под контроль, как это было в самом начале встречи.

41' Что-то не понравилось сейчас арбитру в действии игрока гостей. Попросил рефери заново ввести мяч из аута.

40' Нельзя сказать, что сегодня грубая игра, но мелких фолов при этом достаточно.

39' А вот и первая желтая карточка в матче! За отмашку ее получает полузащитник "Ислоча" Валерий Сенко.

38' Длинный заброс был выполнен на линию штрафной "Ислоча", но пока оборона белорусов действует надежно.

37' Игроки "Ислоча" отошли сейчас с мячом на свою половину поля, а гости даже не пытаются прессинговать, хотя счёт их пока не устраивает.

35' Ибрагим здорово прорвался по левому краю, вошел в чужую штрафную площадь и покатил на линию вратарской на Булмага, но передача была перехвачена.

34' Бутко отклеился от защитников и оказался с мячом рядом со штрафной соперника, но боковой зафиксировал положение вне игры.

33' Бутко немного зацепил соперника за ногу, но арбитр сразу же заметил нарушение правил - фол в атаке.

32' Длинный заброс пошел на правый фланг атаки "Ислоча", но Галята до мяча добраться не сумел.

31' Веретило хотел обострить атаку, но не смог сделать точную передачу на ход Галяте. Мяч ушел за боковую линию.

29' Бутко пострадал в борьбе с соперником и сейчас сидит на газоне. Медицинская бригада уже на поле.

28' Бутко отклеился от соперника на левой бровке и попытался выполнить навес в чужую штрафную площадь, но Маццотти пас заблокировал.

27' Фелипе Жоао ворвался с мячом в штрафную "Ислоча", но наткнулся сразу на группу защитников, которая и отобрала у него мяч.

26' С фланга на фланг пытался выполнить перевод Маззотти, но немного перестарался - мяч покинул пределы поля.

25' Свирский очень долго вводил мяч в игру от своих ворот и получил устное замечание от арбитра встречи.

24' Многовато пауз стало из-за мелких тактических фолов, но это не мешает "Ислочу" продолжать контролировать мяч.

22' Ковель жестко сыграл против Касселы, но пока остался без желтой карточки. Лишь устной беседой ограничился рефери.

21' Юдчиц выиграл верховую борьбу во вратарской соперника, но только с нарушением правил.

20' К середине первого тайма уже уверенно стали себя чувствовать футболисты "Ислоча". Много разрезающих передач в свободные зоны проходит у белорусов.

19' Угловой удар заработали номинальные хозяева поля, но вынести из него выгоду не получилось.

18' Юдчиц классно вырезал с правого фланга на дальнюю штангу, где Булмага нанес удар головой, но получилось неудачно.

16' Бутко зарядил сопернику по ноге рядом с чужой штрафной площадью. Фол в атаке зафиксировал арбитр.

15' Получилось у белорусов забрать мяч под свой контроль в последние несколько минут, но подходов к штрафной пока маловато.

14' Пока не самые быстрые скорости. Это не должно удивлять, ведь по итогам первого матча у "Ислоча" преимущество всего в один мяч.

13' По правой бровке пошли атаковать игроки "Ла-Фиориты", но упустили мяч за лицевую линию.

12' Шестюк с левого фланга простреливал в штрафную соперника, но угодил в защитника. Форвард "Ислоча" сразу стал сигнализировать, что соперник сыграл рукой, но судья промолчал.

10' Чикарелли неаккуратно сыграл против Ибрагима, но сразу же подошел к сопернику и принес свои извинения.

9' Бутко оказался на ударной позиции в чужой штрафной площади. В касание пробил нападающий после передачи от партнера, но в створ не попал.

8' Пока гости выглядят активнее на чужой половине поля. Пытаются игроки из Сан-Марино атаковать разными флангами - получается с переменным успехом.

7' Веретило сыграл головой после мощного удара соперника и рухнул на газон. Медицинская помощь нужна игроку "Ислоча".

6' Неплохая подача от угла поля пошла в штрафную площадь "Ислоча", но защитники без особых проблем выбили мяч из своей зоны.

5' Игрок "Ла-Фиориты" забросил мяч из аута прямо в штрафную площадь белорусов, но никто из гостей зацепиться за игровой снаряд не смог.

3' Гости попытались провести первую атаку по левой бровке, но быстро потеряли мяч.

2' Гости разыграли мяч с центра поля. Они сегодня в черной форме, игроки "Ислоча" вышли в белом комплекте.