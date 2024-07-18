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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Брейдаблик
3:1
Конец матча
Тиквеш
0'
0:1
9' Гол
Ediz Spahiu
30' Желтая карточка
Маневски Михаил
1:1
44' Гол
Стейндорссон Кристинн
2:1
53' Гол
Гюннлёйхссон Хёскульдур
60' Желтая карточка
Aleksandar Varelovski
69' Желтая карточка
Эйнарссон Виктор
3:1
85' Гол
Кристинссон Кристофер Инги
90' Желтая карточка
Йоханнесен Патрик
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Ediz Spahiu
(Витао)
30'
 
Маневски Михаил
44'
Стейндорссон Кристинн
1:1
53'
Гюннлёйхссон Хёскульдур
(Aron Bjarnason I)
2:1
55'
 
Тодоров Миле
Спиркоски Благоя
55'
 
Leo Guerra
Martin Stojanov
60'
 
Aleksandar Varelovski
65'
 
Gjorgji Gjorgjiev
Ediz Spahiu
65'
 
Манасиевски Давид
Robertinho
69'
Эйнарссон Виктор
 
75'
Кристинссон Кристофер Инги
Стейндорссон Кристинн
 
75'
Йоханнесен Патрик
Сигурдарсон Александер
 
83'
Стокке Беньямин
Торвальдссон Исак
 
83'
Arnor Gauti Jonsson
Йонссон Кристинн
 
85'
Кристинссон Кристофер Инги
(Йоханнесен Патрик)
3:1
89'
 
Almir Cubara
Kristijan Stojkovski
90'
Йоханнесен Патрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 108
Брейдаблик 92.6% (100)
X 6.5% (7)
Тиквеш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эйнарссон
Антон
30
Йеоман
Андри
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
19
Йонссон
Кристинн
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
6
Сигурдарсон
Александер
8
Эйнарссон
Виктор
11
Aron
Bjarnason
I
10
Стейндорссон
Кристинн
22
Торвальдссон
Исак
1
Stefan
Tasev
21
Aleksandar
Varelovski
4
Oliver
Stoimenovski
5
Мойсов
Даниэль
3
Маневски
Михаил
88
Спиркоски
Благоя
77
Robertinho
7
Ediz
Spahiu
24
Kristijan
Stojkovski
10
Martin
Stojanov
13
Витао
Брейдаблик
4-3-3
Тиквеш
4-2-3-1

История личных встреч

Брейдаблик
Тиквеш

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 2 1
Стейндорссон Кристинн 1 0.5
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.5
Эйнарссон Виктор 1 0.5
Торвальдссон Исак 0 0
Aron Bjarnason I 0 0
Йоханнесен Патрик 0 0
Тиквеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ediz Spahiu 1 0.5
Leo Guerra 1 0.5
Kristijan Stojkovski 1 0.5
Martin Stojanov 1 0.5
Витао 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 2 0
Йоханнесен Патрик 1 0
Тиквеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойсов Даниэль 1 0
Kristijan Stojkovski 1 0
Aleksandar Varelovski 1 0
Маневски Михаил 1 0
Витао 1 0
Спиркоски Благоя 1 0
Martin Stojanov 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Брейдаблик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тиквеш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тиквеш - Брейдаблик 3:2 Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1
Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1
Тиквеш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тиквеш - Брейдаблик 3:2 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0
Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0

Результаты матчей

Брейдаблик
Тиквеш

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Тиквеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Aron Bjarnason сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Гюннлёйхссон Хёскульдур бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Стейндорссон Кристинн бьет в цель!
    • 30'
      Mihail Manevski получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Брейдаблик 92.6% (100)
    X 6.5% (7)
    Тиквеш 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 3:1 Тиквеш

    Исход игры
    Брейдаблик
    92.6% (100)
    Ничья
    6.5% (7)
    Тиквеш
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.75% (65)
    Меньше
    39.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Брейдаблик
    43.5% (47)
    2:0 Брейдаблик
    22.2% (24)
    1:0 Брейдаблик
    11.1% (12)
    3:1 Брейдаблик
    11.1% (12)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    3:0 Брейдаблик
    1.9% (2)
    4:1 Брейдаблик
    1.9% (2)
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