Тур: 1. Стадион: Копавогсволлюр.
3:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолEdiz Spahiu
30' Желтая карточкаМаневски Михаил
1:1
44' ГолСтейндорссон Кристинн
2:1
53' ГолГюннлёйхссон Хёскульдур
60' Желтая карточкаAleksandar Varelovski
69' Желтая карточкаЭйнарссон Виктор
3:1
85' ГолКристинссон Кристофер Инги
90' Желтая карточкаЙоханнесен Патрик
90'+6
Ход матча
9'
0:1
30'
44'
53'
69'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арнасон Халльдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 RobertinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ВитаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
20 Тодоров Миле
-
-
-
33 Leo Guerra
-
Главный тренер: Горан Здравков
История личных встреч
Брейдаблик
Тиквеш
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристинссон Кристофер Инги
|2
|1
|Стейндорссон Кристинн
|1
|0.5
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.5
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.5
|Торвальдссон Исак
|0
|0
|Aron Bjarnason I
|0
|0
|Йоханнесен Патрик
|0
|0
Тиквеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ediz Spahiu
|1
|0.5
|Leo Guerra
|1
|0.5
|Kristijan Stojkovski
|1
|0.5
|Martin Stojanov
|1
|0.5
|Витао
|0
|0
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|2
|0
|Йоханнесен Патрик
|1
|0
Тиквеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойсов Даниэль
|1
|0
|Kristijan Stojkovski
|1
|0
|Aleksandar Varelovski
|1
|0
|Маневски Михаил
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Спиркоски Благоя
|1
|0
|Martin Stojanov
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Брейдаблик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тиквеш - Брейдаблик 3:2 Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1
Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1
Тиквеш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тиквеш - Брейдаблик 3:2 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0
Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0
Результаты матчей
Брейдаблик
Тиквеш
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Тиквеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 3:1 Тиквеш
Исход игры
Брейдаблик
92.6% (100)
Ничья
6.5% (7)
Тиквеш
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
43.5% (47)
2:0 Брейдаблик
22.2% (24)
1:0 Брейдаблик
11.1% (12)
3:1 Брейдаблик
11.1% (12)
1:1 Ничья
5.6% (6)
3:0 Брейдаблик
1.9% (2)
4:1 Брейдаблик
1.9% (2)
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