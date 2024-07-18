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Тур: 1. Стадион: .
Брейдаблик
1:1
Перерыв
Тиквеш
0'
0:1
9' Гол
Ediz Spahiu
30' Желтая карточка
Маневски Михаил
1:1
44' Гол
Стейндорссон Кристинн

Ход матча

9'
0:1
Ediz Spahiu
(Витао)
30'
 
Маневски Михаил
44'
Стейндорссон Кристинн
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 108
Брейдаблик 92.6% (100)
X 6.5% (7)
Тиквеш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Тиквеш
2.55
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7.20
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Все Коэффициенты
1
Эйнарссон
Антон
30
Йеоман
Андри
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
19
Йонссон
Кристинн
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
6
Сигурдарсон
Александер
8
Эйнарссон
Виктор
11
Aron
Bjarnason
I
10
Стейндорссон
Кристинн
22
Торвальдссон
Исак
1
Stefan
Tasev
21
Aleksandar
Varelovski
4
Oliver
Stoimenovski
5
Мойсов
Даниэль
3
Маневски
Михаил
88
Спиркоски
Благоя
77
Robertinho
7
Ediz
Spahiu
24
Kristijan
Stojkovski
10
Martin
Stojanov
13
Витао
Брейдаблик
4-3-3
Тиквеш
4-2-3-1

История личных встреч

Брейдаблик
Тиквеш

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 1 0.5
Эйнарссон Виктор 1 0.5
Торвальдссон Исак 0 0
Тиквеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ediz Spahiu 1 0.5
Leo Guerra 1 0.5
Kristijan Stojkovski 1 0.5
Martin Stojanov 1 0.5
Витао 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 0
Тиквеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойсов Даниэль 1 0
Kristijan Stojkovski 1 0
Маневски Михаил 1 0
Витао 1 0
Спиркоски Благоя 1 0
Martin Stojanov 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тиквеш - Брейдаблик 3:2 Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1
Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1
Тиквеш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тиквеш - Брейдаблик 3:2 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0
Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0

Результаты матчей

Брейдаблик
Тиквеш

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Тиквеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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Прогнозы 108
Брейдаблик 92.6% (100)
X 6.5% (7)
Тиквеш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Тиквеш
2.55
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8.20
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брейдаблик 1:1 Тиквеш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брейдаблик 1:1 Тиквеш

Исход игры
Брейдаблик
92.6% (100)
Ничья
6.5% (7)
Тиквеш
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
43.5% (47)
2:0 Брейдаблик
22.2% (24)
1:0 Брейдаблик
11.1% (12)
3:1 Брейдаблик
11.1% (12)
1:1 Ничья
5.6% (6)
3:0 Брейдаблик
1.9% (2)
4:1 Брейдаблик
1.9% (2)
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