Тур: 1. Стадион: Мезокёвесди Вароси.
0:1
Пенальти
1
1
0'
40' Желтая карточкаСенко Валерий
0:1
87' ГолСемприни Якопо
90' Желтая карточкаСципиони Стефано
110' Желтая карточкаГуэрри Антонио
114' Желтая карточкаМаццотти Марко
117' Желтая карточкаТоккачели Алекс
1 1
1:2
Ход матча
40'
87'
0:1
90'
110'
114'
117'
121'
121'
1:2
Пен
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
25 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Ибрагим
Фард
22
Булмага
Вику
23
Пецци
Энрико
34
Греко
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ибрагим ФардЗащитник
- Полузащитник
-
22 Булмага ВикуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Хавалка ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кобеев МирасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Боровский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пецци ЭнрикоЗащитник
-
34 Греко НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фелипе ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Арради ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лаго РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Томас Манфредини
История личных встреч
Ислочь Минск
Ла-Фиорита
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ислочь Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутко Александр
|1
|0.5
Ла-Фиорита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семприни Якопо
|1
|0.5
Карточки
Ислочь Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоманов Кирилл
|1
|0
|Сенко Валерий
|1
|0
Ла-Фиорита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Жоао II
|1
|0
|Сципиони Стефано
|1
|0
|Гуэрри Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Ислочь Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ислочь Минск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ислочь Минск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Витебск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0
Локомотив Гомель - Ислочь Минск 0:5 Ислочь Минск - ФК Гомель 1:0 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Нафтан - Ислочь Минск 2:1 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0
Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3
Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Фаэтано 2:1
Результаты матчей
Ислочь Минск
Ла-Фиорита
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ислочь Минск
Ла-Фиорита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита
Исход игры
Ислочь Минск
95.7% (111)
Ничья
2.6% (3)
Ла-Фиорита
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
20.37% (22)
Нет
79.63% (86)
Популярный счёт
2:0 Ислочь Минск
46.6% (54)
1:0 Ислочь Минск
21.6% (25)
2:1 Ислочь Минск
13.8% (16)
3:0 Ислочь Минск
5.2% (6)
3:1 Ислочь Минск
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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