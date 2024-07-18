Тур: 1. Стадион: Stadiumi Loni Papuciu.
0:4
Второй тайм: 75'
0'
0:1
13' ГолСигурдссон Кристинн
0:2
16' ГолТриггвасон Гудмундюр-Андри
0:3
36' ГолПедерсен Патрик
45' Желтая карточкаЭсат Мала
47' Желтая карточкаAndrey Yago
0:4
68' ГолХаральдссон Триггви
Ход матча
13'
16'
36'
0:3
45'
47'
68'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
29
Andrey
Yago
25
Чато
Клинти
20
Эсат
Мала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Andrey YagoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чато КлинтиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Эсат МалаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
76 Amir Brahimi
-
-
-
11 Mehdi Coba
-
-
22 Kevin Dodaj
-
27 Arval Maliqi
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arnar Gretarsson
История личных встреч
Влазния Шкодер
Валюр Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Влазния Шкодер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крюми Ардит
|1
|0.5
|Kevin Dodaj
|1
|0.5
Валюр Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Триггвасон Гудмундюр-Андри
|2
|1
|Сигурдссон Кристинн
|1
|0.5
|Педерсен Патрик
|1
|0.5
|Lukas Logi Heimisson
|1
|0.5
|Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
|0
|0
Карточки
Влазния Шкодер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делиу Ардит
|1
|1
|Балай Беким
|1
|0
|Эсат Мала
|1
|0
|Крюми Ардит
|1
|0
|Andrey Yago
|1
|0
|Kevin Dodaj
|1
|0
Валюр Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигурдссон Кристинн
|1
|0
Результаты матчей
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Влазния Шкодер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 3:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0
Влазния Шкодер - Скендербеу 1:5 Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Теута - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Лачи 1:2 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Влазния Шкодер - Эрзени 1:1 Кукес - Влазния Шкодер 2:0 Скендербеу - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эрзени 6:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Эрзени - Влазния Шкодер 2:1
Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2 Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2 Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2
Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 0:0 Валюр Рейкьявик - Акранес 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1
Результаты матчей
Влазния Шкодер
Валюр Рейкьявик
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Влазния Шкодер
Валюр Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Влазния Шкодер 0:4 Валюр Рейкьявик
Исход игры
Влазния Шкодер
50% (55)
Ничья
29.1% (32)
Валюр Рейкьявик
20.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
2:1 Влазния Шкодер
35.5% (39)
1:1 Ничья
26.4% (29)
1:2 Валюр Рейкьявик
17.3% (19)
1:0 Влазния Шкодер
10.9% (12)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Валюр Рейкьявик
2.7% (3)
2:0 Влазния Шкодер
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!